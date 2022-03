¿Qué veo? Sr. Link y la gran aventura de hacer el mejor cine animado con técnicas artesanales

Sr. Link es el quinto largometraje del estudio Laika, el secreto más pequeño y mejor guardado entre quienes saben disfrutar del mejor cine de animación que se hace en todo el mundo. Los fieles seguidores de las películas surgidas de esa usina creativa (todas bellísimas y verdaderamente originales) saben que en ese momento tendrán un regalo adicional para los ojos: alguna breve secuencia filmada en cámara rápida que muestra la complejísima tarea de filmar cada secuencia con la técnica artesanal que se conoce como animación cuadro a cuadro (stop motion).

Frente a las cámaras vemos el diseño completo de la breve secuencia, presentada para que entendamos sin necesidad de palabras todo lo que significa poner todo este dispositivo en acción. Lo que hace la cámara en una película animada cuadro a cuadro es crear una extraordinaria ilusión de movimiento a partir del ensamble de una larga sucesión de imágenes fijas (como fotografías) que se distinguen unas de otras por variaciones casi imperceptibles en la composición.

Hay que tener manos de orfebre y precisión de cirujano para hacer con las manos esas minúsculas modificaciones y lograr con ellas, después de un trabajo realizado con paciencia infinita, el armado de una secuencia completa. En el caso de los créditos finales de Sr. Link, lo que vemos es el momento en que los personajes protagónicos atraviesan un frondoso bosque de lo que parece la India, montados sobre un elefante.

El protagonista es un personaje que se reconoce como el "eslabón perdido" de la humanidad

Lo más notable es cómo este grupo de portentosos y dedicados animadores consigue armar solo con estas herramientas y de manera simultánea en la misma acción el movimiento de los personajes humanos, de los animales y de todo el entorno. ¿De qué material están hechos para que dejen con tanta claridad la sensación de que pueden cobrar vida? Son miniaturas hechas con materiales blandos que se adaptan a cualquier cambio (arcilla, por ejemplo) o pequeños elementos de uso cotidiano aplicados a toda la escenografía.

Imaginemos sólo cuántas veces los personajes protagónicos mueven el cuerpo o hablan mientras transcurre esa breve secuencia del paseo en elefante. Los 90 minutos de Sr. Link incluyen 110 sets, 1486 planos y un total de 106.000 expresiones diferentes en el rostro de los distintos personajes. Todo un gran homenaje a los grandes fundadores del cine fantástico, expresado junto a la extraordinaria evolución de las técnicas animadas y las herramientas de las que se nutre, como los materiales elaborados desde las asombrosas impresoras 3D.

De los cinco largometrajes que Laika produjo desde su creación en 2005, Sr. Link es el primero que puede verse desde una plataforma de streaming. Los anteriores (las extraordinarias Coraline y Kubo y la búsqueda samurái, además de ParaNorman y Los Boxtrolls) son indiscutidas joyas del cine animado que merecen ser descubiertas por quienes todavía no están al tanto de la obra de un estudio pequeño, dedicado y lleno de artistas de enorme talento. Que además no cuenta con la exposición, el poder de marketing y el conocimiento masivo que tienen Disney y los otros grandes nombres de la animación de Hollywood. No obstante, a comienzos de 2020 quedó a la altura de todos ellos: ganó el Globo de Oro a la mejor película animada (derrotando a Frozen 2, Cómo entrenar a tu dragón 3 y Toy Story 4) y logró una nominación para el Oscar.

Laika funciona bastante lejos de allí. Su sede está a 1500 kilómetros de distancia de la capital mundial del entretenimiento, en Portland (Oregon), donde vive y trabaja su principal artífice, Travis Knight, hijo del multimillonario dueño de Nike. Después de probar suerte sin éxito en el mundo de la música, Travis encontró en el cine un camino ideal para volcar su vocación artística. Hoy, además del trabajo como mentor fundamental de Laika, el heredero de la empresa de zapatillas es un realizador cada vez más valorado por su talento, intuición y perspectiva. Dirigió Kubo y la búsqueda samurái y, fuera de Laika, la sorprendente Bumblebee, la muestra más noble de todas las adaptaciones al cine del frío y mecánico mundo de Transformers.

De todos los largometrajes de Laika, Sr. Link es el que tiene mayor espíritu aventurero. Su protagonista es Sir Lionel Frost, un británico lleno de modales aristocráticos, elegancia y distinción que se presenta a sí mismo como “famoso buscador de bestias míticas”. La historia transcurre en el siglo XIX y el prólogo nos muestra a Frost sobre un bote en lo que parece ser el centro del Lago Ness, dispuesto a encontrar a la famosa criatura que se esconde en ese rincón de Escocia. Su circunstancial ayudante deja a la vista que además de toda la descripción previa, Frost es un individuo bastante porfiado.

“Es un poco como Indiana Jones, un poco como Sherlock Holmes y un poco como La vuelta al mundo en 80 días. En el fondo, es una aventura épica y colorida”, dijo el director de la película, Chris Butler, al describir tanto a Frost como a la trama de la película, cuyo nombre adquiere sentido cuando el protagonista recibe una enigmática carta aparentemente escrita por una extraña criatura que responde a la descripción del célebre “eslabón perdido” de la evolución humana. De hecho, el título original de la película (Missing Link) habla exactamente de eso.

Cada cuadro exige una minuciosa preparación para aplicar la técnica de animación en stop motion

Frost, cuyo único propósito en la vida es lograr ser incorporado al exclusivo club de aventureros de Londres, sale en la búsqueda del misterioso ser y cuando lo encuentra observa frente a sí a un personaje muy educado, que sabe expresarse muy bien y parece dispuesto a ponerse de inmediato a su servicio, y a la vez bastante grandote y torpe, con rasgos de animales inmensos y estrafalarios. Como sugiere el director Butler, Frost es el Phileas Fogg que parece haber encontrado a su Passepartout, y al mismo tiempo es el explorador llevado a cumplir la misión de llevar a Link al reencuentro con su familia y su entorno natural.

La película narra el largo viaje de Frost, primero de Londres a las tierras del Lejano Oeste (no muy distantes de la sede estadounidense actual de Laika en el estado de Washington), y después de allí hasta las cumbres del Himalaya (“un Edén terrenal donde el hombre nunca envejece”), donde supuestamente Link tiene sus raíces. Se sumará a la travesía una antigua novia de Frost, dueña del mismo espíritu aventurero, y ambos enfrentarán a un villano que también tiene mucho que ver con el sueño aventurero de nuestro héroe.

Sr. Link, una película animada que merece descubrirse Archivo

Hay grandes momentos de aventura animada, de emoción y de humor en Sr. Link. Lo que lamentablemente no tiene la versión disponible en streaming para la Argentina a través de la plataforma Disney+ es la posibilidad de disfrutar de las voces originales de Hugh Jackman (Frost), Zoë Saldana (Adelina Fortnight, la antigua novia del aventurero), Zach Galifianakis (Link), Stephen Fry (Lord Piggott-Dunceby, el villano de turno) y Emma Thompson. De manera inexplicable, en la pestaña de audio de la película solo está disponible la versión hablada en español, como si los responsables de este lanzamiento creyeran equivocadamente dos cosas. Primero, que solo los chicos que conocen nuestro idioma tendrían interés en verlo y, segundo, que a los adultos con acceso a Disney+ no les interesan las películas animadas en sus versiones originales.

Hemos hablado más de una vez desde estas páginas de las serias consecuencias que a mediano y largo plazo tiene el desinterés por estrenar y difundir películas en sus idiomas originales con subtítulos y preferir, en cambio, la comodidad del doblaje en un castellano neutro que pierde por completo la conexión cada vez más fuerte que existe entre el diseño del personaje animado y las características de la figura real elegida para ponerle voz. A todo esto se agregan consecuencias todavía más graves: la pérdida de una herramienta óptima para el desarrollo de la lecto-comprensión, el descubrimiento de otros idiomas (con la consiguiente posibilidad de ampliar horizontes de conocimiento y abrirse al mundo) y la oportunidad desaprovechada de seguir en su versión original una historia compartida entre padres e hijos.

La productora Arianne Sutner y el director Chris Butler celebran el Globo de Oro que ganaron en 2020 por Sr. Link, derrotando a Toy Story 4 y Frozen 2. AFP

Lo último que se sabe de Laika es que ya está preparando su próximo largometraje animado, siempre en stop motion. Se llamará Wildwood y está inspirada en un relato fantástico para adolescentes escrito por Colin Meloy, cantante del grupo The Decemberists. La historia se conecta con mitos y relatos tradicionales de Portland, el lugar en el que funciona el estudio y en el que también nacieron, viven y crean música Meloy y sus compañeros. También nació allí el propio Travis Knight, que llevará al cine la historia de un mundo de fantasía que conoce desde la infancia.

La protagonista de Wildwood es una adolescente llamada Prue McKeel, que entra a un bosque lleno de misterios, enigmas y personajes asombrosos para rescatar a su pequeño hermano, perdido en sus profundidades después de seguir el rastro de una matanza de cuervos. “Se podría pensar que Prue ya es demasiado grande para los cuentos de hadas, pero termina encontrándose en el centro de uno, rodeada de extraños animales que hablan, bandidos traviesos y figuras poderosas con las intenciones más oscuras”, dice el primer anticipo de un proyecto en el que Laika viene trabajando desde hace por lo menos una década. Otro dato que define al estudio como el secreto mejor guardado del cine de animación de los últimos años.

Sr. Link está disponible en Disney+