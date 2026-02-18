Paramount tiene tiempo hasta el lunes para impedir la fusión Netflix-Warner

A Paramount le queda menos de una semana para revertir la multimillonaria venta de Warner Bros. Discovery (WBD) a Netflix a cambio de 82.700 millones de dólares.

La cuenta regresiva llega a su fin el lunes 23 de febrero, fecha en la que culmina el plazo aceptado por Netflix para que se retomen las conversaciones y Paramount haga una última y definitiva oferta para quedarse con una de las joyas históricas de la corona de Hollywood.

Desde los medios especializados más importantes que siguen la actualidad de la industria del entretenimiento se viene especulando con la posibilidad de que esa oferta consista en el pago de más de 31 dólares por cada acción de WBD.

El 10 de febrero pasado, Paramount Skydance hizo pública su oferta de compra de WBD por un total de 108.000 millones de dólares, financiada –según la propia compañía liderada por David Ellison- a través de 43.000 millones de dólares surgidos del capital de Larry Ellison, padre de David, en la poderosa firma tecnológica Oracle; otros 54.000 millones respaldados por un consorcio de bancos y compañías inversoras, y el apoyo de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades de Netflix y Warner Bros. Discovery confían en que el acuerdo que firmaron será avalado en marzo por los accionistas de WBD ARCHIVO

Para responder a esta última oferta de adquisición hostil (como se denomina en el mundo financiero a la operación por la cual una firma intenta tomar el control de otra en contra de la voluntad de la dirección de esta última, dirigiéndose directamente a los accionistas) Netflix anunció que mejoraba su propuesta: se comprometió a pagar íntegramente en efectivo lo que ofrece por WBD.

Tal es la confianza, que la compañía de la “N” roja tiene en la aceptación de su oferta que aceptó otorgar una exención extraordinaria de siete días para la reapertura de las conversaciones entre WBD y Paramount, y de esa manera “resolver completa y finalmente todo este asunto”.

Así ocurrió. En una carta enviada a la junta directiva de Paramount Skydance, la conducción de WBD confirmó su intención de estudiar hasta el 23 de febrero la nueva propuesta de la compañía de Ellison, “que entendemos incluirá un precio por acción de WBD superior a 31 dólares”.

Pero, al mismo tiempo, WBD mantiene la preferencia por la propuesta de Netflix y no cree por ahora en la posibilidad de que la eventualidad de una nueva oferta de Paramount cambie esa postura. “Seguimos recomendando y manteniendo nuestro pleno compromiso con el acuerdo de fusión con Netflix”, afirma la carta firmada por el presidente y director ejecutivo de WBD, David Zaslav.

Ted Sarandos y David Zaslav, los hombres fuertes de Netflix y Warner Bros. Discovery, respectivamente, el 11 de enero pasado en Hollywood Chris Pizzello - Invision

“El nuestro es el único camino seguro para generar valor para los accionistas de WBD”, declaró oficialmente Netflix el último martes. Y cuestionó el ajuste de 16.000 millones de dólares incluido en la última propuesta de compra que hizo Paramount. “Un plan de negocios que depende de un ahorro de costos de 16.000 millones de dólares debería ser una clara señal de alerta para reguladores, legisladores, líderes sindicales y creativos”, advirtió.

Uno de los CEO de Netflix, Ted Sarandos, dijo que esa compañía aceptó el breve período de reapertura de las conversaciones porque Paramount “viene haciendo mucho ruido, inundando la zona con información confusa para los accionistas, hablando directamente con ellos y evitando a la junta directiva de WDB”.

Del otro lado, Paramount Skydance señaló: “Aunque el comportamiento de la Junta Directiva de WBD resulte inusual estamos preparados para participar con buena fe en discusiones constructivas”.

Larry y David Ellison, desde Paramount, quieren impedir la fusión entre Warner y Netflix Fuente: X

En las últimas horas, además, se conoció el texto de una carta en la que David Ellison advierte que una posible venta de WBD a Netflix “extinguiría” la competencia. En cambio, el CEO de Paramount dice que si se hace cargo de WBD habría un impulso al streaming y a la distribución de películas en los cines. La carta fue enviada al senador demócrata Cory Booker, el miembro de la oposición con mayor rango en el subcomité antimonopolio de la Cámara alta.

Desde Warner parecen dar por descontado que el acuerdo con Netflix no tendrá vuelta atrás a pesar de esta nueva y exigua ventana de negociación abierta con Paramount. “Con Netflix crearemos un futuro más prometedor para la industria del entretenimiento, ofreciendo a los consumidores más opciones, creando y protegiendo empleos, y ampliando la capacidad de producción en los Estados Unidos. Y a la vez aumentaremos las inversiones para impulsar el crecimiento a largo plazo de nuestra industria”, dijo el presidente de la Junta Directiva de WBD, Samuel Di Piazza Jr.

La oferta de Paramount es por la totalidad de los activos de WBD. En cambio, Netflix está dispuesta a adquirir solo los estudios de cine y TV de Warner Bros., HBO, HBO Max y la división de videojuegos de WBD. El resto (CNN, TNT, Discovery Channel, Food Network, HGTV, otras cadenas y señales de TV paga y la plataforma Discovery+), agrupado bajo el nombre de Discovery Global, quedaría al margen y sería escindido en un plazo de entre cinco y ocho meses después de la firma del acuerdo definitivo de compra. La intención original de Netflix y WBD es concretar toda la transacción en un plazo de entre 12 y 18 meses.

Horas cruciales para definir una operación que puede cambiar el destino de Warner Bros. y de todo el ecosistema de la industria de Hollywood Jae C. Hong - AP

Las autoridades de WBD fijaron para el 20 de marzo una reunión extraordinaria de accionistas para pronunciarse sobre el acuerdo de venta firmado por Netflix. Lo hicieron con la plena convicción de que nada cambiará hasta esa fecha.

Un as en la manga

Sin embargo, Paramount tiene guardado un as en la manga: la cercanía de los actuales dueños de Paramount Skydance con la administración Trump.

Paramount sigue convencida de que el acuerdo entre Netflix y WBD enfrentará serios obstáculos entre los organismos reguladores de Estados Unidos y Europa al afectar normas antimonopólicas. Y afirma que la única manera de garantizar el cumplimiento de esas reglas es reemplazar a Netflix en la operación.

Con ese objetivo en mente, Paramount sumó hace poco a su staff directivo como vicepresidenta senior de políticas públicas globales a René Augustine, exabogada de Trump y asistente especial del presidente estadounidense durante su primer mandato. Augustine se desempeñó entre 2019 y 201 como fiscal general adjunta de la división antimonopolio del Departamento de Justicia.

A la vez, el portal digital Deadline, uno de los espacios mejor informados sobre Hollywood y la industria del entretenimiento, señaló en los últimos días que un grupo de expertos de MAGA (Make America Great Again), el movimiento conservador que funciona como sostén ideológico del gobierno de Trump, prepara un plan para impedir la compra de WBD por parte de Netflix.

“No quiero que Netflix crezca en absoluto. Por el contrario, quiero que tenga menos influencia”, señaló a Deadline Mike Howell, director de Oversight Project, un think thank conservador cercano a Trump. Según Howell, Netflix estaría manejando un plan destinado a “construir la mayor máquina de mensajes políticos e ideológicos de la historia de la humanidad”. Y definió al gigante del streaming como una empresa manejada en las sombras por “operadores y donantes de alto perfil del Partido Demócrata y élites afines”.

Todos miran a Donald Trump en medio de las negociaciones. ¿Podría intervenir la política en los próximos días? MANDEL NGAN� - AFP�

Trump identificó más de una vez a Larry y a David Ellison como “amigos cercanos”. Hace unos días, al ser consultado sobre el tema, habló bien de Netflix y de Paramount, pero agregó: “Me parece que uno de ellos es un monopolio si logra cerrar este acuerdo”. También se viene hablando hace tiempo de que Trump tiene a CNN en la mira y que la eventual compra de WBD por parte de Paramount sería una opción mucho más favorable a los planes del Presidente en relación con la señal de noticias.

Queda menos de una semana para definir una de las operaciones más grandes de toda la historia de la industria del entretenimiento, pero la política podría terminar dilatando esos plazos.