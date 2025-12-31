Murió Isiah Whitlock Jr., actor de The Wire, a los 71 años

Isiah Whitlock Jr., actor estadounidense reconocido por su trabajo en aclamadas series de televisión como The Wire o Veep, así como en el cine, murió a los 71 años en la ciudad de Nueva York. La noticia fue confirmada ayer por su representante, Brian Liebman, a través de una publicación en las redes sociales.

“Con profunda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Quienes lo conocieron, lo amaron”, expresó su agente en Instagram junto a una imagen compartida de ambos. En el mismo mensaje, lo definió como “un actor brillante y una persona aún mejor”.

Según precisó el propio Liebman en declaraciones a la revista Deadline, Whitlock murió “en paz” luego de atravesar una breve enfermedad, cuyos detalles no se dieron a conocer.

Whitlock Jr. había nacido el 14 de septiembre de 1954 en South Bend, Indiana. Uno de sus primeros trabajos en televisión fue una participación en la serie Cagney & Lacey, en el año 1987, trabajo que marcó el inicio de una extensa carrera para el actor en la industria audiovisual.

En The Wire, Isiah Whitlock Jr. encarnó al senador estatal de Maryland Clay Davis

Con los años, el intérprete construyó una amplia filmografía. Uno de los vínculos profesionales más constantes de su trayectoria fue con el director Spike Lee, con quien trabajó en numerosas producciones. Entre esas colaboraciones se encuentran películas como Ella me odia, La última noche, Verano en Red Hook, Chi-Raq, BlacKkKlansman y 5 Sangres. Estas participaciones consolidaron su presencia dentro del cine contemporáneo estadounidense.

Sin embargo, Whitlock alcanzó una popularidad masiva gracias a su papel del senador estatal de Maryland Clay Davis en la serie The Wire, producida por HBO. El personaje, retratado como un político corrupto, se convirtió en uno de los más recordados de la ficción creada por David Simon.

Whitlock Jr., en una escena de La residencia Erin Simkin - Netflix

Uno de los rasgos distintivos de su personaje en la serie ambientada en Baltimore fue una frase recurrente que incluía la palabra “shit”, pronunciada por el protagonista con una entonación particular que terminó asociándose directamente al actor. En entrevistas posteriores, Whitlock contó que muchos fans lo paraban por la calle varias veces al día para pedirle que repitiera esa expresión.

Además de The Wire, el actor tuvo participaciones destacadas en otras series de televisión como Veep, también de HBO; Su señoría, La residencia y distintos episodios de La ley y el orden. En el cine, su carrera incluyó títulos de alto perfil como Uno de los nuestros, dirigida por Martin Scorsese; Retratos de Abril y la película Oso intoxicado, estrenada en 2023. Whitlock también puso voz a personajes en producciones animadas como Cars 3 y Lightyear, ampliando así su presencia a otros formatos.

El actor llegó a protagonizar varias ficciones dirigidas por Spike Lee VALERIE MACON - AFP

“Legado inolvidable”

Tras conocerse la noticia de su muerte, la cuenta oficial de Instagram de Liebman Entertainment publicó un mensaje de despedida y recordó al actor como “un miembro de la familia”, destacando la huella que dejó tanto a nivel profesional como personal. “Con gran pesar compartimos el fallecimiento de Isiah Whitlock Jr.”, señala el comunicado, que también menciona su “entusiasmo por la vida” y su legado “inolvidable” en la pantalla.

Spike Lee reaccionó ante la noticia con la publicación de una foto junto al actor en las redes sociales y un mensaje de despedida: “Hoy me enteré del fallecimiento de mi querido y amado hermano Isiah Whitlock. Dios te bendiga”, escribió el cineasta en un posteo que recibió miles de reacciones y comentarios.

Con una carrera que abarcó varias décadas y múltiples géneros, Isiah Whitlock Jr. dejó una trayectoria marcada por personajes memorables y colaboraciones con destacados realizadores.