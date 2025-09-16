Robert Redford, en fotos: el actor que se negó a ser encasillado y transitó una vida en pantalla
El protagonista de recordados films como Butch Cassidy y África mía, murió este martes, a los 89 años
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LA NACION
Otras noticias de Robert Redford
Más leídas de Espectáculos
- 1
El mal momento de Wanda Nara por una lesión de Valentino López: “Toda tu familia está con vos”
- 2
Daniela Celis compartió un nuevo parte médico de Thiago Medina y mostró la foto más tierna de una de sus hijas: “Oremos por papá”
- 3
Después del escándalo en Perú, Fito Páez estrenó su Tiny Desk Concert: el repertorio elegido y un curioso detalle
- 4
El motivo por el que Sofía Vergara faltó a la ceremonia de los Emmy y terminó en el hospital