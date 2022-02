The Batman: un nuevo póster revela cómo se verán Acertijo, Pingüino y Gatúbela

La nueva película de Batman, una de las apuestas cinematográfica fuertes del 2022, tiene nuevos pósters oficiales que muestran las caras de los principales personajes de la última entrega de la saga. Además del protagonista principal, interpretado por Robert Pattinson, el film tendrá otros conocidos del universo del film como el Acertijo (Paul Dano), Gatúbela (Zöe Kravitz) y el Pingüino (Colin Farrell).

Todos ellos están representados en los pósters que la producción de la película publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde tienen más de 345.000 seguidores. La cinta se estrenará en la Argentina el 3 de marzo.

Un nuevo póster de Batman adelantó cómo se verán los personajes principales (Foto: Instagram/@thebatman)

Aunque ya se conocieron tráilers oficiales del film, las nuevas imágenes permiten apreciar con mayor detenimiento a los villanos y personajes de la nueva entrega. El texto con el que acompañaron los pósters es Unmask the truth (Desenmascara la verdad), el subtitulo del film, que trata de un juego de palabras que toca tanto al Acertijo (uno de los nuevos villanos de este film) y al propio Batman, cuya identidad es un misterio para los habitantes de Ciudad Gótica.

Un nuevo póster de Batman adelantó cómo se verán los personajes principales (Foto: Instagram/@thebatman)

La nueva película dirigida por Matt Reeves genera expectativa por tratarse del regreso de Batman en un film en solitario, después de las apariciones como personaje secundario, interpretado por Ben Affleck, en largometrajes como Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia (2016), Escuadrón Suicida (2016) y Liga de la Justicia (2017 y 2021).

Un nuevo póster de Batman adelantó cómo se verán los personajes principales (Foto: Instagram/@thebatman)

Aunque inevitablemente la elección de Pattinson, así como en su momento la de Affleck, trajo polémica entre los fans, Reeves se mostró muy entusiasmado con la performance del ex Crepúsculo. “Desde que comencé a escribir, no dejaba de imaginar en mi cabeza cómo era el personaje. Entonces empecé a ver películas de distintos actores que se encontraban en el rango de edad que buscaba. Pero él realmente me cautivó y llegué a un punto en el que escribía pensando en él, sin saber si podría o no estar en el largometraje”, contó en una entrevista reciente.

El actor, por su parte, también aportó la visión que tiene el personaje en un intercambio con la prensa: “Quiero hacer un Batman sucio, realmente muy sucio y reservado”.

Un nuevo póster de Batman adelantó cómo se verán los personajes principales (Foto: Instagram/@thebatman)

La película más larga en la historia de la saga de Batman

La nueva entrega de Batman durará ni más ni menos que 175 minutos se se incluyen los ocho minutos de los créditos. Prácticamente tres horas será el tiempo total en el que el Bruce Wayne de Robert Pattinson ocupará la pantalla grande con esta historia. Con semejante cantidad de tiempo, el film de Matt Reeves se convirtió por lejos en el más largo del justiciero. En segundo lugar está Batman: El caballero de la noche asciende (2012), de 164 minutos.

Por otra parte, The Batman también será la tercera película de superhéroes más extensa, detrás de la entrega de la competencia Avengers: Endgame (181 minutos), y La Liga de la justicia de Zack Snyder (368 minutos).

La duración del film se reveló al hacer la presentación oficial para establecer su clasificación etaria (quedó establecida como apta para mayores de 13 años en los Estados Unidos) donde la producción tuvo que entregar una copia del largometraje a las autoridades concernientes del país norteamericano, según publicó el medio The Hollywood Reporter.