Netflix: los estrenos de películas en agosto de 2020

Desde el regreso de Unbreakable Kimmy Schmidt en un curioso formato, hasta el estreno de un esperado film argentino, Netflix renueva su catálogo en materia de cine para este mes.

Estos son los principales estrenos de películas en agosto en la plataforma de streaming:

*UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS. EL REVERENDO (Ya disponible)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el reverendo | Tráiler oficial del especial interactivo 02:28

Si bien Unbreakable Kimmy Schmidt ya culminó su recorrido en la plataforma de streaming, este flamante especial interactivo nos hace extrañarla un poco menos. Ellie Kemper regresa como la querida Kimmy del título y, como sucedió a lo largo de la comedia, se enfrenta al famoso reverendo que interpreta un hilarante Jon Hamm. El film se asemeja a lo que hizo, con otro tono, Black Mirror (también disponible en Netflix) con su película ganadora del Emmy, Bandersnatch, en la que los espectadores decidían el destino de los personajes. "¿Derrotarás al reverendo y llevarás a Kimmy a tiempo al altar? ¿O empezarás sin querer una guerra contra los robots?", nos interroga la premisa del especial, en el que seguramente todos intentaremos conducir a la protagonista a su final feliz. Tituss Burgess, Jane Krakowski, Carol Kane, Daniel Radcliffe, Jack McBrayer y Johnny Knoxville serán de la partida.

*NASHA NATASHA (Ya disponible)

Trailer de Nasha Natasha, documental sobre Natalia Oreiro - Fuente: Netflix 01:03

Natalia Oreiro ya había colaborado junto al realizador Martín Sastre en el film Miss Tacuarembó, proceso que los llevó a convertirse en grandes amigos. En uno de sus viajes a Rusia, la artista partió acompañada por el director, quien registró con su cámara lo que fue una gira de 40 días de la cantante por el país que la idolatra. "Creo que mi vínculo con Rusia perduró porque es genuino", le expresó Oreiro a LA NACION sobre esa relación tan especial que forjó con la audiencia de Europa del Este. Si bien Nasha Natasha se estrenó en el Festival de Cine de Moscú, el documental fue modificado por Sastre, quien incluyó testimonios de los padres y la hermana de Natalia, al igual que el de su marido, Ricardo Mollo.

*WORK IT: AL RITMO DE LOS SUEÑOS (Ya disponible)

Work It Trailer - Fuente: Youtube 02:52

A juzgar por la premisa y el adelanto, Work It: al ritmo de los sueños tiene varios puntos de contacto con Step Up. El film cuenta la historia de Quinn Ackerman, una joven cuyo máximo deseo es ingresar al grupo de baile del Instituto. A pesar de poner mucho empeño para que su anhelo se concrete, Quinn es rechazada por su estilo de baile, pero decide no bajar los brazos. Como consecuencia, se reúne con otros bailarines para formar su propio grupo y aspirar al premio máximo de una dura competencia. Work It: al ritmo de los sueños cuenta con la dirección de Laura Terruso, y es protagonizada por Jordan Fisher, Sabrina Carpenter, Liza Koshy, y Keiynan Lonsdale.

*PROYECTO POWER (Ya disponible)

Proyecto Power - Fuente: YouTube 03:00

¿Qué es el "power" al que hace mención el título del film de Ariel Schulman y Henry Joost? Se trata de una droga que les brinda a los individuos que la consumen un superpoder, pero de manera arbitraria y por tan solo cinco minutos. Sin embargo, el exceso en ese consumo hace que la ciudad de Nueva Orleans se convierta en el epicentro del peligro y la criminalidad. En ese contexto, un hombre que busca a su hija perdida, un policía, y una mujer que es usada de mula para la droga se reúnen para acabar con la misma. El guion de Proyecto Power es de Mattson Tomlin, nada menos que quien concibió el de Batman que protagonizará Robert Pattinson.

Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y Dominique Fishback protagonizan este largometraje que, como otros títulos de sus realizadores, promete una buena dosis de adrenalina.

*CRÍMENES DE FAMILIA (Ya disponible)

Una nueva producción de Sebastián Schindel siempre es una excelente noticia. El director de El patrón, radiografía de un crimen y El hijo, estrena en Netflix su nuevo largometraje, Crímenes de familia.

Cecilia Roth interpreta a una madre desesperada porque su hijo -interpretado por Benjamín Amadeo- no sea condenado a prisión tras ser juzgado por intentar asesinar a su exesposa. En ese recorrido de investigación, el personaje de Roth irá descubriendo un turbio submundo.

El film, que iba a estrenarse comercialmente antes de la pandemia del coronavirus, finalmente encontró en la plataforma de streaming su espacio para llegar a la audiencia. Completan su elenco Miguel Ángel Solá, Sofía Gala Castiglione, Diego Cremonesi y Paola Barrientos.

*ORÍGENES SECRETOS (Ya disponible)

Orígenes secretos - Fuente: Netflix 01:28

El film español dirigido David Galán Galindo (basado en su propia novela) nos sitúa en una Madrid signada por el terror ante un asesino en serie que termina de manera sangrienta con las vidas de muchas personas que -aparentemente- no tienen conexión entre sí. El momento apremiante obliga a Cosme, un detective que está a punto de retirarse, a involucrarse en el caso junto a David, su espontáneo reemplazo que actúa más por impulso que por racionalidad. Ambos emprenderán una ardua búsqueda y serán ayudados por el hijo de Cosme, el dueño de una tienda de cómics, y Norma, una amante del cosplay.

Como se puede percibir, Orígenes secretos le rinde tributo al cine de superhéroes de manera permanente, mezclando la comedia con la acción y el elemento whodunit. La película está protagonizada por Verónica Echegui, Javier Rey, Brays Efe, Antonio Resines, y Ernesto Alterio, entre otras figuras.

*V DE VENGANZA (Ya disponible)

Escena de V de Vendetta 02:27

Estrenada en 2005 -basado en la saga de cómics de Alan Moore y David Lloyd-, V de Venganza contó con la dirección de James McTeigue, y con guion de las hermanas Lana y Lilly Wachowski. Asimismo, el film nos brindó grandes trabajos de Natalie Portman y Hugo Weaving, quienes forman una magnética dupla.

En un futuro distópico, en un Reino Unido manejado por un estado totalitario, V (Weaving) pelea por la libertad del pueblo y, en esa lucha, recluta a Evey (Portman), una joven que trabaja para el Estado, y que es perseguida por agentes de vigilancia. Cuando es rescatada por el hombre que porta la máscara de Guy Fawkes, el símbolo de la película, forjará una compleja relación con él.