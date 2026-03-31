El Bafici rompe sus propios récords y busca sostener la misión de conectar a los espectadores con el cine en salas

“Hace tiempo que pensamos ‘éste será el último año que tendremos la cantidad suficiente de películas nacionales para integrar la competencia argentina’. Pero lo cierto es que el número que siempre teníamos se sigue sosteniendo. Así que, en primer lugar, felicitaciones al ambiente del cine argentino por seguir produciendo. O sea, hay muchísimas películas argentinas nuevas, muchísimas películas de combate en el sentido de producción hecha como se puede. Este año tuvimos más films argentinos inscriptos que el año pasado, muchísimos más. Entre cortos y largometrajes, superamos los 1000. Es una locura”, explicó Javier Porta Fouz, director del Bafici, en la presentación de la 27a. edición del festival de cine independiente de Buenos Aires que se llevará a cabo entre el 15 y el 26 de abril, y cuyas entradas estarán a la venta a partir del lunes 6 de abril de manera online en bafici.org y de forma presencial en el Teatro San Martín de 10 a 21.30 h. A partir del 16 de abril también se podrán adquirir en las boleterías de varias de las sedes, desde 30 minutos antes del inicio de la primera función hasta el inicio de la última.

La ministra de cultura de la ciudad Gabriela Ricardes y el director del Bafici, Javier Porta Fouz, en la presentación de la 27a. edición del festival Prensa GCBA

Según explicó Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, la convocatoria total de películas para el Bafici alcanzó una cifra récord: más de 5000 films entre los nacionales y los extranjeros. “Esos números dan cuenta no solamente de un estado de situación, sino también de la vitalidad de este cine, de este cine de autor, de este cine diferente. Y la del Bafici que le da espacio no solamente a los creadores, sino también a los espectadores. Estamos aquí reforzando una vez más estos conceptos tan sencillos, tan claros, pero que a veces se ponen en duda, que son los de presentar un cine diferente, variado y diverso a precios accesibles para que el público pueda conocer y descubrir aquellas propuestas que durante el año no va a encontrar en otras pantallas. Los espectadores del Bafici se mantienen y crecen y esa es también una situación contraintuitiva. La Argentina viene atravesando una disminución de público en las salas y eso no tiene que ver, y esto lo digo a título personal y el del equipo, con una disminución de la intención de ir al cine, sino de malas políticas de programación, de estrenos, de poca diversidad, porque el público está, y creo que este festival refuerza eso, que hay un público ávido, que hay creadores que conectan con los espectadores y que esta es nuestra misión: conectar a los creadores con el público”, explicó Ricardes durante la presentación llevada a cabo en la Casa de la Cultura que desde septiembre pasado funciona como nuevo espacio cultural en la ciudad.

Más allá de que, como explicó Porta Fouz, “el 95% de los films que se presentaron para esta edición” no resultaron seleccionados entre las 327 películas de 43 países distintos que se verán durante las diez jornadas del festival, este año sí se sumaron una veintena de películas con respecto a las programadas el año pasado. Entre los films anunciados en la presentación estuvieron las películas de apertura y cierre del festival. El film inaugural será Orgullo y prejuicio, una comedia que imagina la filmación de una adaptación de la novela de Jane Austen, dirigida por el realizador argentino Matías Szulanski. Para clausurar el festival se programó la comedia dramática musical Letras robadas, dirigida por el irlandés John Carney y protagonizada por Paul Rudd y Nick Jonas.

Joaquín Furriel en La verdadera historia de Ricardo III Bafici

Además de las secciones competitivas de la muestra, internacional, nacional y Vanguardia y Género vuelven las secciones ya clásicas del Bafici como Noches especiales en la que se verán, entre otras, El último viaje a China, un documental dirigido por Alejandro Maci sobre China Zorrilla, el policial Lu & Pau, de Nicanor Loreti con Jazmín Stuart y Lorena Vega, y Yiya Murano: muerte a la hora del té, el documental de Alejandro Hartmann que se estrenará también en Netflix. En el apartado de Óperas primas se exhibirán los films debut de dos reconocidas actrices: En nous, de Juliette Binoche, y The Chronology of Water, de Kristen Stewart. Por otro lado, en la sección Artes y oficios se verá el documental Donn. Instrumento de Dios, de Florencia Dávila y Mariano Baez, dedicado a la vida y la figura del bailarín Jorge Donn, y La verdadera historia de Ricardo III, la película, de Marcelo Piñeyro, sobre la puesta de Calixto Bieito de Ricardo III, de William Shakespeare, que se presentó el año pasado en el Teatro General San Martín.

La ideocracia

Para los nostálgicos, en Rescates se podrá ver en el 40 aniversario de su estreno El color del dinero, de Martin Scorsese, y la comedia La idiocracia, de Mike Judge, un ejercicio de humor absurdo que a 20 años de su estreno se volvió casi un documental sobre el estado del mundo. En Trayectorias, la sección dedicada a cineastas consagrados, fueron programados los films más recientes de Richard Linklater (Blue Moon), Claire Denis (Le Cri des Gardes) y Hong Sang-soo (The Day She Returns), entre otros.

En esta edición del festival la programación estará distribuida entre ocho sedes: Teatro San Martín en Sala Lugones (Av. Corrientes 1530), Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659), Cinépolis Plaza Houssay en salas 1, 2, 3 y 4 (Av. Córdoba 2135), Cinépolis Recoleta en salas 2 y 3 (Vicente López 2025), Cinearte Cacodelphia en salas 1, 2 y 3 (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150), Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) y Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51).

Las entradas generales tendrán un costo de $5.000 mientras que estudiantes y jubilados podrán adquirirlas por $3.500. Habrá 2x1 abonando con tarjeta de débito o crédito de Banco Ciudad en todos sus canales de venta (con cupo limitado). Además, este año el festival contará con un abono que permitirá adquirir 10 entradas por un total de $30.000.