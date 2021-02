Netflix modifica sus tarifas: cómo quedan los precios de sus planes

Netflix anunció que a partir de hoy cambiarán los precios de sus planes de suscripción básico, standard y premium en la Argentina. La plataforma toma esta decisión con el compromiso de mejorar la experiencia de sus usuarios frente a un panorama muy competitivo, que la obliga a brindar más producciones originales y también mejorar su servicio.

De acuerdo a lo comunicado por la compañía, la modificación de dichos valores va de la mano del objetivo de estrenar “todas las semanas” producciones nuevas, como es el caso de El reino y la segunda temporada de la bioserie sobre Luis Miguel, entre muchos otros proyectos a gran escala en los que están trabajando.

“Entendemos que la gente tiene más opciones de entretenimiento que nunca y por eso nos comprometemos a continuar mejorando la experiencia de nuestros miembros. Desde el 11 de febrero vamos a cambiar nuestros precios, que se mantuvieron durante el último año, para que podamos seguir ofreciendo más variedad de series y películas”, expresaron desde Netflix a LA NACION.

Además para poder continuar brindando una oferta acorde a las necesidades de los usuarios, la plataforma seguirá ofreciendo “distintas opciones de planes, que van desde $279 por mes, para que la gente pueda elegir el precio que mejor se adapta a su presupuesto”.

¿Cómo se van a enterar los actuales usuarios de este cambio de precios? Según pudo saber LA NACION, van a recibir a partir de hoy una notificación con el cambio de tarifas. “El momento que experimenten el aumento depende de los ciclos de facturación. Los miembros van a ser notificados por correo electrónico y también en el servicio. El cambio de precio va a afectar a los miembros en las próximas semanas. De todas maneras, pueden ver la información asociada a los precios en la configuración de sus cuentas”, aclararon desde Netflix.

Los nuevos valores de las suscripciones son los siguientes:

Plan básico: $279

$279 Plan estándar: $459

$459 Plan Premium: $669

Adelanto de las películas que estrenará Netflix en 2021

En enero de este año, Netflix superó los 200 millones de suscriptores en todo el mundo, todo un hito en la denominada “batalla del streaming”. La cifra total y global de abonados a Netflix es de casi 204 millones.

A través de un video comandado por los protagonistas de Red Notice, Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, la plataforma presentó recientemente sus producciones más fuertes para este 2021, y se pudo ver, entre otras, algunas imágenes de las ambiciosas propuestas que tienen pensadas para los próximos meses como The Harder They Fall, Thunder Force, y un plato fuerte como Don’t Look Up, el largometraje de Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill y Timothée Chalamet, y todo esto es tan solo la punta del iceberg de las apuestas que el gigante del streaming se encuentra produciendo.

LA NACION