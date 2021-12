¿Qué veo en Navidad? Walker, Genius y Landscapers, tres series hechas a la medida de sus estrellas

Jared Padalecki en Walker. Es poco probable que los fanáticos de la serie Walker Texas Ranger, que protagonizó Chuck Norris entre1993 y 2001, reconozcan algo de aquella en esta nueva versión disponible en HBO Max. Y también parece complicado que el público que sigue a su protagonista y productor, Jared Padalecki, por sus papeles en Gilmore Girls y Supernatural, esté interesado en aquel personaje rápido con las patadas y los gestos racistas. Sin embargo, aquí está la nueva versión que intenta darle mejor fama al cuerpo policial de Texas que el que suele tener en las noticias. Lejos de las controversias y denuncias de la vida real, la ficción está más interesada en la vida familiar de Walker que en sus casos. El personaje tiene una esposa a la que ama y dos hijos adolescentes a los que prácticamente abandona cuando la mujer muere en un confuso episodio que lo traumatiza. De regreso en Austin, su ciudad natal, Walker intenta reestablecer los lazos con sus hijos mientras debe acomodarse a las novedades en el plano laboral. Su viejo compañero de patrulla ahora es su jefe, que le asigna a la novata del departamento, la agente Micky Ramirez (Lindsey Morgan), como compañera. Más hábil para interpretar las escenas emotivas que para encarnar al agente conocido por su afán por romper las reglas, el Padalecki de botas y sombrero de cowboy no se parece al personaje de Chuck Norris y eso no tiene nada de malo. Una temporada. Disponible en HBO Max

Cynthia Erivo interpreta a Aretha Franklin en la serie de National Geographic Richard DuCree - Nat Geo

Cynthia Erivo en Genius: Aretha Franklin. La dificultad de las películas biográficas-o biopics-, siempre ocurre en el punto de encuentro entre ser fieles a los detalles de la vida del sujeto a retratar, aportar alguna novedad y conseguir un relato fluido e interesante. El equilibrio no suele lograrse demasiado seguido ni en el cine ni en la TV. En el caso de esta serie, que empezó con las historias de Albert Einstein y Pablo Picasso, el formato ayuda a no tener que apurar la narración para poder incluir todos los acontecimientos de unas vidas plenas de experiencias. Al mismo tiempo, la interpretación de los protagonistas es fundamental para que los espectadores crean en lo que está contando. En las dos primeras temporadas Geoffrey Rush y Antonio Banderas acertaron como Einstein y Picasso, respectivamente, y ahora lo mismo sucede con la extraordinaria Cynthia Erivo. La actriz y cantante británica asume el complejo desafío no solo de encarnar a Aretha Franklin durante sus años como la reina del soul sino también de cantar sus temas. Frente a un guion que no rebosa de originalidad ni de sutileza, la intérprete nominada al Oscar como mejor actriz y compositora musical por la película Harriet consigue elevar el material y las actuaciones del resto del elenco en el que también se destaca Courtney B. Vance (Lovecraft Country) en el papel del complejo padre de Franklin. Una temporada. Disponible en Star+

Olivia Colman brilla en Landscapers HBO Max

Olivia Colman en Landscapers. El policial británico tiene una tradición de excelencia indiscutida. También, como todo género establecido, cumple con unas estrictas normas narrativas que respetan una estructura única que a veces, aplicada a versiones más perezosas, puede resultar repetitiva. La experimentación en las formas y los contenidos no suele formar parte de esas propuestas y por eso esta nueva serie protagonizada por Olivia Colman y David Thewlis sorprende por sus diferencias. Aquí, aunque se trate de la reconstrucción de un caso verídico, el artificio de la ficción está expuesto desde la primera escena como si todo lo que se ve en pantalla fuera parte de las fantasías de Susan, el personaje con el que Colman vuelve a demostrar que es una de las mejores actrices en actividad. Enamorada del cine clásico y sus estrellas, la mujer vive en Francia gastando el dinero que no tiene, confiada en que su marido encontrará por fin el empleo que los salve de la indigencia. Jugando con los límites del drama, el policial y la tragicomedia, gracias al magnífico trabajo de Colman y Thewlis la serie consigue romper las reglas del género y homenajearlo al mismo tiempo. Una temporada. Disponible en HBO Max