Para ver en cuarentena: 5 películas con famosos cuando no eran famosos

En tiempos de cuarentena, cinco largometrajes para ver desde la comodidad del hogar con estrellas de Hollywood cuando todavía no eran figuras muy conocidas

La extensión de la cuarentena obligatoria -con motivo de la pandemia de coronavirus - nos invita a seguir explorando la amplia oferta de servicios de streaming, y en este caso repasamos algunas películas para reencontrarnos con actuaciones de estrellas de Hollywood cuando todavía no habían alcanzado su pico de fama. Aquí, cinco films recomendados para disfrutar en casa.

*Armie Hammer en Red social (2010, David Fincher)

Armie Hammer en Red social

Años antes de ser nominado al Globo de Oro por Llámame por tu nombre , Armie Hammer fue el hombre elegido por David Fincher para su obra maestra indiscutida -con guion del ganador del Oscar Aaron Sorkin-, la biopic libre Red social. El actor interpretó a los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, quienes iniciaron una demanda contra Mark Zuckerberg (interpretado a la perfección por Jesse Eisenberg) tras haber notado similitudes entre Facebook y la iniciativa que ellos le habían presentado para que Mark pudiera programar: la exclusiva página Harvard Connection.

El actor interpreta a ambos personajes pero con ayuda del CGI, dado que Josh Pence estaba disponible como sustituto en muchas escenas. Merecidamente, Pence fue reconocido por su trabajo "invisible" con un papel mínimo en la secuencia del bar en la que Mark se reencuentra con su exnovia, Erica Albright (Rooney Mara), el Macguffin de esta película que, a 10 años de su estreno, sigue más vigente que nunca. Disponible en Netflix.

*Elisabeth Moss en Inocencia, interrumpida (1999, James Mangold)

Elisabeth Moss en Inocencia, interrumpida

La protagonista de The Handmaid's Tale -aclamada serie de Bruce Miller que le valió el Emmy como mejor actriz dramática- comenzó su carrera en los 90, y el rol que funcionó como puntapié de otros grandes papeles fue el de Polly Clark, una de las pacientes del hospital psiquiátrico apócrifo Claymoore, en el film Inocencia, interrumpida. La película de James Mangold toma como base la novela de 1993 de Susanna Kaysen, quien escribió sobre los 18 meses que permaneció internada en una clínica por un trastorno límite de la personalidad. En la película, la autora fue personificada por la productora ejecutiva del largometraje, Winona Ryder.

Recientemente, Elisabeth Moss, en diálogo con la revista Harper's Bazaar, recordó cómo fue el rodaje de la película que le dio el Oscar a Angelina Jolie y en la que también brilló la recordada Brittany Murphy. "Me acuerdo todo de manera vívida, allí estaba yo con Winona, quien ya en sus 20 era una leyenda, y una persona que fue muy agradable conmigo. Angelina no era quien es hoy, pero todos sabíamos qué iba a suceder con ella. Tenía ya una fuerza enorme. se le notaba en su carácter", contó Moss, quien también tuvo como compañera en la biopic a Clea DuVall, justamente una de las integrantes del drama basado en la poderosa novela de Margaret Atwood. Disponible en Netflix.

*Amy Adams en Atrápame si puedes (2002, Steven Spielberg)

Amy Adams en Atrápame si puedes Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

En 2005, Amy Adams recibía su primera de seis nominaciones al Oscar por su rol de Ashley en Junebug. De allí en adelante, la actriz demostró tener una versatilidad indiscutible, al oscilar entre musicales como Encantada, comedias románticas como Año bisiesto y miniseries oscuras como Sharp Objects. En 2002, Adams hizo una pequeña participación en el film de Steven Spielberg escrito por Jeff Nathason, Atrápame si puedes, la biopic sobre el estafador y falsificador Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), que también nos muestra la persecución del agente del FBI Carl Hanratty, personificado por Tom Hanks.

En la película, que tiene ecos de lo mejor de François Truffaut (hay algo de la melancolía de Antoine Doinel en el personaje de un excepcional DiCaprio, especialmente cuando se aborda el abandono familiar), Adams se lució como Brenda, una empleada de un hospital que queda subyugada por el encantador Frank, de quien se termina enamorando y con quien quiere casarse y formar una familia. Con muy pocas escenas, la actriz de La llegada conmovía y divertía por igual, testamento de su capacidad para moverse entre distintos tonos con gran facilidad. Disponible en Netflix.

*Jared Leto en Psicópata americano (2000, Mary Harron)

Jared Leto en Psicópata americano

Hace 20 años se estrenaba la enorme película de Mary Harron Psicópata americano, una ácida mirada a la cultura yuppie que tuvo como materia prima a la gran obra homónima de Bret Easton Ellis. El film significó el reconocimiento definitivo del versátil Christian Bale -en una de sus actuaciones más indelebles-, quien se puso en la piel del escalofriante Patrick Bateman, un asesino que se autodefinía como un hombre cuya máscara de cordura se le caía a pedazos. Asimismo, el film también tiene participaciones de muchos actores que luego saltarían a la fama y se convertirían, como el propio Bale, en ganadores del Oscar.

Reese Witherspoon interpretó a la prometida de Bateman, Evelyn Williams; y Jared Leto a Paul Allen, una de sus víctimas y protagonista de una escena memorable y repulsiva al mismo tiempo: cuando Patrick lo asesina, no sin antes explicarle el significado de la canción "Hip to Be Square", de Huey Lewis and the News, detalle que pasaría a ser su modus operandi: el excesivo regodeo en sus conocimientos melómanos como previa al terror. Recordemos que cuando Allen le muestra su tarjeta personal, la perfección de la misma es lo que dispara la furia de Bateman.

Por otro lado, el rol posterior de Leto -ya en un coprotagónico- marcaría un antes y un después en su carrera: el de Harry Goldfarb en Réquiem por un sueño, el polémico largometraje de Darren Aronofsky. Perlita: al actor y cantante también lo podemos ver en Inocencia, interrumpida, interpretando al novio de Susanna Kaysen. Disponible en Flow.

*Emma Stone en Supercool (2007, Greg Mottola)

Emma Stone en Supercool

Al repasar su filmografía, es imposible no llegar a la conclusión de que el ascenso a la fama de Emma Stone ha sido meteórico, por una combinación de factores: el talento de la actriz y su buen olfato para elegir proyectos. En Supercool, la gran película de Greg Mottola protagonizada por Jonah Hill y Michael Cera -y pieza clave de la denominada Nueva Comedia Americana-, Stone interpretó a Jules, el interés romántico de Seth (Hill), y lo hizo con un carisma que se replicaría en Se dice de mí, ese homenaje a John Hughes que se estrenó tres años más tarde, en el cual la actriz ya conseguía su merecido protagónico.

Supercool fue concebida por la infalible dupla Seth Rogen-Evan Goldberg, producida por Judd Apatow, y tenía un memorable personaje en su historia: el McLovin interpretado por Christopher Mintz-Plasse. En 2018, Stone y Hill se reencontrarían en la miniserie de Netflix Maniac , creada por Patrick Somerville con dirección de Cary Joji Fukunaga, por la cual la ganadora del Oscar por La La Land fue nominada al SAG, el premio del Sindicato de Actores. Disponible en Flow.

