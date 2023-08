escuchar

En más de una ocasión, Megan Fox ha dejado a los fanáticos con la duda respecto de si alguna vez se sometió a algún procedimiento de cirugía plástica. Mientras anuncia el lanzamiento de su primer libro, la actriz fue vista con el rostro cubierto a la salida del consultorio de un cirujano y las especulaciones respecto al vínculo de la estrella con las intervenciones estéticas vuelven a estar presentes.

Días atrás, la artista trató de ocultar su identidad cubriéndose la cabeza con una toalla mientras una enfermera la llevaba en silla de ruedas hacia una camioneta que la esperaba al salir del consultorio de un cirujano plástico en Beverly Hills.

Las imágenes captadas por los fotógrafos muestran a la actriz de 37 años pero hacen imposible saber a qué tipo de procedimiento se sometió. En su visita al especialista, Fox optó por vestir un atuendo cómodo con pantalones sueltos en color celeste y un suter amarillo holgado.

Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE Beverly Hills, CA. AUGUST 4, 2023. Megan Fox covers her head as a nurse wheelchairs her into a waiting car as she leaves a plastic surgeon in Beverly Hills. *** Megan Fox se cubre la cabeza mientras una enfermera la lleva en una silla de ruedas a un automóvil que la espera mientras sale de un cirujano plástico en Beverly Hills. Backgrid/The Grosby Group

La estrella de Transformers nunca habló sobre si se había realizado algún procedimiento estético, aunque sí ha reconocido que no está en contra de la cirugía plástica. De todos modos, si se toman en cuenta las imágenes de Megan al comienzo de su carrera y las instantáneas más recientes se pueden apreciar algunos cambios notorios en sus rasgos y en su cuerpo.

De lo que sí ha hablado abiertamente la estrella de Hollywood es de los trucos de belleza que realzan su figura. En una entrevista con The Huffington Post en 2014, la actriz reveló que usa productos naturales para conservar su tez impecable y siempre se asegura de mantener su piel hidratada. “Tengo que lavarme la cara cada 12 horas y luego hidratarme. Solo me ducho porque no me gusta sentarme en el agua de la bañadera. Después de la ducha, me hidrato con aceite de semillas de uva, es un gran humectante y es más liviano que el aceite de oliva”, apuntó.

Hace unos meses, Fox se sinceró, sin embargo, respecto de los problemas que sufre a causa de su trastorno de dismorfia corporal. En una entrevista con la revista Sports Illustrated, la intérprete señaló que nunca se sintió cómoda con su cuerpo, “jamás”, ni ve lo que los demás ven en ella. “Nunca me veo realmente como me ven otras personas. Nunca hubo un punto en mi vida en el que amara mi cuerpo. Nunca, jamás”, aseguró.

El anuncio de un libro en una nueva faceta como autora

A lo largo de los años, la artista se ha caracterizado por hablar sin tapujos acerca de varias de las cuestiones que afectan a su vida privada. En un nuevo desafío, Fox anunció ayer que debuta como escritora con un libro de poemas titulado Pretty Boys Are Poisonous (”Los chicos lindos son venenosos”) que se lanzará el 7 de noviembre. El volumen de 176 páginas ya es un éxito en la venta anticipada a través de Amazon.

“Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí a causa de mi silencio. Me pasé toda la vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de llevar el peso de sus pecados”, escribió Fox en Instagram al anunciar el libro. “Mi libertad vive en estas páginas y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad y su identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado”, expresó.

La sinopsis de la editorial Simon & Schuster acerca del volumen afirma: “Megan Fox muestra su humor perverso a lo largo de una colección de poesía oscura y desgarradora. A lo largo de más de setenta poemas, la autora narra todas las formas en que nos adaptamos a la forma de los que amamos, incluso si eso significa perdernos en el proceso”.

Si bien a partir del comunicado comenzaron las especulaciones respecto de si Machine Gun Kelly, actual pareja de la actriz, figura entre las personas referenciadas en el libro, el músico no dudó en plasmar un comentario de apoyo en la publicación de Megan. “Orgulloso de vos”, escribió el cantante. Ahora solo resta esperar a noviembre para conocerlo.

