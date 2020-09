Netflix: los estrenos de películas en septiembre de 2020

Parasite

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 09:21

Desde el esperado estreno de Parasite, película que hizo historia en los Oscar, hasta el desembarco de Corazón loco, el film comandado por Adrián Suar que iba a estrenarse en salas comerciales antes de la pandemia de coronavirus, este mes Netflix incorpora producciones de todos los géneros a su catálogo.

Estas son las principales películas que llegan este mes a la plataforma de streaming:

PARASITE (Ya disponible)

Trailer de Parasite - Fuente: YouTube 02:07

Video

Este mes llega a Netflix la película de Bong Joon-ho que hizo historia al convertirse en la primera producción de habla no inglesa en ganar el Oscar a mejor película. Asimismo, triunfó en las categorías de mejor film extranjero, mejor director y mejor guion original. Parasite se convirtió en un verdadero fenómeno y una de las razones que puede llegar a explicarlo es el extraordinario manejo de su realizador de diferentes géneros, desde la sátira al thriller. Con la premisa de una familia de clase social baja, los Kim, que paulatinamente va ingresando al hogar de los adinerados Park, Bong Joon-ho logra eludir lo que, a priori, parecía un relato maniqueo.

A medida que diversos episodios se suceden en esa casa que es un personaje más, queda en evidencia que el título del film tiene que ser observado a través de un prisma y que, por más vueltas de tuerca hiperbólicas que la película tenga, sobre el final regresa al principio en una suerte de ejercicio circular esencialmente devastador.

THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL PENTÁGONO (Ya disponible)

Tráiler de "The Post" 02:25

Video

Una de las mejores biopics de Steven Spielberg con un ajustado guion de especialistas en el género como Liz Hannah y Josh Singer, The Post: los oscuros secretos del pentágono es una obra fascinante, especialmente para los amantes del engranaje periodístico. En este caso, el film nos traspola al ya infame informe secreto del Departamento de Defensa norteamericano sobre el compromiso militar y político en la Guerra de Vietnam, que ponía en evidencia, entre otro puntos, cómo se había minimizado el alcance de los bombardeos en Camboya y Laos. Una década después, el periódico The New York Times decidió publicar el documento que generó un movimiento muy poderoso en los Estados Unidos, uno que revalidó la importancia de los medios de comunicación.

En The Post, además del gran Tom Hanks e interpretaciones secundarias medidas acorde al tono del largometraje, la que brilla es Meryl Streep en el rol de Katherine Graham, la primera editora mujer del periódico de su fallecido marido, el Washington Post. Las interacciones de Graham con Ben Bradlee (Hanks) son clave para este largometraje que, como En primera plana, pone el foco en los mecanismos que se ponen en marcha al investigar una historia, sobre todo cuando el costo es sumamente alto.

CORAZÓN LOCO (Ya disponible)

Trailer de Corazón loco - Fuente: Netflix 01:58

Video

Finalmente, Corazón loco encontró su lugar en Netflix. La película argentina protagonizada por Adrián Suar no pudo hacer su paso por las salas, y este mes se podrá disfrutar por la plataforma de streaming. Se trata de una comedia dirigida por un realizador que se mueve cómodo en dicho género, Marcos Carnevale. Suar interpreta a Fernando, un traumatólogo que tiene una doble vida. Durante un tramo de la semana vive en Buenos Aires con Vera (Soledad Villamil) y el resto del tiempo lo pasa con otra mujer, Paula (Gabriela Toscano), en Mar del Plata. El punto de inflexión del film se produce cuando ambas se conocen y descubren el engaño al que fueron sometidas y deciden vengarse de quien creían el amor de sus vidas, venganza que va escalando hasta niveles impensados.

SE BUSCA PAPÁ (Ya disponible)

Trailer de Se busca papá - Fuente: Netflix 01:45

Video

Este mes llega a Netflix una nueva comedia original mexicana dirigida por Javier Colinas, con guion del propio director, concebido junto a Paulette Hernández. La historia se centra en Blanca, una chica de 12 años que vive con su madre y que busca entrar en una competencia de ciclismo extremo sin que ella se entere de su objetivo. Por lo tanto, decide ir un paso más allá y contrata a un actor para que se haga pasar por su padre para que la autorice, y así poder formar parte de dicha competencia que su madre reprueba. Se busca papá, más allá de sus secuencias cómicas, apunta a poner la lupa en la química entre sus protagonistas, esa joven y ese hombre que lideran momentos entrañables y que se enseñan mutuamente lecciones inesperadas en el momento justo. El largometraje cuenta con las actuaciones de los actores Juan Pablo Medina, Silvia Navarro y Natalia Coronado, y promete momentos de gran sensibilidad.

EL DIABLO A TODAS HORAS (Ya disponible)

El diablo a todas horas - Fuente: YouTube 02:52

Video

Luego de la perturbadora Christine, una biopic subvalorada que cuenta con una enorme actuación de Rebecca Hall, el cineasta Antonio Campos regresa con una película original de Netflix anclada en el thriller y en esa oscuridad que también marcaba el ritmo de su film predecesor. El diablo a todas horas está ambientada en un pueblo remoto de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En ese epicentro convergen personajes sórdidos cuyas intenciones van mutando continuamente; entre ellos, un abyecto cura, una pareja que está en una relación perturbadora, un sheriff corrupto, y un joven (Arvin Russell, interpretado por Tom Holland) que arriba a ese lugar y debe lidiar no solo con esos individuos sino también, como reza la sinopsis, con espíritus malignos que sobrevuelan a su familia.

El diablo a todas horas ya tiene un prometedor adelanto, y un elenco más que interesante con los nombres de Robert Pattinson, Haley Bennett, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Riley Keough, Eliza Scanlen, y Jason Clarke. Lo que se dice un elenco de lujo.

LADY BIRD (Ya disponible)

Trailer de Lady Bird 01:02

Video

Dentro de las películas coming of age, Lady Bird juega en otra liga. La segunda película de Greta Gerwig tras Nights and Weekends- cuando la realizadora de Mujercitas todavía se movía en el cine mumblecore- es, en esencia, como su protagonista: parece ácida y sarcástica, y en el fondo termina siendo profundamente sensible y melancólica.Saoirse Ronan, actriz versátil si las hay, interpreta a Christine "Lady Bird" McPherson, una adolescente de 17 años que, en su último año en una escuela secundaria católica de Sacramento, reniega de su familia y su imposibilidad de crecer, y solo encuentra consuelo en su amiga Julianne -la siempre brillante Beanie Feldstein-, y en dos romances que no terminan precisamente bien.

Cuando la protagonista sale de los suburbios y finalmente comienza su vida adulta en Nueva York, todo aquello que la película tenía bajo la manga sale a la superficie, en especial el clímax del hermoso y complejo vínculo entre Christine y su madre, interpretada por Laurie Metcalf.

ENOLA HOMES (Ya disponible)

Millie Bobby Brown habla de Enola Holmes con LA NACION 01:24

Video

Millie Bobby Brown se emancipa momentáneamente de Stranger Things, la serie de Netflix que la convirtió en una estrella, y protagoniza y produce el film Enola Holmes. El largometraje está basado en la serie de novelas juveniles de Nancy Springer y tiene como figura excluyente a la Enola Holmes del título (interpretada por Brown), nada menos que la hermana menor de Sherlock (Henry Cavill) y Mycroft (Sam Claflin) Holmes.

En su cumpleaños número 16, Enola descubre que su madre (Helena Bonham Carter) desaparece y, a partir de entonces, se rebela contra las imposiciones de sus hermanos, se escapa a Londres y se hace cargo de la investigación de esa tan dolorosa desaparición. De este modo, demuestra en el camino que es una verdadera Holmes, una digna portadora de un apellido sinónimo de tenacidad para llegar a la verdad. Enola Holmes fue dirigida por Harry Bradbeer, con guion de Jack Thorne.

