La sorprendente revelación sexual de Harrison Ford a los 83 años

A los 83 años, Harrison Ford sorprendió con una inesperada confesión sobre su vida íntima. La estrella de Hollywood dejó a todos sin palabras tras ser consultado sobre su sexualidad y responder con naturalidad a una pregunta en una entrevista televisiva.

Durante su reciente participación en el programa Jimmy Kimmel Live!, cuando el conductor quiso saber directamente si el ícono del cine “alguna vez había hecho el amor con la banda sonora de una de sus películas”, el actor se quedó pensativo durante unos segundos y luego compartió: “Por supuesto que sí”.

La revelación generó una explosión de risas en el estudio y el propio presentador no pudo contener la carcajada, mientras la audiencia estallaba en aplausos ante la sinceridad del actor.

Harrison Ford, en una escena de Indiana Jones y el dial del destino Lucasfilm Ltd.

Ford, sin embargo, no quiso entrar en demasiados detalles sobre su intimidad y evitó revelar qué banda sonora específica había formado parte de ese particular momento de su vida personal. La incógnita quedó abierta entre los fanáticos, que empezaron a especular sobre cuál de sus películas podría haber estado sonando en ese momento privado.

La carrera del actor, que abarca seis décadas de trayectoria, incluye algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine, especialmente las de las sagas de Star Wars e Indiana Jones, cuyas composiciones musicales se han convertido en clásicos para varias generaciones.

Durante la conversación con Kimmel, el protagonista de títulos como Apocalypse Now o Blade Runner también habló sobre su extensa trayectoria. “No tengo una película mía favorita, porque me encanta hacer películas. Ese es el momento en que me siento satisfecho, cuando las estoy haciendo”, explicó. Luego, agregó con humor una frase que provocó nuevas risas: “Después, cuando las veo, todo está jodido”, bromeó.

En su vida personal, Ford está en pareja desde hace años con la actriz Calista Flockhart, recordada por su papel en la serie Ally McBeal. La pareja se casó en 2010 y, desde entonces, mantiene un bajo perfil, con apariciones públicas ocasionales.

Recientemente, el intérprete acudió con su esposa a la ceremonia de los premios Actors, donde fue homenajeado con un premio a la trayectoria por su extensa carrera en el cine y la televisión. El galardón le fue entregado por su amigo y actor Woody Harrelson, quien lo describió como un “actor icónico” que tiene “una energía indescriptible que aporta a todo lo que hace”.

Harrison Ford, de 83 años, y Calista Flockhart, de 61, llevan largos años de relación JOHN MACDOUGALL - AFP

En su discurso, Ford se mostró emocionado al hablar de las personas que lo acompañaron a lo largo de su vida. En particular, agradeció a su “extraordinaria y hermosa esposa” y a su familia por el apoyo constante durante su extenso recorrido. En ese momento, las cámaras captaron a la actriz observándolo desde la platea con lágrimas en los ojos mientras escuchaba las palabras de su marido en el escenario. “Quienes me han dado amor y coraje durante todo esto”, dijo el artista.

El actor también recordó los comienzos difíciles de su carrera y mencionó a dos figuras fundamentales que lo ayudaron en su camino: los directores George Lucas y Steven Spielberg. Además, reflexionó sobre el valor del trabajo colectivo en el cine y sobre el impacto que tiene el relato de historias en la vida de quienes las crean y de quienes las ven. “El trabajo que hago con otros actores es una de las grandes alegrías de mi vida”, manifestó.

Con el mismo humor que mostró en el programa de Kimmel, también bromeó sobre el paso del tiempo: “Estoy en una sala llena de actores, muchos de los cuales están acá porque han sido nominados para recibir un premio por su increíble trabajo. yo estoy acá para recibir un premio por estar vivo”.