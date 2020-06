Spike Lee publicó un duro cortometraje contra la violencia racista en los Estados Unidos

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 10:38

A casi 31 años del estreno de Haz lo correcto , el notable film de Spike Lee que cimentó la carrera del cineasta y le consiguió su primera nominación al Oscar, la realidad de los Estados Unidos parece estar imitando su trama.

Así lo cree el director, que anoche durante una entrevista para el programa especial de CNN I Can't Breath: Black Men Living and Dying In America ( No puedo respirar: Hombres negros viviendo y muriendo en América ), presentó el cortometraje Three Brothers-Radio Raheem, Eric Garner and George Floyd en el que relaciona la puesta en escena del racismo en aquella película con las muertes de Eric Garner (asesinado por la policía en 2014) y George Floyd, la más reciente víctima de la violencia policial en los Estados Unidos cuyo asesinato prendió la mecha de las protestas actuales .

El corto de poco más de un minuto y medio que Lee subió también a su perfil de Twitter, comienza con la pregunta "¿Dejará la historia de repetirse a sí misma?" y sigue con imágenes de los asesinatos de Garner y Floyd intercalados con la escena de Haz lo correcto en la que la policía de Brooklyn intenta detener a Radio Raheem (Bill Nunn), a propósito de una insignificante disputa callejera con sus vecinos italoamericanos que termina en la muerte por asfixia del personaje a manos de uno de los agentes. En la película, ese crimen provoca una revuelta racial que pone en cuestión el arraigado racismo en la sociedad norteamericana.

"Esto es historia repitiéndose una y otra vez. El ataque a los cuerpos de las personas negras está presente desde el principio. No estoy justificando todos los saqueos y destrozos pero sí entiendo porqué la gente está haciendo lo que está haciendo", opinó el director cuya nueva película 5 sangres se estrenará el 12 de junio en Netflix .