Semana del Cine Recuperado: un recorrido por los títulos imperdibles que vuelven a las salas

El pasado domingo, en la entrega de los Globo de Oro, el gran actor sueco Stellan Skarsgard mientras alzaba su estatuilla por Valor sentimental, declaraba: “Los cines son ahora una especie en extinción. Un cine donde se apagan las luces y, poco a poco, compartes el pulso con otras personas. Eso es magia. El cine debería verse en cines”. Así daba cuenta de la caída global de la asistencia a salas y la falta de un cine que pareciera haberse mudado a las plataformas. Pero, en paralelo, comenzó a darse otro fenómeno que parecía extinto: reposiciones, reestrenos y retrospectivas que muchas veces tienen más éxito que los estrenos comerciales.

Sin Aliento, de Jean-Luc Godard, 1960.

Así hoy en salas pueden verse enormes clásicos como E.T., el extraterrestre o Tiburón, (que festeja su medio siglo), y son firmadas por un Steven Spielberg tocado por la magia. Llega a las salas, luego de la revisión que Richard Linklater hizo en Nouvelle Vague, la copia remasterizada en 4K de Sin Aliento, el gran clásico del cine francés en la lente de Jean-Luc Godard. Durante el año que pasó también volvieron a verse desde la cubana Fresa y Chocolate a Diario de una pasión; desde nuestro western Aballay, el hombre sin miedo a Rescatando al soldado Ryan; clásicos del cine europeo como Rocco y sus hermanos, de Visconti; Possession, de Zulawski; Underground, de Kusturica; y clásicos del cine argentino sin necesidad de presentación como La historia oficial, Esperando la carroza o Adiós Sui Géneris. Volvieron a sonar los compases de La novicia rebelde y The Rocky Horror Picture Show, y hasta Charles Chaplin festejó el centenario de La quimera del oro.

Este 2026, tienen confirmada su vuelta El señor de los anillos, se festejarán los 40 años de Top Gun, y otra vez Godard estará en las salas, ahora con Alphaville y El desprecio, que permitirá ver a la recientemente fallecida Brigitte Bardot cuando era una jovencísima y sensual Camille; el 21 de marzo El maquinista de La General, de Buster Keaton, festejará su centenario en el Palacio Libertad de la mano de la Cinemateca Argentina, que asimismo en septiembre mudará a la Sala Lugones el Festival de Cine Mudo que realizó durante años en Vicente López cuyo cine York, de Olivos, presenta los sábados y domingos de enero una mirada al irreverente cine de John Waters.

Una parte de esta lista existe gracias a los grandes estudios pero otra no existiría sin la labor de archivos y cinematecas, de instituciones públicas y de coleccionistas privados, que afanosamente y durante años conservaron copias fílmicas que hoy hacen que estos clásicos del cine luzcan como nuevos.

Así sucede también con MADO, la semana del cine recuperado que esta semana presenta en Buenos Aires su segunda edición organizada por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken del gobierno porteño y la Filmoteca Buenos Aires. En buena medida es el reverso de esos clásicos que hoy vuelven a la gran pantalla, en muchos casos son aquellas películas que quedaron fuera de los circuitos de exhibición pero forman parte de la memoria cultural de cada país. Así puede definirse al gran clásico de la Generación del ‘60 Los de la mesa 10, de Simón Feldman, restaurada por el Museo del Cine y que es la película de apertura del encuentro; Margarita, Armando y su padre, con Florencio Parravicini, Mecha Ortiz, Pedro Quartucci y el debut como director del gran Francisco Mugica que se verá en 35mm; o 30 segundos de amor, de Luis Mottura con Roberto Escalada y la siempre vigente Mirtha Legrand (martes 20 a las 21, Hasta Trilce); las chilenas Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz, o El chacal de Nahueltoro, de Miguel Littin (viernes 16 a las 18hs, Museo del Cine), y que serán presentadas por Marcelo Morales de la Cinemateca Nacional de Chile, o desde Brasil: San Pablo, sociedad anónima de Luis Sergio Person, que se vio en copia restaurada por la Cinemateca Brasileira y la Cineteca di Bologna, y Onda nova, de José Antonio Garcia y Francisco C. Martins, quien estará presentando su film (viernes 16 a las 23.30 en el Malba), que enmarcan un recorrido por un cine preservado que también presenta materiales de la India, Corea del Sur, Perú, Uruguay, Estados Unidos y un recorrido por la Argentina que incluye Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata y Avellaneda, nombres como los de Carlos Echeverría, Narcisa Hirsch, Enrique Bellande, Víctor “Kino” González y programas especiales con una mirada al cubano y subterráneo Grupo Sigma; el programa Río Abierto, con sus miradas al Amazonas peruano; dos focos al colombiano Ciro Durán (viernes 16 a las 22hs, Malba y sábado 17 a las 19hs en el Museo del Cine); un programa denominado Arte Abstracto Argentino, con trabajos de Walmo, González Groppa, Septimio Tesone y Emilio Domec (Domingo 18 a las 19.30hs, Museo del Cine) y, singularmente el programa Eastman Collection (Domingo 18 a las 21.30hs), que presentará dentro de su función The Unknown, restaurada por el George Eastman Museum y el Archivo Nacional Checo, y que es una colaboración entre Tod Browning y Lon Chaney, y que será presentada por Peter Bagrov, el gran invitado del encuentro, como Presidente de la FIAF, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y que antes dará una conferencia en el Museo del Cine (domingo 18, a las 14hs), donde presentará otros materiales y dará su mirada a la salvaguarda de la memoria del cine.