Netflix: las principales películas que llegan a la plataforma en abril

Pasante de moda, ya disponible para disfrutar en Netflix en esta cuarentena Crédito: Netflix

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2020 • 14:23

Para esta cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia coronavirus , Netflix apuesta por los clásicos en su oferta de largometrajes de abril. Por lo tanto, se podrán rever films de culto como El club de los cinco y Forrest Gump. Aquí hacemos un recorrido por los títulos más importantes que se suman a la plataforma de streaming.

*PASANTE DE MODA (Ya disponible)

Pasante de moda - Trailer - Fuente: YouTube 02:32

Video

Nancy Meyers se corrió momentáneamente de las comedias románticas -la cineasta ha dirigido largometrajes como Alguien tiene que ceder y Enamorándome de mi ex, que también se pueden encontrar en Netflix- con este film que pone el foco en la amistad menos pensada. Ben Whittaker (Robert De Niro) es un hombre viudo de 70 años que vive una cotidianidad algo monótona. Sin embargo, su realidad da un vuelco cuando se postula como pasante de un incipiente negocio de moda online. Es allí donde conoce a su jefa, Jules (Anne Hathaway), quien está en una encrucijada personal y profesional en la que será ayudada por Ben, quien inesperadamente se termina convirtiendo en su mejor amigo y confidente.

*EL CLUB DE LOS CINCO (Ya disponible)

El club de los cinco - Trailer - Fuente: YouTube 01:26

Video

Si hay una película que les marcó el camino a muchas otras producciones sobre el mundo adolescente, esa es El club de los cinco. Desde la frase "cuando creces, tu corazón se muere", hasta ese icónico final con el tema de Simple Minds "Don't You (Forget About Me)", el film del recordado John Hughes -quien siempre se mantuvo fiel al imaginario juvenil- es sencillamente extraordinario. Cinco adolescentes pasan un sábado "de detención" en la biblioteca de la escuela secundaria por haber cometido diferentes faltas. En ese espacio, donde en primera instancia se prejuzgan, eventualmente notarán que tienen muchas cosas en común, desde malas experiencias familiares a inseguridades que sus compañeros jamás habían notado previamente.

El mote de obra de culto se le adjudica a muchísimas películas, pero El club de los cinco es una de las pocas que realmente está a la altura de esa nomenclatura. Protagonizada por Molly Ringwald ("la princesa"), Judd Nelson ("el criminal"), Anthony Michael Hall ("el cerebro"), Emilio Estevez ("el atleta"), y Ally Sheedy ("el caso perdido").

*AMOR. BODA. AZAR. (Ya disponible)

Trailer Amor. Boda. Azar. 02:26

Video

Hace meses que Netflix viene apostando por oxigenar el terreno de la comedia romántica, desde la saga young adult A todos los chicos de los que me enamoré, hasta la más adulta e hilarante Quizás para siempre. Amor.Boda.Azar se suma al catálogo de la plataforma de streaming en este género que tiene sus fieles adeptos. Sin embargo, a diferencia de las producciones anteriores, en este caso se han preservado detalles de la trama, que tendrá varios giros. "Una exnovia enfadada. Un invitado no deseado. Un secreto. Una pastilla que no está donde debería. El gran amor que se escapó", reza la sinopsis del film en el que Sam Claflin interpreta al hermano de la novia, quien vivirá una y otra vez el evento, pero con resultados bien disimiles. Olivia Munn y Freida Pinto son las contrafiguras femeninas de esta comedia que promete ser impredecible.

*¿CONOCES A JOE BLACK? (Ya disponible)

¿Conocen a Joe Black? Trailer - Fuente: YouTube 02:26

Video

Esta remake del clásico de 1934 Death Takes a Holiday tiene muchas aristas. Por un lado, cuenta con la cadencia propia de los films de Martin Brest, quien ya había dirigido Perfume de mujer, y quien aquí ratificó que apunta a un cine algo estático, por momentos con falta de dinamismo. Por otro lado, cuenta con una subtrama infravalorada comandada por las actuaciones de Anthony Hopkins y Marcia Gay Harden, padre e hija respectivamente, quien liman asperezas cuando el personaje del actor, William Parrish, sabe que la muerte ha venido por él. Esto nos conduce a la muerte en cuestión -personificada por un Brad Pitt de fama ascendente-, que se termina enamorando de Susan (Claire Forlani), la hija menor del magnate a quien deberá llevarse consigo. Si bien presenta algunos desniveles, ¿Conoces a Joe Black? tiene a Hopkins como as bajo la manga para elevar cualquier escena.

*SERGIO (Ya disponible)

Trailer de Sergio 02:21

Video

Protagonizada por el siempre impecable Wagner Moura (imposible olvidar su Pablo Escobar de las dos primeras temporadas de Narcos, disponibles en Netflix), Sergio se centra en la vida de Sergio Vieira de Mello, un diplomático de la ONU que fue asesinado en un atentado terrorista en 2003. Dirigida por Greg Baker, Sergio es una biopic escrita por el nominado al Oscar Criag Borten, tomando como base el libro de la ganadora del Pulitzer, Samantha Power. El film tuvo su estreno en enero, en el Festival de Cine de Sundance, y a partir de este mes estará disponible en la plataforma de streaming . "Tuve que crear mi propia versión de Sergio porque, al final del día, eso es lo que hacemos como actores. Teníamos una gran responsabilidad hacia él, pero al mismo tiempo había que concebir algo propio", le manifestó Moura al portal Collider . El elenco de esta película biográfica -que funciona como complemento del documental de 2009 de Baker, también titulado Sergio- cuenta con las actuaciones de Ana de Armas, Garret Dillahunt, Brian F. O'Byrne y Will Dalton.

*MISIÓN DE RESCATE (Ya disponible)

Trailer de Misión de rescate 03:02

Video

En este largometraje de Sam Hargrave, Chris Hemsworth interpreta a Tyler Rake, un mercenario a quien se le presenta una compleja misión: salvar a un niño que es usado como peón entre dos narcotraficantes. El objetivo no será nada fácil para el protagonista, quien deberá adentrarse en un mundo no exento de peligros, lo cual tendrá un doble significado para él: lo volverá consciente del contexto que lo rodea, pero al mismo tiempo le permitirá aferrarse a algo, tras sentir que lo ha perdido todo. Misión de rescate cuenta con guion de Joe Russo (realizador clave junto a su hermano de films de Marvel, como Avengers: Endgame), y Hargrave debuta como director con este thriller que tiene en su elenco a David Harbour, Derek Luke, y Rudhraksh Jaiswal.

*FORREST GUMP (Ya disponible)

Forrest Gump Trailer - Fuente: Youtube 03:56

Video

La película de Robert Zemeckis marcó sin dudas una época, y muchas escenas y citas siguen indelebles en el inconsciente colectivo. El guion de Eric Roth -quien se repetiría a sí mismo en su estructura con la inferior El curioso caso de Benjamin Button, dirigida por David Fincher-, basado en la novela de Winston Groom, no solo hace un repaso por la vida del protagonista (Tom Hanks, quien obtuvo su segundo Oscar por esta interpretación) sino también por la historia sociopolítica norteamericana, desde el desconocimiento sobre el VIH hasta la Guerra de Vietnam.

Asimismo, cuenta con un soundtrack que, si bien por momentos resulta redundante con las imágenes, también es imposible de olvidar. Ganadora de 6 premios Oscar, incluyendo el de mejor película y mejor director, Forrest Gump es un largometraje épico, con enormes trabajos de Hanks, Sally Field, Robin Wright y Gary Sinise.