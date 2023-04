Qué veo el fin de semana largo: 6 películas para disfrutar en streaming

En las diferentes plataformas hay producciones para todos los gustos, ideales para estos próximos días

Los fines de semana largos son la excusa ideal para maratonear series o ponerse al día con la lista de películas pendientes de ver. Por este motivo, a continuación hacemos un repaso por seis largometrajes para disfrutar en casa, entre los que se destaca una comedia argentina, un inquietante thriller basado en la creación de un popular videojuego y como no podía ser de otra manera en estas fechas, dos clásicos de temáticas bíblicas.

Tetris (disponible en Apple TV+)

Es muy probable que cualquier persona, tenga la edad que tenga, en algún momento de su vida haya jugado o al menos haya visto a alguien jugar al Tetris. Es que el popular videojuego, que consiste en armar líneas horizontales utilizando piezas de distintas formas, es una propuesta que durante los años 80, y hasta la actualidad, no deja de jugarse en todo tipo de dispositivos. Pero detrás de ese ícono gamer, se esconde una historia llena de adrenalina, que este film cuenta de manera detallada.

El actor Taron Egerton se pone en la piel de Henk Rogers, un empresario que descubre accidentalmente el Tetris durante los años 80 y decide viajar a la Unión Soviética con el objetivo de licenciar dicho título en Oriente y Occidente. Claro que en Moscú y en un contexto en el que la Guerra Fría no era cosa del pasado, ese hombre se encontrará en el centro de un complot que tiene a la propiedad intelectual del Tetris como protagonista y con japoneses, rusos y americanos luchando por lucrar con ese adictivo juego. A lo largo de sus dos horas de duración, este film desnuda la saga detrás de la comercialización de Tetris, un rompecabezas que mezcla conspiraciones, excesos de todo tipo y hasta roces diplomáticos entre naciones adversarias. Disponible en Apple TV+.

Ben Hur (HBO Max)

Ben Hur es un clásico de finales de los años cincuenta, que por su temática está fuertemente vinculado a este fin de semana largo . El colosal film de William Wyler, protagonizado por Charlton Heston, se dedica a narrar la épica de Judá Ben Hur, príncipe de Judea, un honesto comerciante que luego de un revés del destino y por ser fiel a sus creencias, sufre en carne propia la cólera del Imperio Romano. Debido a una falsa acusación, el protagonista es condenado a la esclavitud y enviado a una cruel vida en la que debe remar en las galeras. Pero su destino toma un giro drástico cuando entra en contacto con un jeque árabe llamado Ilderim (interpretado por Hugh Griffith, que ganó un Oscar por este rol), quien lo introduce en el mundo de las carreras de cuadrigas.

El protagonista llevará adelante una vida de mucho sufrimiento en búsqueda de su redención, a lo largo de un peregrinaje que lo cruzará con Jesús de Nazaret (un encuentro breve, pero enormemente significativo). Ben-Hur es un verdadero símbolo del Hollywood más épico, en la etapa crepuscular del cine clásico. En el momento de su estreno, este título fue un gran éxito de taquilla, ganó once premios Oscar y sorprendió al público de la época por una espectacular carrera de cuadrigas, una secuencia imponente que aún hoy conserva su espectacularidad. Disponible en HBO Max.

El asistente (Star +)

Rodrigo Noya y Luis Cao se unen en esta película, cuya historia se centra en la explosiva relación que surge entre un tímido joven que sufrió un desamor y una volátil estrella de rock. Noya se pone en la piel de Miguel, un muchacho que fue abandonado por su novia, en la misma noche en la que se tenían que casar. Sumergido en una profunda angustia, él decide suicidarse en la suite del hotel que tenía reservada para su noche de bodas hasta que un disparo proveniente de la habitación contigua rompe la soga que Miguel tenía atada al cuello, salvándole así la vida. Dicho disparo lo había efectuado Jimmy (Cao), un roquero con serios problemas emocionales, que también falló en su intento de suicidio. Luego de conocerse de una manera tan fortuita, el músico le pide al protagonista que lo acompañe a un retiro espiritual. Sin nada que perder, pero algo intimidado por la excéntrica personalidad de Jimmy, Miguel termina por aceptar su propuesta, que lo llevará a una impensada aventura.

El asistente es una comedia original de Star+ y junto a Noya y Cao, el elenco lo completan Florencia Raggi, Barbie Pucheta, Luis Rubio y Fabio Alberti.

Puedes hacerlo Chang (Disney+)

Una vez más Disney apuesta por una historia ambientada en un colegio secundario para desarrollar un relato de autosuperación orientado al público preadolescente . En este largometraje producido para la plataforma streaming, la acción gira alrededor de Chang (John Yang Li), un estudiante de 16 años que se destaca como músico en la banda de su escuela y aunque la música es su refugio, él se anima a salir de su zona de confort asumiendo un importante desafío que consiste en hacer “una volcada” en un aro de básquet, durante una importante fiesta escolar. Chang sabe que se juega el todo por el todo porque si falla en esa prueba se convertirá en el centro de la burlas, pero en caso de tener éxito, se ganará el respeto de sus compañeros e incluso puede que impresione a la chica de la que está secretamente enamorado. Con la fecha del reto cada vez más cerca, Chang comenzará a entrenar concienzudamente a lo largo de un proceso que lo invitará a descubrir más sobre sí mismo.

La pasión de Cristo (Star+)

En el año 2004, Mel Gibson llevó adelante un proyecto por el que fue considerado uno de los realizadores más arriesgados de Hollywood. Y es que La pasión de Cristo, al momento de su estreno generó muchas polémicas y además dividió a la crítica, al público e incluso a numerosas instituciones religiosas.

La pieza retrata las últimas doce horas de Jesús antes de ser crucificado y el calvario que sufrió a manos de los Romanos. Inicialmente muchas voces catalogaron al film como un muestrario sádico del sufrimiento que atravesó la figura bíblica, pero el paso de los años ubicó a esta película como una de las más importantes dedicadas a Jesús de Nazaret. La búsqueda de Mel Gibson por darle autenticidad a su pieza, realizándola en latín, hebrero y arameo, y rodando en distintas ciudades italianas, lo llevó a ser tildado de un realizador extravagante, una etiqueta que aún carga como su propia cruz. Pero su visión de Jesús y el retrato cinematográfico que llevó a cabo, no deja de ser uno de los largometrajes más importantes e imponentes dedicados a dichos pasajes bíblicos. Disponible en Star+.

Please Baby Please (Mubi)

Uno de los ejercicios visuales (narrativos y cinematográficos, desde luego) más interesantes de los últimos meses es este film dirigido por Amanda Kramer. Aquí la trama hace foco en una pareja formada por Arthur (Harry Melling) y Suze (Andrea Riseborough), quienes son testigos de un asesinato cometido por una peligrosa pandilla de Manhattan. Sin intención de dejarlos escapar, varios miembros de este grupo comienzan a hostigar a los protagonistas dándole inicio a un vínculo que lleva a Arthur y a Suze hacia lugares impensados para ambos.

Ella descubre en la brutalidad de ese grupo un punto de atracción mientras él comienza con uno de esos pandilleros una relación de mayor intimidad. Catalogada como una fantasía musical queer y ambientada en la década de los cincuenta (un momento estético al que Kramer homenajea a través de una sensibilidad camp), Please Baby Please es un film de una identidad rabiosa, que juega con la estética de Marlon Brando en El salvaje, pero que posee un espíritu que lo acerca al cine de Kenneth Anger. Se trata de uno de esos largometrajes que forma bandos mientras a algunos probablemente les resulte una pieza fallida, a otros les parecerá una obra maestra. Pero, sin lugar a duda, es de esos títulos que no dejará a nadie indiferente. Disponible en Mubi.