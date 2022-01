Netflix canceló una serie tras una sola temporada y causó indignación entre los fans

La gran oferta de series dentro de las distintas plataformas de streaming hacen que no se le de una segunda oportunidad a aquellos productos que no tienen buena repercusión. Ese fue el caso de Cooking with Paris, el reality de cocina conducido por Paris Hilton que había llegado a Netflix en agosto de 2021.

Básicamente, la mediática celebridad de Hollywood invitaba a sus amigos a cocinar junto a ella. La primera temporada, que constó de seis episodios, tuvo como invitadas a estrellas de la talla de Kim Kardashian, Demi Lovato, Saweetie y Kathy junto a Nicky Hilton.

Además de protagonizar la serie, Paris también se desempeñó como productora ejecutiva. El programa no tuvo malas críticas, incluso estuvo brevemente en el Top 10 de Netflix. Sin embargo, no fue suficiente para que sea renovada para una segunda temporada.

Paris Hilton contó que la idea de hacer un programa de cocina surgió porque un fanático le mandó un email Instagram Paris Hilton

En una entrevista con el sitio Delish, Hilton contó que su amor por la cocina surgió en medio de la pandemia. Allí explicó que se le ocurrió la idea del programa luego de que un fanático le enviara un correo electrónico pidiéndole un video de YouTube de sus crónicas culinarias. “Definitivamente no es un programa de cocina promedio. No soy una chef profesional o capacitada, así que aprendo mucho en la cocina a medida que avanzo”, expresó.

En ese sentido, y en un reportaje con el programa de televisión australiano Sunrise, agregó: “Todo este tiempo he estado interpretando un personaje, así que el mundo nunca ha sabido quién soy de verdad. Mi verdadero yo es alguien que, en realidad, es brillante. No soy una rubia tonta, sencillamente se me da muy bien fingir que lo soy. No quiero ser recordada como una tonta, sino como la mujer de negocios que soy”.

Cooking with Paris

Cooking With Paris no es el único programa en el que Hilton participó durante el 2021. Otro de los ciclos fue Paris in Love, que se estrenó en Peacock el servicio de streaming de NBC, en noviembre. El reality adelantó la boda de la estrella con el empresario Carter Reum. La pareja se casó en una propiedad privada en Los Ángeles frente a familiares, amigos y muchos famosos, incluidos Kim Kardashian, Kyle Richards y Paula Abdul.

Esta no fue la primera vez que se la asocia a Paris con el mundo gastronómico, en la temporada cuatro de The Simple Life, donde se hizo la mediática que hoy en día es, ella y su coprotagonista, Nicole Richie, intercambiaron responsabilidades con una madre de cuatro hijos, solo para que Hilton preparara la cena para los hijos de la mujer con una plancha de ropa.

A principios de este año, Hilton habló con Entertainment Weekly y respondió algunas preguntas culinarias, incluida su música favorita para cocinar, que dijo que era su propia canción Stars Are Blind, y su condimento imprescindible a la hora de ponerse a cocinar: “Me encanta el ketchup en todo”.