Refuerzan la seguridad en los premios Oscar por temor a posibles ataques con drones de Irán

En el marco de la guerra de Medio Oriente que tiene a los Estados Unidos como uno de sus protagonistas, la Academia decidió aumentar la seguridad en la ceremonia de los Oscar 2026. La determinación se tomó luego de que la organización accediera a informes que señalan que Irán podría planear un ataque “sorpresa” con drones en Los Ángeles, donde se lleva a cabo el gran evento.

Fueron los productores ejecutivos de los Oscar, Katy Mullan y Raj Kapoor, quienes dieron más detalles sobre el operativo de seguridad que regirá el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. “Cada año monitorizamos lo que ocurre en el mundo”, dijo Kapoor, según publicó la revista People. “Contamos con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), y es una colaboración estrecha”, señalaron.

Los organizadores decidieron prestar atención a los informes sobre posibles ataques en medio de la guerra en Medio Oriente ANGELA WEISS - AFP

“Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan, que todos los que sean testigos e incluso que los fanáticos del show que se quedan en la puerta del teatro, detrás de las vallas, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Nuestro trabajo como equipo de producción es asegurarnos de que eso se haga realidad. Es algo que no tomamos a la ligera y que asumimos con mucha responsabilidad”, completó el productor.

Hace unos días, el FBI envió a las agencias de seguridad de los Estados Unidos un informe que indica que Irán podría haber comenzado a planear ataques de represalia con drones en California lanzados desde el océano Pacífico. Así lo informaron ABC News y The Los Angeles Times ayer.

Si bien ni Mullan ni Kapoor hicieron alusión directa a esos documentos, sí hablaron del refuerzo de la seguridad, algo que, por otro lado, siempre es una prioridad en la entrega de los premios Oscar.

Por su parte, la NBC reveló que, una vez que los invitados hayan terminado de ingresar al teatro, se cerrarán las puertas y se llevará adelante una revisión de seguridad que se repetirá en varias oportunidades a lo largo de la jornada. También explicaron que el Departamento de Policía de Los Ángeles podría establecer un perímetro de seguridad de un poco más de un kilómetro y medio y se revisará tanto a los autos como a las personas que intenten ingresar.

“Queremos llevar tranquilidad a todos los angelinos asegurándoles que seguimos coordinando con nuestros socios federales, estatales y locales para el intercambio de inteligencia e información en el marco del conflicto en curso en Medio Oriente”, señaló el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado. “Compartimos esta información en tiempo real, evaluamos cada pista creíble y ajustamos nuestro dispositivo según sea necesario para garantizar la seguridad de nuestra ciudad”, completaron.

En el Dolby Theatre se tomarán mayores medidas de seguridad para evitar cualquier inconveniente EFE

Si bien ABC News publicó que la alerta aseguraba que Irán podría atacar la zona utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada “en caso de que los Estados Unidos realizara ataques contra Irán”, una fuente le explicó al Times que no se consideró “creíble” la amenaza. “La advertencia era cautelosa y no había indicios de que Irán estuviera planeando un ataque ni de que pudiera lanzar uno con éxito”, aseguró la fuente.

Cuándo es la ceremonia de los premios Oscar 2026

La 98.ª edición de los premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo. El encuentro tendrá lugar en el Dolby Theatre, su sede permanente de Hollywood. Esta fecha representa el cierre definitivo de la temporada de premios para la industria del cine. En la Argentina, la ceremonia se podrá ver en vivo a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original).

El comediante Conan O’Brien será el encargado de la conducción de la ceremonia por segundo año consecutivo. El anuncio de los nominados se realizó el 22 de enero pasado y la película Pecadores de Ryan Coogler, dominó la lista, con 16 nominaciones.