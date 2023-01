Ni Matrix ni Constantine: Keanu Reeves sorprendió al revelar cuál fue el papel físico más difícil que le tocó interpretar

escuchar

Con 58 años, Keanu Reeves no deja de sorprender. El actor canadiense, consagrado a lo largo de su carrera como un héroe de acción con impronta propia, no solo prepara sus papeles desde el lado actoral: para ponerse al frente de cada uno de sus nuevos desafíos, lleva el entrenamiento de su cuerpo a un máximo nivel . Así, el intérprete logró que entre su figura en Matrix (1999) y su cuerpo en John Wick: otro día para matar (2014) no haya prácticamente diferencia, a pesar de los 15 años de distancia entre un éxito y el otro. De cara al estreno de la cuarta entrega de la franquicia de acción y suspenso que en el que se pone en la piel de un asesino, Reeves se sinceró y reveló cuál de todos sus personajes le costó más interpretar.

John Wick 2

El actor explicó ahora que filmar la cuarta entrega de la saga John Wick lo empujó a exigirse físicamente más que todos los papeles anteriores. “Fue el papel físico y más difícil que he tenido en mi carrera hasta ahora”, explicó Reeves a Total Film. “Realmente me entrenaron para poder tener lo que llamamos la caja de herramientas”, se sinceró el galán de Hollywood. ¿A qué se refiere con esta definición el actor? A la capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, que pueden ir desde combatir con la técnica de artes marciales hasta llevar adelante escenas límite a bordo de un auto.

Luego de revelar que también mejoró en sus habilidades al volante para lograr ciertas acrobacias necesarias para las escenas de acción que tienen como escenario las calles de París, la estrella de Matrix explicó: “ Llevamos la conducción de automóviles al siguiente nivel, lo que realmente disfruto. Hay giros de 180 grados, reversos de 180 grados, reversos hacia delante de 270 grados, derrapes… Ha sido realmente divertido poder tener la oportunidad de aprender esas habilidades y ponerlas en práctica ”, agregó en referencia a una de las escenas que se filmó alrededor del Arco de Triunfo.

Entrenado y generoso

Luego de terminar la filmación de la cuarta película de John Wick, Reeves sorprendió a su equipo de especialistas, quienes lo ayudaron a ponerse en forma, con algunos obsequios bastante generosos. El actor le regaló a cada uno de sus cuatro entrenadores -Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo y Li Qiang- un reloj Rolex Submariner personalizado. La entrega la hizo en el marco de una cena en París que se realizó en octubre de 2021. Dentro de cada reloj, Reeves mandó a grabar un mensaje personal para cada uno.

“El mejor regalo del mundo”, compartió entusiasmado Marinas en su cuenta de Instagram junto a la imagen de su reloj. En el posteo, el entrenador físico reveló que su reloj decía “The John Wick Five” junto con el mensaje “Jeremy, gracias, Keanu JW4 2021″. Por su parte, Concepción también compartió una foto de su Rolex. “Gracias hermano KR”, expresó.

Una entrega muy esperada

La película, dirigida por Chad Stahelski, estaba programada originalmente para debutar en los cines el 22 de mayo de 2022, pero el lanzamiento se retrasó un año. Y si bien Lionsgate lanzó el avance oficial de John Wick: Capítulo 4 en noviembre del año pasado, la película llegará a los cines en marzo. En el tráiler se puede ver al icónico y habilidoso asesino a sueldo en busca de venganza.

En relación a una posible quinta entrega, el mismo Reeves reveló de qué depende que la historia de su personaje siga. “La única razón por la que tenemos la oportunidad de hacer estas películas es que a la gente le guste lo que hacemos, así que pienso que deberemos esperar y ver la respuesta del público. ¡Ojalá guste!”, se ilusionó. Por su parte, Stahelski coincidió con la visión del actor cuando le consultaron sobre la posibilidad de agregar más capítulos a la saga. “Pregúntenme de aquí a un par de meses”, dijo, con un tono jocoso el director.

