Outcome: Keanu Reeves, Cameron Diaz y Martin Scorsese, desperdiciados en una comedia sin gracia

Outcome (Estados Unidos/2026). Dirección: Jonah Hill. Guion: Jonah Hill, Ezra Woods. Fotografía: Benoît Debie. Edición: Nick Houy, Nicholas Ramirez. Elenco: Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer, Jonah Hill, Martin Scorsese, Laverne Cox. Disponible en: Apple TV. Duración: 83 minutos. Nuestra opinión: regular.

La idea de una comedia que gira en torno a Hollywood no es nueva. Todo lo contrario. De la película Jay Kelly, de Noah Baumbach, a las series como El estudio, The Comeback y Hacks, por citar los ejemplos más recientes, muchos parecen fascinados con reírse del detrás de escena donde habitan los jefes de los estudios, las estrellas y los creativos que los padecen. Los resultados son proyectos que intentan equilibrar la autoindulgencia con algunas observaciones brillantes, a veces hilarantes, sobre el quehacer de la industria audiovisual.

Cuando el balance funciona, como sucede en El estudio, The Comeback y Hacks, la comedia se eleva más allá de las preocupaciones narcisistas y ombliguistas. Cuando la receta no está del todo calibrada, como en el caso de Jay Kelly, ni siquiera la aparición de estrellas interpretando versiones de sí mismos puede salvar el proyecto. Si George Clooney con su carisma intacto y la sensible actuación de Adam Sandler no lograron rescatar a Jay Kelly de sus desaciertos, mucho menos lo consigue Keanu Reeves en Outcome, el film estrenado hace pocos días en Apple TV.

Reeves y Jonah Hill en una escena de Outcome

Dirigido y escrito por Jonah Hill, quien también interpreta en la película a uno de los personajes más insoportables de una carrera en la que encarnó a unos cuantos, el film vuelve a fustigar sobre los estragos que causa la fama y la fortuna y el sistema construido para proteger las reputaciones de quienes muchas veces no merecen esos tratos. Lo que intenta ser una sátira sobre el Hollywood actual donde “la cultura de la atención” y las redes sociales moldean una sociedad vacía y caníbal, termina por ser uno de los largometrajes más fallidos de su tipo.

La trama de Outcome gira en torno a Reef Hawk (Reeves), un actor consagrado que logró superar la etapa de estrella infantil para convertirse en uno de los intérpretes más queridos, y exitosos del cine mundial. Hawk no solo fue protagonista de las películas más taquilleras sino que además ganó dos premios Oscar, un dato que él se ocupa de recordarle al entrevistador de turno. La inseguridad y baja autoestima del actor tienen una explicación: tras cinco años alejado de la vida pública, un tiempo en el que se dedicó a luchar contra una adicción a la heroína de la que el público no sabe nada, el actor está listo para retomar su carrera.

Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomer se destacan entre lo mejor de la película

Desde el comienzo del film y luego casi en todas las escenas que lo componen se repetirá que los únicos que acompañaron a Reef en su larga batalla fueron Xander (Matt Bomer) y Kyle (Cameron Diaz), sus amigos desde la escuela secundaria. Esos que lo protegen del mundo exterior y, más habitualmente, de sus conflictos internos. Es que como le dice una exnovia a la que abandonó hace tiempo, Hawk no es una buena persona. O por lo menos hace décadas que no actúa como tal.

En plena campaña de regreso al primer plano, Ira (Hill), el abogado especializado en crisis de relaciones públicas de Reef, le anuncia un desastre inminente. Alguien tiene un video que podría destruir la carrera y la vida del actor, pero nadie sabe quién es el extorsionador ni qué imágenes contiene el video en cuestión.

Reef (Reeves) debe enfrentarse con la realidad que todo su entorno se esforzó por ocultarle: la lista de quienes lo odian y podrían querer perjudicarlo es tan larga que su asistente personal la dividió en diferentes categorías

Así, Reef debe enfrentarse con la realidad que todo su entorno se esforzó por ocultarle: la lista de quienes lo odian y podrían querer perjudicarlo es tan larga que su asistente personal la dividió en diferentes categorías. En pánico, el actor decide emprender una gira para disculparse con quienes ofendió y maltrató en el pasado y de paso averiguar si alguno de ellos es el responsable del video que pende sobre su cabeza.

Planteado el conflicto de manera algo tosca pero interesante, especialmente gracias a las interpretaciones de Reeves, Diaz y Bomer, al momento del desarrollo del relato la película pierde inmediatamente el rumbo que no recupera nunca. Con un estilo de puesta en escena que tiende a los planos cerrados y sofocantes y una fotografía que pasa de los tonos cálidos y saturados a la iluminación plana del neón sin solución de continuidad, Outcome incluso se da el lujo de desperdiciar la participación de Martin Scorsese. El realizador, que dirigió a Hill en El lobo de Wall Street, interpreta a Red Rodriguez, el representante de Hawk cuando era un actor infantil y el primero en recibir las disculpas del Reef adulto.

Outcome ya se encuentra disponible en Apple Tv

Esa secuencia rebalsa sensibilidad pero rápidamente queda olvidada cuando Hill reaparece en escena para boicotear su propia película a fuerza de poner a sus personajes a pontificar sobre “el capitalismo de la víctima” y reírse de los activistas de las redes que confunden un clic con la verdadera participación. Una bajada de línea que pretende causar gracia y no llega ni siquiera a provocar una sonrisa.