Nasha Natasha, el documental de Natalia Oreiro, llega en agosto a Netflix

Nasha Natasha se estrenó en 2014 y muestra la gira de Natalia Oreiro por Rusia. Hasta el momento, no estaba disponible en Netflix; la cantante confirmó que llega en agosto Fuente: HOLA - Crédito: Stefany Pipchenko

22 de julio de 2020

Natalia Oreiro goza de una enorme popularidad en Rusia. De hecho, en un informe realizado por la señal ESPN para el último Mundial de Fútbol, se demostró que la cantante uruguaya es más querida que Lionel Messi en ese país. Ahora, Oreiro anunció que su documental Nasha Natasha estará disponible en Netflix.

Si bien se estrenó hace seis años, todavía no se podía ver en la plataforma de streaming. La película documenta una gira de la artista a lo largo y a lo ancho de Rusia: sus presentaciones, sus largos viajes en tren, colectivo y avión, y la intimidad de la cantante detrás de escena.

Según confirmó Oreiro en sus redes sociales, el documental podrá verse en Netflix desde el próximo 6 de agosto. La noticia generó un gran revuelo entre sus fans locales.

Nasha Natasha fue dirigido por Martín Sastre y producido por Axel Kuschevatzky.

El vínculo de Natalia Oreiro con Rusia

Actualmente, Oreiro se encuentra tramitando su ciudadanía rusa. La cantante y actriz reveló a la prensa que, probablemente, una vez que pase la pandemia se instalará en ese país con su familia.

Tal como aseguró a la Agencia TASS, su ciudadanía ya fue solicitada y quedó en suspenso a causa del Covid-19. "Viajo tan extensamente y tengo tantos lazos con Rusia que, una vez que fui a la embajada por varios asuntos, me preguntaron si tal vez me gustaría formalizar esto. Dije que sería un honor para mí. Entonces, archivé una gran cantidad de documentos que me pidieron que entregara, y ahora se está considerando ", relató Oreiro. "Cuando todo acabe iré y cantaré allí. Celebraremos el 2021 juntos", concluyó.