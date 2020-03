Los superhéroes de Marvel no pudieron contra el coronavirus. Fuente: Archivo

Una de las industrias más afectadas por la pandemia de coronavirus es la del entretenimiento. Tanto en la Argentina como en el mundo, películas, obras de teatro y otros espectáculos masivos bajan la persiana hasta nuevo aviso. Por prevención, y también porque la preocupación social augura una merma considerable en la cantidad de público asistente. Así sucedió con el estreno de la nueva entrega de Rápido y furioso que llegará recién en 2021, como así también Mulan , el live action del clásico de Disney, The New Mutants (nuevo capítulo de la franquicia de X-Men ) y Antlers , producida por Guillermo del Toro.

Pero la preocupación por el coronavirus ya dio un paso más, porque comenzó a afectar el rodaje de algunas producciones. Es el caso de The Falcon and the Winter Soldier , spin off del universo Avengers y una de las apuestas fuertes de la flamante plataforma Disney+ .

Estaba todo previsto para que Anthony Mackie y Sebastian Stan volvieran a interpretar los personajes que popularizaron en el cine, pero la filmación acaba de ser pospuesta por razones sanitarias. Luego de varias semanas en Atlanta, la agenda indicaba que el equipo tenía que trasladarse a Praga, sin embargo, en concordancia por lo dispuesto por el gobierno local en relación a la propagación del virus Covid-19, la producción tuvo que dejar la capital de República Checa antes de tiempo y el rodaje quedó paralizado hasta nuevo aviso.

Una serie signada por la mala suerte, si se tiene en cuenta que también tuvo problemas en ocasión de su paso por Puerto Rico, cuando coincidieron con un terremoto en enero último. Por ahora, desde Disney no han anunciado que se reprograme el estreno de The Falcon and the Winter Soldier , previsto para agosto, pero es probable que haya novedades (y nuevas postergaciones) en los próximos días.