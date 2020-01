Con No Time To Die, Daniel Craig deja vacante el rol del Agente 007 Fuente: Archivo

Con el estreno de No Time To Die en el horizonte, los fans empezaron a especular sobre quién será el próximo actor o actriz que levantará el mítico manto del espía creado por Ian Flemming. Luego de unos rumores que ponían a Lashana Lynch como la siguiente en la fila para reemplazar a Daniel Craig, los productores de la franquicia decidieron afirmar que el agente 007 "nunca será una mujer".

Barbara Broccoli, quién trabaja en la saga del espía desde 1987, afirmó que Bond puede ser "de cualquier color que quieran", pero nada más puede ser interpretado por hombres. "A mi no me resulta interesante agarrar un personaje masculino y poner a una mujer a representarlo. Creo que nosotras estamos para más que eso y tenemos que trabajar para crear nuevos personajes femeninos fuertes que podamos representar", dijo la productora en una entrevista con Variety. Su medio hermano y compañero de aventuras, Michael G. Wilson, apoyó su postura sobre el origen del espía, específicamente que sea una persona de color. "Cuando uno imagina a James Bond lo hace como una persona del Reino Unido o de la Mancomunidad británica, que es un lugar muy diverso", destacó.

Esta no es la primera vez que Broccoli, hija del legendario productor de la saga Albert R. Broccoli, echa por tierra los rumores de que una mujer podría convertirse en la nueva superagente. En una entrevista con The Guardian aceptó que la franquicia tenía mucho camino por delante en temas del rol que tienen las mujeres en las películas, pero desestimó que pudieran asumir el protagonismo absoluto. "Creo que los films de la era Craig se volvieron mucho más actuales en tema de cómo vemos a las mujeres. Yo intento hacer mi parte", afirmaba por entonces.

Ella no es la única persona que mantiene esta ideología dentro de la industria del cine. Eva Green, quién trabajó en Casino Royale confirmó a la prensa que "no tiene sentido" que sea una mujer. "Podemos protagonizar películas de acción y se superheroínas, pero James Bond siempre debería ser un hombre. El personaje tiene una historia que tiene que continuar", afirmó. Rachel Weisz, quién es la esposa del actual James Bond Daniel Craig, también compartió la opinión de sus colegas en la alfombra roja de Dumbo. "Fleming estuvo un montón de tiempo escribiendo un personaje que es particularmente hombre y se relaciona particularmente con las mujeres. ¿Por qué no crear tu propia historia en lugar de saltar sobre los hombros de una saga en la que te van a vivir comparando con tus predecesores?", se preguntó en alusión a los dichos del antiguo 007, Pierce Brosnan.