¡Feliz cumple Marty! Ocho películas para deslumbrarse con el talento de Scorsese

Hoy vuelve a las salas en copia remasterizada su obra maestra, Taxi Driver, pero su filmografía dista de agotarse allí; desde la mafia hasta el Evangelio, un recorrido por algunos de los clásicos que ha dado al cine en sus ochenta años de vida

Pablo De Vita PARA LA NACION

escuchar

Nada en la Historia del Cine -así, con mayúsculas- sería igual sin Martin Scorsese. Su presencia, tan fundamental desde el punto de vista artístico para contribuir al nacimiento del Nuevo Hollywood de los años 70, también con el tiempo lo fue para el rescate de la memoria del cine alrededor del mundo.

Pero hablar de Scorsese es referirse en busca de de la fe, la culpa, la identidad y el crimen como parte de una exploración narrativa en sus casi 70 obras como realizador, incluyendo episodios para series como Cuentos asombrosos, Century of Cinema, The Blues, Boardwalk Empire o Vinyl. Aunque tampoco pueda omitirse su labor como productor de otras películas como Ambiciones prohibidas, de Stephen Frears; Con los ojos cerrados, de Francesca Archibugi; The Soul of a Man, de Wim Wenders; Nyfes, de Pantelis Voulgaris; Val Lewton, el hombre en la sombra, de Kent Jones; La tercera orilla, de la argentina Celina Murga o la reciente El contador de cartas, de Paul Schrader. También es imposible olvidar su trabajo colectivo en Historias de Nueva York (junto a Francis Ford Coppola y Woody Allen) o su memorable actuación como Vincent van Gogh para uno de los Sueños de Akira Kurosawa. Pero desde ¿Quién golpea a mi puerta? Scorsese construyó una de las filmografías más compactas, interesantes y profundas del cine, que lo colocan en el sitial dorado de buena parte de aquellos directores a los que el propio “Marty” admira.

Su World Cinema Foundation contribuyó al rescate, desde Finlandia a Sri Lanka, de películas icónicas de la historia del cine mundial incluida Prisioneros de la tierra, de Mario Sóffici, concretada junto al Museo del Cine porteño. Hoy, cuando la inolvidable Taxi Driver vuelve a 36 pantallas argentinas en copia remasterizada en 4K para celebrar el cumpleaños 80 de Scorsese, ocho de sus películas nos permiten reencontrar las virtudes de una celebración y unir el recuerdo a tantos otros títulos de su filmografía como Alicia ya no vive aquí; New York, New York; El rey de la comedia; La edad de la inocencia, Casino, Kundun, Pandillas de Nueva York, El aviador, Los infiltrados (que le dio hasta el momento su único Oscar como director), La invención de Hugo Cabret,; Silencio o El irlandés. Sintetizar el talento de Scorsese es imposible, solo resta celebrarlo.

Calles salvajes (1973)

Charlie intenta ayudar a su amigo Johnny a que pague sus deudas. Pero Charlie es además cobrador de su tío, un importante capo mafioso. Johnny tarda en cumplir su promesa de pagar la deuda a Michael Longo, un prestamista. Pero él no sabe que su mejor amigo sale en secreto con su prima. Con una banda sonora en la que lucen Eric Clapton y los Rolling Stones, Scorsese comienza a delinear sus retratos del mundo del hampa con la marca de la raigambre italiana. Lo consigue con un impar Harvey Keitel como Charlie y con Robert De Niro, como Johnny. También está Tony DeVienazo en su bar con el rostro de David Proval, que será mucho después Richie Aprile en Los Soprano. Disponible en Qubit.tv

Martin Scorsese y Robert De Niro en el rodaje de Taxi Driver.

Taxi Driver (1976)

Poco después de terminada la guerra de Vietnam, Travis maneja un taxi, lo que le permite conocer la marginalidad nocturna de New York y, asimismo, mitigar su crónico insomnio. Su vida transcurre entre el taxi y las salas de películas pornográficas, pero se enamora de Betsy, que trabaja para que el senador Palantine sea electo presidente. Ella lo rechaza y él comienza un entrenamiento físico, a la par de que se obsesiona con sacar a una jovencita de las redes de la prostitución. Dueña de una de las frases más famosas de la historia del cine, cuando Travis se mira al espejo y dice: “¿estás hablando conmigo?”, la película es una de las más importantes del siglo. Con Robert De Niro, Cybill Shepherd y, en el papel que le dio fama, una jovencísima Jodie Foster. Reestreno en salas de cine remasterizada en 4K

Robert De Niro como Jake LaMotta

Toro salvaje (1980)

Basada en el libro Raging Bull: My Story, del boxeador Jake La Motta, es otra de esas películas de Scorsese que quedan para la historia del cine y una que le brindó a Robert De Niro su segundo Oscar como Mejor Actor. Jack entrena duramente para ser número uno con la ayuda fundamental de su hermano. Pero la fama del primer puesto es un peligroso descenso a los infiernos, entre las conductas personales que destruyen su vida privada, y las presiones de la mafia para que todo sea un show dentro del ring. La película y su director estuvieron nominados al premio de la Academia, como había sucedido con Taxi Driver. En aquel entonces perdió con Rocky y aquí el máximo premio fue para Gente como uno, de Robert Redford. Disponible en Amazon Prime Video.

Paul Newman y Tom Cruise en El color del dinero (1986)

El color del dinero (1986)

Amante de los clásicos del cine, Scorsese estaba profundamente impactado por El audaz, de Robert Rossen, con el dorado protagónico de Paul Newman y lo convocó para una suerte de continuación de aquella historia, dos décadas después. Eddie “Relámpago” Felson pasó esa cantidad de años sin jugar al billar hasta que se cruza en su destino Vincent Lauria, quien vence a su joven protegido. Acompañan a Newman un jovencísimo Tom Cruise, como el novato, y John Turturro, como el derrotado protegido. Basada en la novela de 1984 del escritor Walter Tevis (el de Gambito de dama), no tuvo a Scorsese entre los nominados al Oscar pero sí a Mary Elizabeth Mastrantonio como actriz de reparto, el guion de Richard Price y la dirección de arte. El Oscar se lo quedó Paul Newman con una interpretación impresionante para una película que fue agigantando su leyenda. Disponible en Star+

La última tentación de Cristo (1988)

Con guión de Paul Schrader, basado en el libro homónimo de Nikos Kazantzakis, la película relata la vida de Jesús hasta que en la crucifixión la narración cambia, mostrando los horizontes de la duda, las tentaciones y la trascendencia del sacrificio desde una trama desafiante, aunque el propio Scorsese se encargara de señalar que es una ficción que no pretende describir la vida del carpintero de Nazareth. Filmada en Marruecos, la película vivió episodios de censura en varias partes del mundo incluida la Argentina, donde la posibilidad de que sea vista por el gran público se demoró varios años. Willem Dafoe encarna a Jesús; Harvey Keitel, a Judas; Barbara Hershey, a María Magdalena y David Bowie, a Poncio Pilato. Le brindó a Scorsese una solitaria nominación al Oscar como Mejor Director. Disponible en Movistar Play.

Ray Liotta y Paul Sorvino en Buenos Muchachos (Goodfellas)

Buenos muchachos (1990)

Probablemente la única película que pueda compartir el sitial máximo de la descripción de la mafia norteamericana junto a El Padrino de Francis Ford Coppola sea este film de Martin Scorsese que sigue el ascenso y caída de un clan mafioso a lo largo de tres décadas. Así se describe la historia de Henry, que comienza a trabajar para el clan Lucchese en la Little Italy de mediados de los años cincuenta. Así conoce a Jimmy Conway y Tommy DeVito quienes lo introducen en el mundo del hampa. Los golpes mafiosos y los crímenes se suceden pero también las pesquisas del FBI. Memorable en su retrato del cambio del mundo criminal durante esos años, está basada en un caso real, el del propio Henry Hill que compuso Ray Liotta. Jimmy fue Robert De Niro y Tommy, el ganador del Oscar Joe Pesci. Scorsese estuvo nominado como director, pero el Oscar fue ese año para Danza con lobos y para su director Kevin Costner. Disponible en HBO Max.

Cabo de miedo con Robert De Niro Archivo

Cabo de miedo (1991)

Está basada en la novela The Executioners, de John D. MacDonald, y remake de una muy buena película que J. Lee Thompson dirigió en 1962 con Gregory Peck y Robert Mitchum en los papeles centrales. Cuenta la historia de Sam Bowden, un respetado abogado que había defendido de oficio catorce años atrás a Max Cady, acusado de una brutal violación. Pero Bowden en aquel entonces ocultó pruebas que podían haber reducido la condena de Cady. Pero como este era analfabeto, nunca se enteró de la treta hasta que aprendió a leer y estudió Derecho en la cárcel. Cuando consigue salir en libertad, busca a Bowden, pero no precisamente para agradecerle su trabajo. Memorable trabajo de Robert De Niro junto a Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis, además de la aparición de los protagonistas de la versión original. De Niro y Lewis tuvieron sendas nominaciones al Oscar. Disponible en Netflix, Amazon Prime Video y Movistar Play.

Leonardo DiCaprio como Jordan Belfort en El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013), de Martin Scorsese PARAMOUNT

El lobo de Wall Street (2013)

Basada en las memorias de Jordan Belfort (ex broker acusado de estafa), es la historia de un corredor de bolsa en Wall Street que no tardó en configurar el “sueño americano” de la peor manera: generando un mecanismo de estafa piramidal que le permitía recaudar millones de dólares. Claro que su excéntrica y descontrolada vida no ayudan al perfil de una compañía que es puesta en el ojo del FBI. Gran actuación de Leonardo DiCaprio como el descontrolado corredor de bolsa, la película incluye al verdadero Jordan Belfort al final de la película como presentador del Jordan ficticio. Nominada como Mejor Película, Actor y Director, los premios fueron para 12 años de esclavitud; Matthew McConaughey por El club de los desahuciados y para Alfonso Cuarón como mejor director por Gravedad. Disponible en HBO Max.