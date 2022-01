Quiénes son las grandes estrellas de Hollywood que, gracias a un engaño, obtuvieron el rol que querían

En el universo de Hollywood, la competencia siempre es arrasadora. La posibilidad de conseguir roles estelares, o siquiera secundarios en grandes producciones es difícil, sobre todo cuando los artistas están recién iniciándose en la actuación.

Por lo tanto, cuando la posibilidad asoma, la tentación de tomar un pequeño “atajo”, aún apelando a una mentira, es grande. Desde Mila Kunis hasta Anne Hathaway, son muchas las figuras que han apelado a esas artimañas para quedarse con el rol que tanto deseaban y que, además, ¡se animaron a confesarlo!

Idris Elba

Gracias a un pequeñpo engaño, Idris Elba interpretó durante años al narcotraficante Stringer en The Wire, la serie elegida por BBC como la mejor de todos los tiempos AP

El actor de papeles tan intensos como el de detective en la serie de TV Luther o el de Russell “Stringer” Bell, en la serie The Wire, admitió en una entrevista haber mentido para conseguir este último y famoso rol. Sí, Stringer, aquel recordado traficante de drogas que aspira a convertirse en hombre de negocios, y que le terminó abriendo de para en par a Idris las puertas de Hollywood. Cuando acudió al casting, se enteró rápidamente que el creador de la serie no quería contratar a actores que no fueran estadounidenses. Elba, nacido en Londres, mantuvo sus orígenes ocultos hasta la cuarta audición, donde finalmente reconoció su procedencia.

Mila Kunis

Mila Kunis no fue del todo sincera a la hora de revelar su edad Archivo

La actriz ucraniana es conocida mundialmente por interpretar a Jackie Burkhart en That 70′s Show, serie en la cual también conoció a su actual marido, Ashton Kutcher. Kunis, que tenía apenas 14 años cuando hicieron el primer casting para el show, admitió haber mentido respecto a su edad argumentando ser mayor de lo que realmente era. Sabiendo que no sería elegida, dada su corta edad, la actriz dijo a los productores que cumpliría 18 años. Hace unos años, cuando invitada al programa bromeó con Jay Leno, conductor de The Tonight Show, explicando que lo que les había dicho a los productores de la serie no era completamente falso ya que eventualmente, algún día, cumpliría la mayoría de edad...

Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz, la actriz estadounidense, le mintió sobre su nacionalidad a una verdadera leyenda del cine Reuters

La actriz que interpretó a Isabelle en Hugo, el film de Martin Scorsese, mintió sobre su nacionalidad para esa película, aunque no por motus propio. Moretz, contó durante el programa de televisión conducido por Stephen Colbert, The Late Show, que fue incentivada a faltar a la verdad por la directora de casting del film. El hecho sucedió después de que la actriz le explicara que no era de origen británico como el personaje que debía encarnar. A lo que le respondieron que mienta al reconocido director y que probablemente funcionaría. Y si bien Scorsese no descubrió el engaño hasta bien adentrados en la filmación, la historia de Moretz estuvo al borde del fracaso cuando la actriz fue inquirida por el director sobre sus antecedentes en Inglaterra.

Robert Pattinson

El futuro Batman estuvo años sin conseguir trabajo y decidió llenar ese vacío con una pequeña mentira

Tras su interpretación de Cedric Diggory en dos de las películas de Harry Potter, el inglés que inició su carrera como modelo durante su adolescencia, empezó a tener problemas para encontrar trabajo como actor. Después de un par de años de acudir a castings que no arrojaron ningún resultado, Pattinson decidió probar suerte en Los Ángeles. Sin embargo, se encontró con el problema de que no podía explicar el vacío de los últimos años en su currículum, por lo que decidió inventar que había estado estudiando actuación en la Academia Real de Artes Dramáticas, una de las escuelas de actuación más renombradas de Inglaterra y del mundo. Pattinson admitió el engaño durante una entrevista con la publicación inglesa Mirror, en la cual dijo haber descubierto que “si tienes acento inglés puedes salirte con la tuya”.

Anne Hathaway

La actriz se "vendió" como una jineta experta cuando en realidad jamás se había subido a un caballo Archivo

La actriz que dio vida a Lureen Newsome en Secreto en la montaña, el exitoso film de Ang Lee, reconoció haberle mentido al director sobre su capacidad de montar a caballo. Cuando en el casting de la película le preguntaron si sabía andar, Hathaway respondió que tenía amplia experiencia con caballos aunque nunca había siquiera subido a uno. Cuando finalmente consiguió el papel, la actriz tuvo que tomar clases intensivas de equitación ques la prepararon para su interpretación de vaquera de rodeo. En una entrevista con la revista Out, Hathaway explicó que siempre sigue el consejo que le dieron sus padres: “Cuando te pregunten si puedes hacer algo, di que sí. Puedes aprender cualquier cosa en dos semanas con la motivación suficiente”.

Sadie Sink

El fanatismo de Sadie Sink por Stranger Things pudo más que la cruda verdad Gentileza Netflix - Archivo

Para obtener el rol de Max Mayfield en la segunda temporada de la serie de Netflix Stranger Things, la actriz de 19 años, tuvo que abultar un poco su currículum. Gran admiradora de la serie (que había “maratoneado” sin pausa) cuando se enteró de que su agente le había conseguido un lugar para participar en el casting y tener, quizás, un papel en la segunda entrega, no dudó en mentir sobre una particular habilidad que no tenía. A sabiendas de que el director buscaba a una actriz que supiera andar en patineta, y dado que ella no tenía ninguna experiencia, rápidamente argumentó que sí sabía usar “rollers”. En una entrevista con el medio Coveteur, Sink admitió que hacía años que no patinaba y que mintió sobre su experiencia por el fanatismo que tenía por la serie.

Rebel Wilson

Cansada de ser rechazada por su edad, la actriz se quitó "un par" de años de vida Instagram: @rebelwilson

La actriz australiana que saltó a la fama después de su actuación en Ritmo Perfecto, explicó a The Daily Mail, el medio australiano, que mintió respecto a su edad por el intenso escrutinio al que someten a las mujeres en Hollywood a diario. Decidida, agregó que cualquier persona que tuviera un punto de vista empresarial sobre el asunto hubiera hecho lo mismo. Así explicó su accionar cuando decidió quitarse seis años de vida antes de presentarse al casting de la película que la hizo mundialmente conocida. En la misma interpretaba a una joven universitaria, rol que según Wilson no le hubieran concedido de haber sabido su edad real.