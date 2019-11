Reporte clasificado Crédito: Diamond Films

La película, que se estrena hoy, se basa en la investigación que llevaron adelante algunos senadores para determinar torturas y toda clase de abusos tras los ataques terroristas de 2001

En diciembre de 2014, el Senado de Estados Unidos dio a conocer públicamente el informe más demoledor de las últimas décadas contra la Central de Inteligencia (CIA) de ese país. En un texto de 6700 páginas, los legisladores responsabilizan al organismo oficial de haber recurrido a torturas y toda clase de abusos durante la investigación de los ataques terroristas de 2001 y llevar adelante al mismo tiempo una política de sistemáticos engaños a los funcionarios del gobierno norteamericano y al Congreso.

En ese informe, el Comité de Inteligencia del Senado habla de castigos corporales, ejecuciones simuladas y toda clase de sometimientos físicos y psicológicos contra un sinnúmero de personas interrogadas por la CIA bajo sospechas, a veces infundadas, de haber participado en esos atentados. A ese comité le llevó casi seis años investigar los hechos y elaborar ese informe, casi siempre condicionado por los obstáculos que encontró de parte de buena parte del aparato político y burocrático de los gobiernos republicanos, algunos de cuyos legisladores se resistieron siempre a la divulgación pública de sus conclusiones.

Toda esta búsqueda es la materia prima de Reporte clasificado ( The Report), el thriller político que Diamond Films estrena hoy en la Argentina. "No fue fácil encontrar en Hollywood respaldo para hacer una película como esta", admitió Scott Z. Burns, responsable del guión y la dirección. Burns escribió otra película de estreno reciente que revela la trastienda de otro candente debate político, el de los Panama Papers, en La lavandería ( The Laundromat). Pero a diferencia de esta producción estrenada por Netflix, que observaba los hechos desde la ironía y la sátira sin mencionar los nombres reales de los poderosos protagonistas de la política y las finanzas involucrados en estas maniobras, en Reporte clasificado aparecen todos los apellidos reales comprometidos en el caso, lo que instala a esta película en una tradición que se identifica con títulos como Todos los hombres del presidente, El sospechoso ( Rendition) y Poder que mata ( Fair Game). "El debate político en los Estados Unidos está en un punto muerto -agregó Burns-. Por eso pienso que puede ser valioso para el debate público revelar este tipo de historias".

La trama de Reporte clasificado gira alrededor de tres nombres: Daniel Jones (Adam Driver), el integrante del staff de inteligencia del Senado que condujo durante seis años la investigación; la senadora demócrata Dianne Feinstein (Annette Bening), responsable del Comité que la dio a conocer, y el consejero de inteligencia del gobierno estadounidense Denis McDonough (Jon Hamm), que respalda esa búsqueda contra la opinión de muchos de sus colegas en la Casa Blanca.

"Esta película es importante sobre todo porque algunos creen que vivimos en una sociedad en la que nadie rinde cuentas. Y hay que recordar que hay recursos y sistemas que nos ayudan para que eso pueda evitarse. Cuando esos sistemas funcionan y hay gente como Daniel o Dianne que hacen su trabajo, el público finalmente conoce la verdad", explicó Hamm durante una reunión con la prensa internacional, de la que participó la nacion, realizada en un hotel de Toronto a comienzos de septiembre pasado.

La película encontró en el festival canadiense, uno de los más importantes de su tipo, una creciente atención después de ser presentada sucesivamente en Sundance y Telluride. Fue en Toronto donde, además, comenzaron a sonar con fuerza las posibilidades de que Bening tenga una presencia significativa en la próxima temporada alta de premios de Hollywood por su interpretación. De hecho, la mayoría de los expertos en premios de los medios hollywoodense incluyen a Bening en todos los pronósticos acerca de los potenciales candidatos al Oscar para mejor actriz de reparto, siempre detrás de Laura Dern ( A Marriage Story) y Jennifer Lopez ( Estafadoras de Wall Street).

"Lo que me parece más trascendente -dijo Bening en el encuentro con los medios- es dejar sentado que mucha gente en la CIA se resistió a quedar comprometida en este programa tan cuestionable. Algunos directamente se negaron a participar y otros pidieron ser transferidos. No hay nombres, por supuesto, porque la mayoría de los detalles de esta operación siguen siendo secretos. El mensaje de esta película es bien claro: no hay aquí un ataque directo contra la CIA, sino un ataque a lo que le pasó a un grupo de personas que bajo enorme presión hizo ciertas cosas a partir del 11 de septiembre".

La actriz confesó haber quedado impactada por algunas connotaciones del caso, que aparecieron ante sus ojos cuando preparaba su personificación de la senadora Feinstein, figura clave en la revelación del informe. "Hay un borrador que circuló dentro de las distintas dependencias del Gobierno justificando directamente la tortura. Hubo dos contratistas, que ni siquiera eran técnicamente empleados del gobierno federal, que cobraron entre los dos 80 millones de dólares por torturar gente. Todo sigue bajo investigación".

Para la actriz, lo más destacado de todo fue la convicción que llevó a Jones a transformar la investigación en algo tangible y comprobable para la opinión pública. "Daniel tuvo muy en claro que no iba a quedar sepultado bajo los seis millones de documentos que le tocó clasificar y evaluar. Eso fue parte deliberada de la estrategia de la CIA. Cualquier otra persona hubiese renunciado frente a tanta información acumulada, plantada de ese modo para cubrir todo lo ilegal que ocurría por debajo. Pero la fuerza de carácter de Daniel hizo la diferencia. Necesitamos más personas como él, capaces de decir: perdón, pero esto es inaceptable".