Kimmy Schmidt regresa interactiva y lista para casarse con Daniel Radcliffe

Ellie Kemper y Daniel Radcliffe en el especial interactivo de Kimmy Schmidt

Natalia Trzenko 28 de abril de 2020 • 12:39

El 12 de mayo Netflix estrenará el esperado especial dedicado a su heroína más tierna , despistada y colorida: Kimmy Schmidt. A un poco más de un año del final de la serie The Unbreakable Kimmy Schmidt , la comedia creada por Tina Fey regresará con una propuesta tan alocada como las varias aventuras que tuvo la protagonista desde que la rescataron del bunker en el que pasó quince años encerrada a merced del reverendo que interpretaba Jon Hamm. Su vuelta ahora incluye también a Daniel Radcliffe . Sí, los cultures de las fanfics (ficciones sobre personajes conocidos escritas por sus fans), estará de parabienes cuando el actor que encarnó a Harry Potter se sume a la comedia.

The Unbreakable Kimmy Schmidt

Ideal para reírse y entretenerse en estos tiempos de aislamiento social el programa al que sus creadores presentan como un especial interactivo le permitirá a los espectadores elegir los resultados de las diferentes lineas narrativas de los personajes centrales. Con el título de Kimmy vs el reverendo, Netflix volverá a probar suerte con sus posibilidades técnicas al modo que ya lo hizo con Black Mirror: Bandersnatch , una experiencia fallida no por el recurso tecnológico en sí sino por un guion que no estuvo a la altura del desafío.

Jon Hamm está de regreso como el malvado Reverendo

En el caso de Kimmy Schmidt la historia parece prometedora: Kimmy (Ellie Kemper) Titus (Tituss Burgess), Jacqueline (Jane Krakow­ski) y Lillian (Carol Kane), se proponen atrapar de una vez por todas al villano de la historia. "Kimmy siempre quiere hacer el bien y esta es su misión más significativa. Desde el principio la vimos intentando superar lo que había vivido, pero ahora está enojada. Y no sólo con él sino que al modo en que muchas mujeres lo han estado por años y lo expresan en esta era del movimiento #MeToo. Fue super catártico interpretarlo", contó Kemper a la revista Entertainment Weekly.

Daniel Radcliffe se suma al elenco como un peculiar príncipe enamorado de Kimmy

Claro que más allá de la reivindicación y el trabajo de grupo, los espectadores también podrán optar por ver un lado más romántico de la historia que incluirá la relación de la protagonista con el príncipe Frederick Windsor, doce en la línea de sucesión al trono británico. Un joven de buen corazón que, como Kimmy aunque con más comodidades, pasó la mayor parte de su vida encerrado y desconectado de la vida pública y la realidad cotidiana. Lo que sucederá entre el simpático príncipe y la peculiar protagonista de la historia estará en manos de los espectadores, que por una vez no podrán quejarse del final del cuento porque lo elegirán ellos.