Nunca, rara vez, a veces, siempre, el film con más nominaciones, a los premios Independent Spirit

La temporada alta de premios 2021 empezó a tomar impulso con el anuncio de las nominaciones a los premios Independent Spirit, que acaban de conocerse en Los Ángeles.

En los últimos años, la lista de candidatos a estos premios (muy valorados e influyentes en la comunidad del cine independiente) encontró muchas coincidencias con la de los nominados al Oscar. Algo parecido ocurre en este tiempo marcado por la pandemia, los cines cerrados y el predominio de los estrenos a través de las plataformas de streaming y otros medios virtuales. Cuando se conozcan los nominados al Oscar el próximo 15 de marzo no hay dudas que algunos de los títulos y los nombres anunciados este martes como aspirantes a los Independent Spirit estarán presentes también en la máxima fiesta de Hollywood.

La mayor cantidad de nominaciones pertenece a la película Nunca, rara vez, a veces, siempre (Never Rarely Sometimes Always), de Eliza Hittman (disponible en Flow y Apple TV+), con 7, seguida por Minari (6) y La madre del blues (Netflix) y Nomadland, ambas con 5. Entre los actores y actrices con candidaturas aparecen Viola Davis, Frances McDormand, Carey Mulligan, Riz Ahmed, Chadwick Boseman y Steven Yeun. Todos ellos, según las especulaciones más serias de los medios de Hollywood, tienen elevadas chances de ganar al mismo tiempo nominaciones al Oscar.

La fiesta de entrega de los premios Independent Spirit se convirtió de un tiempo a esta parte en el gran aperitivo de la ceremonia del Oscar, sobre todo porque apenas 24 horas venían separando a una de la otra. Los Independent Spirit se programan tradicionalmente para el día anterior del Oscar y tienen como escenario habitual un espacio abierto en las playas de Santa Mónica, en el que se instalan enormes tiendas desarmables con alfombra roja, mesas y sillas para que las figuras nominadas y los invitados compartan un almuerzo informal en las primeras horas de la tarde del sábado, con un menú de comida fría.

Pero este año, pandemia mediante, obligó a un cambio de planes. En vez de hacerse en la víspera del Oscar 2021, previsto hasta ahora para la noche del domingo 25 de abril, los Independent Spirit se entregarán este año en una ceremonia virtual transmitida por TV el jueves 22 de abril. El año pasado se llevó el premio a la mejor película The Farewell. Adam Sandler ganó como mejor actor por Diamantes en bruto y Renée Zellweger como mejor actriz por Judy (premio que luego se repitió en la ceremonia del Oscar). Parasite, histórica triunfadora del Oscar 2020 al mejor film, solo fue habilitada para competir como mejor film extranjero, premio que finalmente se llevó.

Las reglas de los Independent Spirit impiden la participación de películas con presupuesto superior a los 22 millones y medio de dólares. Por esta razón, títulos de Netflix como El juicio de los 7 de Chicago, Cinco sangres, Mank, Hillbilly: una elegía rural y Cielo de medianoche quedaron al margen de la competencia. De todas maneras, el gigante del streaming acumuló la mayor cantidad de nominaciones por estudio, con 16 en total.

Las candidatas a mejor película son Nunca, rara vez, a veces, siempre, First Cow, Minari, La madre del blues y Nomadland. Nominados a mejor dirección aparecen Kelly Reichardt (First Cow), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising Your Woman), Chloé Zhao (Nomadland) y Eliza Hittman (Nunca, rara vez, a veces, siempre).

Como actores los candidatos son Riz Ahmed (El sonido del metal, disponible en Amazon Prime Video), Chadwick Boseman (La madre del blues), Rob Morgan (Bull, disponible en Flow), Steven Yeun (Minari) y Adarsh Gourav (Tigre blanco, disponible en Netflix). Y como actrices, Carey Mulligan (Promising Young Woman), Frances McDormand (Nomadland), Nicole Beharie (Miss Juneteenth), Sidney Flanigan (Nunca, rara vez, a veces, siempre), Julia Garner (La asistente, disponible en Amazon Prime Video) y Viola Davis (La madre del blues).

En la categoría de actor de reparto están nominados Coleman Domingo (La madre del blues), Orion Lee (First Cow), Paul Raci (El sonido del metal), Glynn Turmann (La madre del blues) y Benedict Wong (Nine Days), y como actrices de reparto aparecen Alexis Chikaeze (Miss Juneteenth), Valerie Mahaffey (French Exit), Talia Ryder (Nunca, rara vez, a veces, siempre), Yeri Han y Yuh-Jung Youn, ambas por Minari.

Nominadas como mejor ópera prima figuran Rapera a los 40 (disponible en Netflix), Nine Days, El sonido del metal, I Carry You With Me y Miss Juneteenth. Y las cinco nominadas como mejor película internacional son la brasileña Bacurau, la india The Disciple, la francesa Night of the Kings, la húngara Preparations to be Together for an Unknown Period of Time y la bosnia Quo Vadis Aida? Entre los nominados a mejor documental aparece la producción chilena El agente topo, que en febrero llegará a Netflix.

Los Independent Spirit también incluyeron por primera vez este año premios a las producciones de TV. Como mejor serie guionada aparecen nominadas I May Destroy You (HBO), Small Axe, A Teacher, Little America y Saint Frances. Entre los candidatos actorales figuran Shira Haas y Amit Rahav (Poco ortodoxa), Elle Fanning (The Great), Jordan Kristine Seamon (We Are Who We Are) y Harold Torres (ZeroZeroZero, serie que tuvo entre sus directores al argentino Pablo Trapero y está disponible enAmazon Prime Video).

Todo indica que Nomadland (cuyo estreno en cines, aunque ahora sin fecha, todavía es anunciado por Disney), Minari y La madre del blues aparecen después de las nominaciones a los Independent Spirit con sus chances reforzadas en el camino hacia el Oscar. Nomadland es una road movie sobre la vida de familias que se desplazan de un lugar al otro en Estados Unidos que ganó notoriedad e interés desde su aparición en algunos de los principales festivales del último tramo de 2020 y posicionó a Frances McDormand, su actriz protagónica, como temprana favorita a los premios actorales más importantes de la temporada alta en su categoría. En cuanto a La madre del blues, ya parece casi un hecho que sus protagonistas, Viola Davis y el fallecido Chadwick Boseman, estarán entre los futuros candidatos a los premios actorales en sus respectivos rubros cuando se anuncien las nominaciones para el Oscar.

Los Independent Spirit también sugieren que acompañarán en materia de nominaciones las chances de Minari (una de las grandes apariciones de los últimos tiempos, crónica de las desventuras de una familia coreana que trata de establecerse en los Estados Unidos) y de Una noche en Miami (disponible en Amazon Prime Video), ópera prima de Regina King que quedó al margen de las categorías principales, pero recibirá el prestigioso galardón Robert Altman.

Y el dato que los observadores de Hollywood no pasaron por alto es que cuatro de las cinco nominadas a mejor dirección este año son mujeres: Fennell, Hittman, Riechardt y Zhao. ¿Le dará continuidad a esta tendencia todos los que sigue en la temporada de premios? Habrá que estar atentos, sobre todo, al veredicto de los miembros de la Academia de Hollywood cuando a mediados de marzo se conozcan las nominaciones para el Oscar 2021.

