A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero (To All the Boys: P.S. I Still Love You, EE.UU. / 2020). Dirección: Michael Fimognari. Guion: Sofia Alvarez y J. Mills Goodloe, basado en la novela de Jenny Han. Elenco: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Ross Butler. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

En 2018, Netflix estrenaba A todos los chicos de los que me enamoré, comedia romántica basada en la primera novela de la exitosa trilogía de Jenny Han. Si bien visualmente estaba muy por debajo de otras propuestas del género distribuidas por la plataforma de streaming - Sierra Burgess es una loser tomaba más riegos en ese plano-, lo cierto es que el fanatismo que suscitó el film de Susan Johnson no tuvo equivalente dentro de su nicho. Una de las razones que explica la fervorosa recepción es la dupla actoral que se eligió: Lana Condor y Noah Centineo, quienes conseguían la química necesaria como para elevar una historia anclada ciento por ciento en el universo young adult.

Lara Jean Covey (Condor), romántica empedernida, ve cómo su vida ordenada da un vuelco cuando todas las cartas que les escribió a los intereses románticos de su adolescencia son enviadas, como ella considera, de manera accidental. Uno de los receptores de su catarsis epistolar es Peter Kavinsky (Centineo), el prototipo de galán de la secundaria que parece ignorar todo lo que sucede a su alrededor, y quien aprovecha la ocasión para pedirle a Lara Jean que lo ayude a reconquistar a su novia al fingir que ellos están teniendo una relación. La joven, quien está enamorada de otra persona, accede por ese motivo, y el resultado es de manual: ambos empiezan a sentir, en ese juego, que son el uno para el otro.

La primera parte de la trilogía equilibraba muy bien la historia personal de Lara Jean -la muerte de su madre, y el impacto que tuvo en ella, sus hermanas y su padre-, con la de Peter. En ese sentido, Centineo apelaba a ciertos manierismos que recordaban al Heath Ledger de 10 cosas que odio de ti , y su personaje también podría emparentarse con el de aquel film: el supuesto chico popular que parece superficial, pero que tiene una vida difícil que comparte con muy pocas personas. Este mes, la plataforma de streaming estrena la secuela de A todos los chicos -también basada en la novela de Han-, P.D. Todavía te quiero, que parte de una premisa trillada: ¿Cómo harán Lara Jean y Peter para mantener un noviazgo estable?

A diferencia del primer largometraje, que tenía una gran variedad de subtramas ligadas a personajes secundarios, aquí todo el peso de la historia recae en Condor y Centineo. En este aspecto, es la joven actriz quien tiene -merecidamente- un lucimiento mayor, al mostrar todas las complejidades que conlleva la vida amorosa adolescente de Lara Jean, especialmente cuando un tercero en discordia entra en escena y la confunde.

Lara Jean, entre dos amores Crédito: Netflix

De todos modos, es evidente que la historia se va quedando sin combustible y que los obstáculos que atraviesa la pareja central carecen de urgencia, que son meros recursos forzados para separar a los novios. Cuando cada escena circula alrededor de ese planteo unívoco y no hay nada por fuera (con excepción de ciertas reflexiones sobre el quiebre de las amistades), lógicamente el interés decae y se extrañan las intervenciones de las hermanas de Lara Jean, que terminaban de configurar la identidad de la protagonista.

Con un soundtrack que apunta de lleno a su fiel audiencia -en una secuencia suena un cover de Billie Eilish, la estrella pop del momento- y una edición más ajustada que la del primer film, P.D. Todavía te quiero brilla gracias a Condor y Centineo, quienes se reencontrarán en una tercera y última parte a la cual, teniendo en cuenta el débil material de base, le costará construir sus fortalezas autónomamente.

