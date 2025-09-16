LA NACION

Robert Redford, en fotos: el actor que se negó a ser encasillado y transitó una vida en pantalla

El protagonista de recordados films como Butch Cassidy y África mía, murió este martes, a los 89 años

Redford en Nuestros años felices
Redford en Nuestros años felicesImdb.com
Robert Redford junto a Marlon Brando en La jauría humana (1966), una de las primeras películas que protagonizó
Robert Redford junto a Marlon Brando en La jauría humana (1966), una de las primeras películas que protagonizóImdb
Redford y Jane Fonda en una escena de la comedia romántica Descalzos en el parque (1967)
Redford y Jane Fonda en una escena de la comedia romántica Descalzos en el parque (1967)Archivo
Robert Redford en Butch Cassidy (1969), film por el que ganó un premio BAFTA
Robert Redford en Butch Cassidy (1969), film por el que ganó un premio BAFTAImdb
Junto a Barbra Streisand en Nuestros años felices (1973)
Junto a Barbra Streisand en Nuestros años felices (1973)
El golpe (1973), el film que le valió su primera nominación a los premios de la Academia de Hollywood
El golpe (1973), el film que le valió su primera nominación a los premios de la Academia de Hollywood
Con Mia Farrow en una escena de El gran Gatsby (1974)
Con Mia Farrow en una escena de El gran Gatsby (1974)
Junto a Dustin Hoffman en Todos los hombres del presidente (1976)
Junto a Dustin Hoffman en Todos los hombres del presidente (1976)Archivo
África mía, el clásico romántico que lo unió a Meryl Streep en 1985
África mía, el clásico romántico que lo unió a Meryl Streep en 1985
Robert Redford y Debra Winger en Peligrosamente juntos, de 1986
Robert Redford y Debra Winger en Peligrosamente juntos, de 1986
Redford y Demi Moore en una escena de Propuesta indecente (1993), film que generó una enorme polémica al momento de su estreno
Redford y Demi Moore en una escena de Propuesta indecente (1993), film que generó una enorme polémica al momento de su estreno
Robert Redford y una jovencísima Scarlett Johansson en El señor de los caballos (1998)
Robert Redford y una jovencísima Scarlett Johansson en El señor de los caballos (1998)Archivo
Redford en Capitán América y el soldado del invierno (2014), película que marcó su ingreso al Universo Cinematográfico Marvel
Redford en Capitán América y el soldado del invierno (2014), película que marcó su ingreso al Universo Cinematográfico MarvelImdb
Jane Fonda y Robert Redford, nuevamente juntos, en el film Nosotros en la noche (2017)
Jane Fonda y Robert Redford, nuevamente juntos, en el film Nosotros en la noche (2017)
Junto a Sissy Spacek en Un ladrón con estilo (2018), una de sus últimas apariciones en pantalla antes de su retiro definitivo
Junto a Sissy Spacek en Un ladrón con estilo (2018), una de sus últimas apariciones en pantalla antes de su retiro definitivo
