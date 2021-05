Star Wars Celebration 2022: la convención galáctica que congrega a los fanáticos de la saga se adelanta por un buen motivo

La Star Wars Celebration iba a llevarse adelante en 2020, en Anaheim, California. Pero a esta galaxia llegó la pandemia y todos los planes volaron por los aires; por eso, se decidió trasladar el festejo para agosto de 2022. Sin embargo, como signo de estos tiempos flexibilizados, en las últimas horas volvió a cambiar su fecha: finalmente será entre el 26 y 29 de mayo, coincidiendo con el aniversario número 20 del estreno de Episodio II: El ataque de los clones (2002).

La última convención fue hace tres años, coincidiendo con las dos décadas de Episodio I: La amenaza fantasma. La de 2017, remitía al 40 aniversario de la primera entrega de la saga, Una nueva esperanza. La de 2022, tendrá lugar una semana después del estreno de Episodio II: El ataque de los clones, y será el mismo mes en el que celebra el Día Internacional de Star Wars que, desde 1979, se festeja los 4 de mayo. En aquella fecha de 1979 se estrenó la primera película de La guerra de las galaxias, que terminó concentrado la atención de espectadores, y fanáticos, de todo el mundo.

Con el tiempo, la saga se convirtió en un verdadero objeto de culto. Ese mismo día el diario británico London Evening News publicó una nota en la que felicitó a Margaret Thatcher por adquirir el puesto de primera ministra del país. ¿Qué tienen en común estos dos hechos? Es que el diario incluyó la frase “May the force be with you” (o, en nuestra lengua, “Que la fuerza te acompañe”), por parte de los miembros del Partido Conservador del Reino Unido. Esas palabras fueron tomadas por los fans de Star Wars para sumar un lema y establecer un día fijo en el año en que celebrar su pasión por la serie.

Adorada por grandes y chicos a lo largo de distintas generaciones, las películas de Star Wars cuentan una épica historia de la lucha entre el bien y el mal, batallas interestelares, espadas láser y jedis. Y si bien la saga original, protagonizada por Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher, ha cautivado la imaginación de sus fans por décadas, los demás proyectos fílmicos no se quedaron atrás. El último 4 de mayo, Lucasfilm y Disney+ estrenaron la serie animada Star Wars: The Bad Batch. Para la próxima Star Wars Celebration se esperan noticias de las nuevas series de Star Wars, como Obi-Wan Kenobi, Andor o Ahsoka Tano, así como de la tercera temporada de The Mandalorian, que tiene previsto su estreno en 2022.

