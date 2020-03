La película de Tom Hooper obtuvo seis frambuesas de oro; John Travolta y Hilary Duff, los peores actores de 2019

Los premios Razzie, más conocidos como los anti-Oscar, eligen anualmente las peores producciones cinematográficas. El musical de Tom Hooper Cats cosechó seis "galardones" en su flamante edición, entre ellos, el de peor película, director, guion, y actor y actriz de reparto (James Corden y Rebel Wilson) . De esta forma, Hooper ingresa a la lista de realizadores que tienen un Oscar y un Razzie. La estatuilla dorada la recibió por El discurso del Rey en 2011, y la "frambuesa de oro" de los Razzie por la fallida adaptación del popular musical de Andrew Lloyd Webber.

Por otro lado, John Travolta se llevó el premio a peor actor, tanto por el thriller The Fanatic como por el drama deportivo Trading Paint; y Hilary Duff, el de peor actriz por su personificación de Sharon Tate en El asesinato de Sharon Tate de Daniel Farrands. Asimismo, Sylvester Stallone no se fue con las manos vacías: su Rambo renovado se impuso en la categoría de peor remake por Last Blood . En cuanto al "premio a la redención", este fue para Eddie Murphy, quien logró darle un vuelco a su carrera gracias a su rol en Yo soy Dolemite ( disponible en Netflix ), que le valió excelentes críticas y lo puso al borde de una segunda nominación al Oscar.

Cats se estrenó en nuestras salas el jueves 9 de enero de este año , y las críticas fueron desfavorables. El mismo escenario se produjo en sus países de origen (se trata de una coproducción entre los Estados Unidos y el Reino Unido), donde el largometraje se convirtió en objeto de parodia. De hecho, en la última entrega de los premios Oscar, Wilson y Corden aparecieron sobre el escenario vestidos de gatos y se burlaron de los efectos visuales del film del que formaron parte, lo cual generó un fuerte enojo por parte de esa rama de la industria, cuyos integrantes aseguraron haber trabajado a contrarreloj y con salarios bajos para que el film se estrene a tiempo.

Evan Rachel Wood, desconcertada por Cats. Otra figura que también se pronunció en contra del musical en sus redes sociales fue la actriz de Westworld . "Cats es peor de lo que pensaba, y eso que ya pensaba que sería horrible", escribió Wood en un tuit que luego eliminó. "Pero en realidad estoy sin palabras. ¿Por qué cambiarían la coreografía?", se preguntó. En un video, fue igual de dura al mostrarse en shock por la calidad de la película. "Cambiaron toda la coreografía icónica, toman el 70 por ciento de los personajes principales y cambian la trama. Crecí en el teatro y tengo un gran respeto por lo que hacen, por eso siento que fue una decepción y una oportunidad perdida lo que se ha hecho", manifestó.

Cats también contó con los protagónicos de Jennifer Hudson, Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba, Francesca Hayward, y Taylor Swift, quien compuso un tema para el malogrado film ("Beautiful Ghosts"), que tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, pero terminó recaudando 76, muy por debajo de las expectativas.