Stranger Things ya reveló el contenido de la valija de Henry y nadie notó

Stranger Things llega a su final y la ansiedad es total. Mientras los fanáticos de la serie que gira en torno a las aventuras tenebrosas que rodean al pueblo de Hawkins esperan deleitarse con el último capítulo, varias son las cuestiones que salen a la luz y que muchos intentan hilar para comprender gran parte de la trama. A raíz de esto es que se supo cuál es el contenido oculta que hay en la valija de Henry Creel, conocido como Vecna.

El origen y el destino de Henry Creel / Vecna es uno de los grandes interrogantes del final de Stranger Things COURTESY OF NETFLIX

Se trata de una de las secuencias más impactantes de Escape de Camazotz, el episodio central del Volumen 2 de la ficción creada por los hermanos Duffer. Mientras Holly y Max intentan escapar de las redes del terrorífico antagonista, ambas se hunden en las profundidades de su memoria y presencian algo sorprendente: un joven Henry Creel que parece intentar salvar a un hombre en esa cueva a la que tanto se niega a ingresar.

Henry Creel de pequeño y un recuerdo imborrable en su memoria (Foto: Captura Netflix)

En esta visión, el futuro villano se enfrenta a un científico que lleva una valija esposada a su muñeca. Preso del pánico, el hombre abre fuego contra el niño antes de ser eliminado por los poderes de Henry. Aunque en pantalla nunca se muestra explícitamente el interior del maletín -y se sugiere que su contenido fue el catalizador definitivo para que Henry se convirtiera en 001 y, eventualmente, en Vecna-, el enigma ya fue descifrado por los fanáticos más detallistas.

El misterio de lo que hay dentro no es algo que se pueda resolver con pausar la serie, ya que la respuesta se encuentra en Stranger Things: The First Shadow, la obra de teatro, que funciona como precuela, la cual cuenta la historia de cómo un joven Henry obtuvo sus poderes antes de ser enviado al laboratorio del Dr. Brenner.

En esta producción se revela que el científico de la valija era, en realidad, un espía ruso que había robado material confidencial de una instalación secreta. Para los millones de aficionados que no pudieron ver la obra en Londres o Broadway, esta escena del Volumen 2 es la primera pista clara que une el origen de Vecna con el espionaje internacional.

Vecna, el villano de Stranger Things, tiene parte de su explicación en la obra teatral de la ficción

En la trama se revela que los experimentos del Dr. Brenner tenían un objetivo oculto: descubrir cómo la nave de su padre desapareció en la ‘Dimensión X’, el lugar que la serie ahora presenta como ‘El Abismo’. Su padre regresó de aquel sitio en estado vegetativo y con la sangre alterada; el maletín contenía tecnología vinculada a este suceso y, según algunas teorías, incluso muestras de la sangre del propio Brenner. Sin embargo, el punto crucial es que este encuentro marcó la primera exposición de Henry al Azotamentes (Mind Flayer). Ese contacto no solo le otorgó sus habilidades y transformó su organismo, sino que permitió que su sangre fuera el molde genético para crear a otros niños con poderes, incluso a Eleven.

En declaraciones para Tudum, Matt Duffer, uno de los creadores de la serie, confirmó que la conexión entre ambos formatos fue planeada meticulosamente: “Mientras trabajábamos en la obra con Kate Trefry, terminamos de resolver el pasado de Henry. Tuvimos que equilibrar cuánta información dar; el equipo de producción de la obra siempre pedía más, y nosotros decíamos: ‘Bueno, eso habrá que guardarlo para el escenario’”.

Sin embargo, el secreto ya no podrá mantenerse bajo llave. “Especialmente en el episodio final, verán que hay una superposición directa con la obra”, completó.