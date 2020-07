Vera Steimberg, la maquilladora argentina que triunfa en Hollywood Crédito: Instagram

Dolores Moreno Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 00:36

Vera Steimberg llegó Hollywood en 1995, con lo puesto y las ganas de encontrar un lugar en la industria cinematográfica. Tenía 25 años y no existían las redes sociales. Había hecho algunos cursos de fotografía y maquillaje de efectos especiales en Buenos Aires. Después de conocer a su expareja en un viaje, se animó a dejar su Villa Devoto natal y probar qué pasaba en Los Ángeles.

Las cosas para ella comenzaron de forma paulatina: empezó trabajando gratis y persiguiendo las oportunidades que iban surgiendo. Quería llegar a las grandes películas, motivo por el cual rechazó trabajos en tiras latinoamericanas. Sus primeros años en Estados Unidos fueron alejados de su cultura: quería aprender inglés y hacerse su propio nombre. Si bien su ex era norteamericano y director de fotografía, su camino fue por separado. A fuerza de ser "caradura" y preguntar y ofrecerse a trabajar fue lentamente insertándose en ese mundo. Y fue así como se volvió la maquilladora de Eddie Murphy y, más tarde, de Zoe Saldana, trabajó en El planeta de los simios, con Tim Burton, y se encargó de darle vida a Gamora en Los guardianas de la galaxia y Los vengadores. Ahora, de forma sorpresiva, se enteró que había sido uno de los 8 argentinos seleccionados para ser parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematógraficas de Hollywood, un reconocimiento que llega en medio de la pandemia de Covid-19 y un panorama laboral oscuro por las medidas tomadas para evitar la propagación del virus.

"El Covid-19 está afectando mucho a la industria. Nuestro trabajo es de contacto directo con actores. Están tratando de ver cómo se reanudan las grabaciones con testeos obligatorios. Pero los actores no pueden usar máscara para sus papeles. Cambió todo, no vamos a poder retocar a los actores como los retocábamos antes. No sé qué pasará porque en nuestra industria estamos todos muy pegados en un set. Dentro de toda la angustia, haber sido seleccionada fue una hermosa sorpresa. No me la esperaba. Es algo que no es fácil; es el sueño de un montón de personas que van a Hollywood para eso", cuenta desde Los Ángeles a LA NACION.

Cuarta hija de cinco, Vera se separó de su pareja en lo que fue un escándalo mediático que no quiere recordar, una infidelidad y el nombre de Julia Roberts aparecen junto a su nombre en google. Pero lejos de hacerla claudicar, ella siguió adelante y hoy celebra no ser "la mujer de..." sino más bien que su ex sea "el esposo de...". "Yo pude haber sido la maquilladora que estuvo casada con... pero fíjate que no es así: él es el director de fotografía que está casado con...", lanza, mientras espera que sea la hora de ir a trabajar. Aunque hay pocas producciones en marcha, aún surgen algunos proyectos chicos. "Ya me hice tres veces el hisopado. Es súper molesto, recontra invasivo. No voy contenta a hacérmelo pero es la nueva norma. No nos queda otra. Además, la mayoría de los proyectos que tenía para este año se me pospusieron para el año que viene", explica la madre de Lucas, de 16 años.

En pareja con un jugador de fútbol argentino, Vera se ríe de ella misma y reconoce que después de separarse del padre de su hijo -también argentino- no pensó que fuera a repetir la experiencia; pero que hay algo en los códigos, en los chistes, en la forma de ser que le tira. Si bien no volvería a vivir a Buenos Aires, dice, cada tanto fantasea con pasar unos meses por acá, donde viven parte de su familia y sus amigos. Tiene hermanos distribuidos por el mundo, pero las distancias con las videollamadas se achican y cada uno sabe perfectamente en qué anda el otro. Son, cuenta, una familia muy unida.

-¿Cómo fue que te llegó la propuesta para ser parte de la Academia?

-La manera en que se maneja La Academia es la siguiente: ellos tienen miembros que pueden esponsorizar a otros colegas para que pertenezcan. Usualmente te llaman y te avisan. Eso no sucedió. Lo que pasó es que nuestra película Yo soy Dolemite, con Eddie Murphy, fue nominada y quedó entre las 10 últimas del año pasado para los Oscars. La Academia hace un encuentro en enero donde se presentan las películas preseleccionadas y te hacen preguntas, se muestra un clip y uno tiene que hablar. En mi caso, lo hice desde el departamento de peluquería y maquillaje, y conté todo lo que se hizo en la película. Creo que estaban buscando maquilladores y peinadores a nivel internacional, pero yo no tenía ni idea. Creo que eso es lo que quieren, tener gente de afuera para cuando se hacen estas reuniones y así ampliar la manera de pensar, tener un poco más de apertura.

-¿Qué implica ser parte?

-Ahora tengo acceso a todo lo que es la Academia. Tengo que empezar a ver todas las películas que se nominan en maquillaje y peinado para los Oscars. También, tengo que leer los libros que presentan los directores con películas que puedan llegar a ser candidatas. Y ahí empiezan las discusiones con los colegas.

-¿Cómo fue el camino que te llevó hasta donde estás?

-Empecé a trabajar maquillando a gente desconocida y me fui mandando. Les decía: "¿Puedo ver cómo hacés?" "No te molesto, me quedo acá sentada", "Vengo de la Argentina". Primero, en películas independientes, que duran 3 semanas, hasta que en algún momento entré a la Unión, el sindicato, que es la única forma de trabajar en películas grandes. Ese fue el primer paso. Fue así que hablando con gente entré en una película para ayudar a hacer los extras y conocí a mi mentor, David Anderson, que había hecho El profesor chiflado con Eddie Murphy. Estaba hambrienta por conocer, aprender, preguntaba no me quedaba con dudas. De David aprendí un montón de cosas. Es uno de los representantes más importantes de maquilladores con efectos especiales de acá. Yo no sabía que él estaba buscando a alguien para trabajar en la película El profesor chiflado 2. Me convocó, después me contó que me eligió porque quería a alguien para poder moldear.

-Así empezó tu vínculo con Eddie...

-Sí, así empezó. Eddie no tenía una maquiladora para hacer maquillaje normal y yo estaba para hacer los efectos especiales. Me preguntaron si además de hacer efectos especiales podía hacer maquillaje normal. La idea era que fuera natural como era él. Y así fue que empecé a trabajar con él y nunca paré.

-¿Cómo fue trabajar con Tim Burton en El planeta de los simios?

-Fue terrible. Esa película fue de terror. Yo estaba en la parte de efectos especiales con mi amigo Wil Huff. Me acuerdo que teníamos que ir a trabajar a las 2 de la mañana. Yo tenía un gorila y teníamos como 5 horas para hacer el maquillaje. El actor tenía que estar listo a las 7 de la mañana, que llegaba todo el resto del equipo, para empezar a filmar. Estábamos en el medio del desierto y tiraban bolsas y bolsas de un material de tierra y polvo que no se usa más porque trae cáncer. Teníamos las máscaras normales como se usan ahora pero no unas especiales. Terminé con una infección importante. Estábamos todos con fiebre. Pero la película quedó genial. Lo que la gente no sabe es que de glamoroso no hubo nada. Llegué a trabajar 22 horas en un día. Me acuerdo que llegaba a mi casa y pensaba "esto es inhumano, no puedo más" y al otro día de vuelta.

-Y con Zoe Saldana, ¿cómo surgió la sociedad de trabajo y amistad?

-La conocí en Muerte en el funeral (2010). Me llevé re bien con ella en toda la película y después me llamó para hacer otra película en Puerto Rico. Desde entonces cada vez que puedo trabajo con ella. Le gusta más el mate que el café. Así que me pide que lo lleve al set; también come asado y me dice "boluda". Nos hicimos amigas.

-Con ella tuviste el desafío de meterte en el Universo Marvel para caracterizarla como Gamora...

-Al principio no entendía nada. No sabía lo que era el mundo Marvel. No había leído los cómics. Después de interiorizarme, empecé a pensar cómo íbamos a hacer para que fuera verde sin que pareciera un disfraz de Halloween. Entendí que era un personaje súper importante, la número uno mujer de Los guardianes de la Galaxia. Supe que había que usar efectos especiales. Lo hablé con Zoe porque tardás mucho más. Estuvimos durante 2 meses haciendo diferentes tipos de maquillaje hasta que todos estuvieron de acuerdo. La primera película fue una cosa; en la segunda hicimos cambios: le pusimos una pieza de silicona para que le tape las cejas, le hicimos toda una pieza que le tapaba la frente y otra en la parte de los cachetes como para cambiarle un poco la estructura de la cara. Hay 10 tonos de verde. Es un proceso que dura más de una hora y todos los días hay que volver a hacerlo.

-Se viene hablando mucho de las desigualdades de género y etnias en la industria, ¿cómo fue en tu caso?

-Nunca tuve problemas por ser latina. Mi apellido es judío. Tengo una mezcla tremenda y nunca me perjudicó en nada. Creo que al contrario. Si hubo alguna envidia o algo fue porque empecé de muy chica. Tuve suerte, fue estar en el momento oportuno. En maquillaje con efectos especiales, recién ahora se ven más mujeres. Era una industria que estaba manejada por hombres, ahora más mujeres están entrando. En cine, los maquilladores tenemos un sindicato y nos pagan prácticamente por igual, hay una referencia. En cambio, los actores tienen un agente que hace sus propios arreglos económicos. Ahí se ven las desigualdades.

-Las denuncias contra Harvey Weinstein causaron un cimbronazo en la industria en general, ¿alguna vez viviste una situación de acoso?

-Nunca tuve ningún problema, jamás. Siempre trabajé con equipos muy profesionales, con gente educada, respetuosa. Quizá tuve suerte. La industria de cine es jodida, hay muchos que salieron a sacar trapitos al sol, pero me imagino que hay muchos más. Nunca escuché ningún rumor de nada. Jamás. Cuando empezó a saltar fue "Uh, bueno". En lo que yo hago nadie me va a venir a contar nada. Aprendí a hacer mi trabajo y meterme en lo mío, no hago muchas preguntas. Si el actor quiere hablar, lo escucho.

-¿Cambió la forma de trabajar a raíz de todo este escándalo?

-Sí. Ahora tenemos que hacer un curso que se llama "Sexual advancement", es obligatorio. Viene una persona que la contrata el estudio. Podés ir a quejarte anónimamente en cualquier momento y podés decir "pasó esto", "me sentí incomoda con esto". Podés perder tu trabajo. Tenés que firmar que estás de acuerdo con todos los protocolos a seguir a lo que es la conducta en el trabajo. Creo que está cambiando todo para mejor.

El recuerdo que prefiere olvidar

Julia Roberts junto a Daniel Moder Crédito: GROSBY GROUP

La argentina, que además de ser la maquilladora elegida por Eddie Murphy y Zoe Saldana trabajó con Jodie Foster y con Tracee Ellis Ross, se hizo de un nombre en su rubro y hoy es parte de la Academia. Sin embargo, algunos la siguen tildando como "la mujer que dejaron por Julia Roberts". El novio que la guió a Los Ángeles, Daniel Moder, es hoy el marido de la actriz de Mujer bonita. "Pasaron muchos años. Nunca hablo de estas cosas porque nunca me interesó hacerlo público. Lo que me pasó a mí es un caso más de miles. Seguís y te volvés a enamorar. En el momento fue más duro. Él se fue con una persona conocida y yo seguí con mi vida", dice, y remarca que haber sido criada como una mujer independiente fue clave para seguir adelante.

Más allá de que el universo Hollywood termina siendo más chico de lo que parece, Vera no se volvió a cruzar con su ex ni con la actriz. "No tuve el placer ni tampoco lo voy a tener porque uno no entra donde no quiere entrar. Creo que estoy en una posición en este momento de poder elegir en qué proyecto trabajo. Siempre me enfoqué en lo mío y sé diferenciar lo que es industria de lo que es mi casa. Los actores generan muchas fantasías, pero en mi caso no", concluye.

Pasaron más de 20 años de ese episodio, hoy Vera habita Los Ángeles, trabaja con dos reconocidos actores de Hollywood, cuida de su hijo y se reencontró con su cultura. Toma mate, come asado y se enamoró de un argentino.