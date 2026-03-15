Premios Oscar 2026, la ceremonia en vivo: ganadores y looks minuto a minuto

16:45 | Dónde ver la ceremonia

La 98ª edición de los premios Oscar se realizará este domingo 15 de marzo de 2026. El encuentro tendrá lugar en el Dolby Theatre, su sede permanente en Los Ángeles desde hace 24 años. Organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, esta ceremonia -que reconocerá a las mejores películas y actuaciones de 2025- representa el cierre definitivo de la temporada de premios para la industria del cine. En la Argentina, se podrá ver en vivo a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original) y también por la plataforma de HBO Max.

16:30 | Todo listo para el evento más esperado

Llegó el gran día y Hollywood se prepara para su gran noche. Este domingo la temporada de premios alcanza su momento más esperado con la entrega de los Oscar 2026, las estatuillas más deseadas por la industria que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los últimos detalles. Trabajadores terminan de colocar las estatuillas que decoran la alfombra roja previa a entrar a la ceremonia AFP

Como todos los años, la ceremonia se realiza en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En esta oportunidad, la organización reforzó el operativo de seguridad en el marco de la guerra en Medio Oriente y luego de que varios informes señalaran que Irán podría planear un ataque “sorpresa” con drones.