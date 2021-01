Streaming: los mejores documentales para descubrir en diez plataformas

Asif Kapadia dirigió acaso el mejor documental sobre Diego Maradona, disponible en DirecTV Go

Los documentales han ido ganando espacio con el progresivo crecimiento del streaming, pero -como suele ocurrir con otros contenidos- la sobreoferta también genera desorientación y angustia, por lo que siempre es bueno tener a mano algunas recomendaciones de títulos recientes, premiados en varios casos en prestigiosos festivales, que están disponibles en distintas plataformas que operan a nivel local.

Descansa en paz, Dick Johnson, de Kirsten Johnson

La directora de Deadline y Cameraperson registra los últimos años de vida de su padre, un psiquiatra adventista que sufre una enfermedad degenerativa. Pero, en vez de caer en el mero lamento, construye un relato que mixtura el diario personal, el crudo documental observacional y elementos de ficción (una sátira negra, bizarra y surrealista con ciertos sesgos de Keaton y Buñuel) para una mirada tragicómica y al mismo tiempo llena de sensibilidad y humanismo. Esta provocativa y por momentos incómoda propuesta artística le valió el Premio Especial del Jurado en Sundance 2020. Disponible en Netflix.

Time, de Garrett Bradley

En 1997, Fox Rich y su marido Rob (una pareja afroamericana de Nueva Orleans) fueron arrestados tras intentar robar una financiera. Su abogado pactó una sentencia de 12 años de cárcel para cada uno; ella aceptó (terminó cumpliendo solo tres años de cárcel), mientras que él se rehusó, en un gesto desafiante que el juez castigó luego con 60 años de prisión sin fianza. El film narra la odisea de Fox (que con el tiempo se convirtió en una figura pública de enorme influencia social) en su lucha durante dos décadas por mantener la familia unida y por enfrentar a la burocracia e incomprensión del Poder Judicial. La combinación entre videos caseros rodados por la propia protagonista y las imágenes reales dan como resultado un documental tan poderoso como conmovedor, que no solo le valió a Bradley la estatuilla a Mejor Dirección en Sundance sino que ya ganó varios de los premios que las organizaciones de críticos otorgan a fin de año y es uno de los favoritos al Oscar. Disponible en Amazon Prime Video.

Howard, de Don Hahn

El nombre del título se refiere a Howard Ashman, guionista de La tiendita del horror, película basada en el musical homónimo, y ganador junto a su socio artístico Alan Menken del premio Oscar en 1990 por La sirenita y en 1992 por La bella y la bestia (este segundo de manera póstuma, ya que Ashman murió con apenas 40 años por complicaciones ligadas con el VIH). Se trata, por lo tanto, de un film tributo que hace un excelente uso del material de archivo personal de este brillante compositor y de la trastienda de las grabaciones de las bandas de sonido de algunos de los clásicos animados en los que participó. Los testimonios de familiares, amigos, creadores que trabajaron con él y viejas declaraciones del mismo Ashman le dan al documental una dimensión muy emotiva. Disponible en Disney+

Boys State, de Amanda McBaine y Jesse Moss

Ganador del Gran Premio del Jurado en la última edición de Sundance, este documental registra la experiencia formativa que mil jóvenes de 17 años viven en el Boys State de Austin, Texas. En ese ámbito los adolescentes de muy diversos orígenes e ideologías deben organizar partidos políticos, pensar propuestas, diseñar campañas, generar consensos y conseguir apoyos. Una suerte de reality y ensayo sociopolítico valioso y apasionante. Disponible en Apple TV+.

Showbiz Kids, de Alex Winter

¿Qué tienen en común Jackie Coogan, Shirley Temple, Judy Garland, Elizabeth Taylor, Mickey Rooney, Natalie Wood, Ron Howard, Jodie Foster, Drew Barrymore, Scarlett Johansson y Daniel Radcliffe? Todos fueron prodigiosos niños actores. Sin embargo, este documental no se dedica a elogiar sus dotes interpretativas sino a ahondar enhistorias de vida marcadas por fuertes presiones que no estaban en condiciones de soportar que -en algunos casos- terminaron incluso en tragedias. Los casos de River Phoenix, Gary Coleman, Cameron Boyce y Evan Rachel Wood son solo algunos de los que se analizan en un trabajo que evita los aspectos más morbosos para concentrarse en las contradicciones y miserias de un show business muchas veces despiadado e insensible. Disponible en HBO Go.

Diego Maradona, de Asif Kapadia

El multipremiado realizador londinense de Senna y Amy dirigió el que probablemente sea el mejor documental sobre el astro recientemente fallecido. A partir de materiales de archivo (la mayoría inéditos) de su etapa en Nápoles (donde alcanzó la gloria futbolística, pero también tuvo múltiples problemas con la camorra y los excesos) se alcanza a comprender en toda su dimensión la genialidad deportiva y las fuertes presiones sufridas. Disponible en DirecTV Go.

Prode, de Mauro Beccaria

El 6 de mayo de 1984, el plantel de Racing de Córdoba tenía 12 puntos sobre 12 posibles en el Prode, el juego de apuestas más popular en ese entonces. En el partido postergado de la fecha debían enfrentar al poderoso Ferro de Carlos Griguol y, de ganar, se harían acreedores al premio en dinero por acertar los 13 resultados. Beccaria reconstruye aquella historia (y también el espíritu de época) con un buen uso del archivo y de los testimonios actuales de los protagonistas de aquella modesta y fascinante épica. Disponible en Flow.

Varda por Agnès, de Agnès Varda

Varda murió a los 90 años, poco después de presentar su testamento fílmico, Varda por Agnès Fuente: AP - Crédito: Archivo

Poco antes de su muerte, la mítica directora francesa presentó esta suerte de carta de despedida, un ensayo testamentario, un diario íntimo con su apasionante visión del arte, su carrera y la vida. Disponible en Qubit.tv

Dawson City: Frozen Time, de Bill Morrison

¿Una película sobre la Fiebre del Oro, la historia del cine, la recuperación y preservación de copias de nitrato, los sobornos en el béisbol y los inicios de la fortuna de la familia Trump ligados a la prostitución? Sí, todo eso -y mucho más- aborda esta magistral película de Morrison, un director insuperable a la hora de trabajar sobre found footage. Disponible en MUBI

Los Knacks: Déjame en el pasado, de Mariano y Gabriel Nesci

Los Knacks: déjame en el pasado, de los hermanos Nesci, recobra la historia de una banda pionera del rock nacional

En 1967, Los Knacks era una de las bandas más promisorias del por entonces incipiente rock nacional. Los hermanos Nesci reconstruyen la historia de un éxito que no pudo ser por cierto sino trágico que acompañó al grupo, pero también la perseverancia de los integrantes que, medio siglo después, se reúnen para celebrar su inalterable amor por la música. Disponible en Cine.Ar Play.

