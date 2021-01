Ruby Rose suplanta a Elliot Page en el largometraje 1up

La comedia 1up sufrió una modificación de último momento. El actor Elliot Page, uno de sus protagonistas, decidió dar un paso al costado, y en su reemplazo llegó Ruby Rose. De ese modo, el film centrado en el mundo de los esports sigue adelante con miras a comenzar pronto su filmación.

Elliot Page, uno de los figuras de la serie The Umbrella Academy, se mantenía al frente de este largometraje producido por Lions Gate. Pero según informó The Hollywod Reporter, frente a su renuncia la producción no quiso perder un minuto y convocó a Ruby Rose. El rodaje del film se llevará adelante en Toronto.

Elliot Page se retiró de la comedia 1up GEOFF ROBINS / AFP - Archivo

La trama de 1up gira alrededor de Valeria Lee, una joven que, agotada del machismo que existe en el mundo de los deportes electrónicos, decide formar un equipo integrado exclusivamente por mujeres expertas en videojuegos. Su objetivo no solo es probar que un escuadrón femenino puede coronarse como el mejor de un campeonato universitario, sino también obtener una beca para estudiar.

Según comentó Richard Alan Reid, uno de los responsables del proyecto, “1up es una comedia muy auténtica, que contiene un comentario social muy importante, y que presenta un elenco voces enormemente talentosas, pocas veces representadas en la pantalla”.

La actriz responsable de interpretar el papel de Valeria Lee es Paris Berelc, quien saltó a la fama por su rol en Alexa & Katie, la serie original de Netflix. Por su parte, Rose será la profesora Parker Nesby, una veterana experta en videojuegos que entrenará al equipo conformado por la protagonista.

Junto a ambas actrices también estarán Taylor Zakhar Perez, Hari Nef y Nicholas Comboe. El director del proyecto es Kyle Newman, responsable del título de culto Fanboys, y realizador de numerosos videos para Lana del Rey.

Con este título, Ruby Rose encuentra un nuevo proyecto luego de abandonar el protagónico en la serie Batwoman.

