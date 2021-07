Stephen Dorff dijo que Black Widow era “una basura” y que sentía vergüenza por Scarlett Johansson, pero después se arrepintió

Primer acto: Stephen Dorff, el actor que interpretó al villano Deacon Frost en Blade, film de 1998 protagonizada por Wesley Snipes y basado en un personaje de Marvel Comics, dijo en declaraciones a al diario británico The Independent que las películas de superhéroes actuales son lo que está mal en el negocio. Y fue más allá: “Todavía busco algo bueno, porque no quiero estar en Black Widow“, dijo el actor de True Detective al periódico. “Me parece basura. Parece un mal videojuego. Me avergüenzo de esa gente. ¡Estoy avergonzado por Scarlett Johansson! Estoy seguro de que le pagaron cinco, siete millones de dólares, pero me da vergüenza. No quiero estar en esas películas. Realmente no lo quiero“.

Dorff, quien recientemente protagonizó la película Embattled -todavía no estrenada en Argentina y cuya trama está centrada en las artes marciales mixtas-, también se descargó al ser consultado sobre la ceremonia de los Premios Oscar de este año, que se presentó de manera muy diferente debido a la pandemia. “Los Oscar de este año fueron lo más vergonzoso que he visto en mi vida”, dijo al periódico. “Este negocio se está convirtiendo en un gran programa de juegos. Tienes actores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Todos estamos en estas pequeñas cajas... Televisión, cine: ahora todo es un montón de contenido“.

Segunda acto: en recientes declaraciones a TMZ, todo parece indicar que Dorff recapacitó un poco. De hecho, explicó que ni había visto Black Widow y que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. “Amo a Scarlett, es una actriz genial. Simplemente, no soy su fan. He oído que va a ser madre y le deseo lo mejor. Es una vieja amiga mía y me siento mal por ese comentario”, dijo ahora, tomando distancia de sus primeras declaraciones. Y tomado, quizás, por la culpa, aclaró que le había mandado una nota, pero que, hasta el momento, no había obtenido respuesta.

Scarlett Johansson en una escena de Black Widow, la película de Marvel que el actor Stephen Dorff nunca llegó a ver Disney

Y puntualmente sobre el film basado en las aventuras de Natasha Romanoff, fue en modo honestidad brutal: “No he visto Black Widow. En realidad, no voy a ver esas películas. Me gustó Iron Man, me gusta cuando son un poco más oscuras. Me encantó Joker y estoy deseando ver al nuevo Batman”.

Dorff no es el primero en Hollywood en criticar las películas de Marvel y DC. Hace poco más de un mes, la estrella de la serie de televisión El increíble Hulk, el actor y fisiculturista Lou Ferrigno, también se enfrentó a Marvel cuando usó las redes para afirmar que el personaje que le había tocado componer en los 70 “era el único superhéroe que no usaba un disfraz”. Su comentario hacía referencia tanto a Mark Ruffalo como Edward Norton, los actores que compusieron a Hulk en otras versiones más recientes, que tuvieron intervención digital para interpretarlo. También Martin Scorsese había afirmado que las películas de Marvel “no son cine“.

Black Widow terminó de rodarse en 2019, antes de la pandemia, pero su estreno se postergó tres veces por los inconvenientes que vivió la industria cinematográfica a raíz de las medidas para contener al coronavirus. Se trata de la segunda película de Marvel Studios sobre una heroína, la primera fue Capitana Marvel. Se rodó durante 87 días en Londres, Noruega, Budapest, Marruecos y Atlanta, con peleas coreografiadas, acrobacias en moto, persecuciones y hasta una escena en paracaídas.

En el film dirigido por la australiana Cate Shortland, Scarlett Johansson interpreta a Natasha Romanoff, una espía rusa que fue entrenadas para matar y que quiere liberarse de ese pasado. Con el correr de los minutos, muestra el camino que recorre junto a su hermana (Florence Pugh), en una búsqueda de redención y perdón. “Creo que para Cate [Shortland], la directora, era muy importante contar una historia sobre dos mujeres que se apoyan mutuamente y trabajan juntas”, había asegurado Johansson en una entrevista a LA NACION.

LA NACION