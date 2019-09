Pierce Brosnan cree que una mujer debería interpretar al agente 007

Pierce Brosnan se mostró convencido de que la próxima entrega de la saga 007 debería ser protagonizada por una mujer Fuente: Archivo

Tiempo de cambios para James Bond. Si bien en los últimas entregas el personaje fue adaptándose a un relato más real -con personajes femeninos ocupando posiciones claves y ya no en meros roles "decorativos"-, la continuidad de la saga del detective secreto más famoso para exigir una vuelta de tuerca acorde a los tiempos que corren.

En ese sentido, la inminente salida de Daniel Craig-que actualmente filma la que será su última película como 007, No Time To Die- se presenta como una oportunidad para abrir el juego y responder a las críticas que la franquicia ha recibido en el último tiempo. Algunos sostienen que es tiempo de que, por ejemplo, James Bond deje de ser interpretado por actores blancos, y el nombre de Idris Elba como posible sucesor ha ganado muchos adeptos. Pero también están quienes consideran que debería ser una mujer quien lleve adelante el legado de aquí en más, y el propio Pierce Brosnan ha manifestado su apoyo a esa moción.

"Creo que hemos visto a los chicos hacer de James Bond durante los últimos 40 años", le dijo el actor a The Hollywood Reporter. "Fuera del camino, muchachos, y pongan a una mujer allí. Creo que sería emocionante, realmente emocionante", aseveró el hombre que se puso en la piel del superagente entre 1995 y 2002, en cuatro películas.

Y es que los rumores señalan que Lashana Lynch será quien asuma el rol de 007 tras la despedida de Craig, en abril de 2020. La actriz británica, conocida por su trabajo en Capitana Marvel, tendrá un papel importante en No Time To Die, y hay quienes sostienen que su personaje es una potencial sucesora. Sin embargo, Brosnan se mostró algo escéptico a que ese cambio suceda mientras Barbara Broccoli esté al frente de la producción: "No creo que este cambio suceda bajo su mirada".

Lashana Lynch, la actriz que podría ser la próxima 007 Fuente: Archivo

En julio, The Daily Mail aseguró que Lynch será la primera mujer y persona de color en interpretar al agente 007, basándose en información que se ha filtrado del set. "Hay una escena fundamental al principio de la película en la que M [el personaje interpretado por Ralph Fiennes] dice 'Adelante, 007', y entonces Lashana entra (...). Por supuesto, Bond se siente atraído por la nueva 007 e intenta conquistarla con sus habituales trucos de seducción, pero éstos no funcionan en la brillante mujer, que pone sus ojos en blanco y no tiene interés en tener nada con él", adelantó el medio británico.