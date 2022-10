Margot Robbie habló sobre la elección de Lady Gaga para interpretar a Harley Quinn en la secuela de Joker

escuchar

Desde su debut en Escuadrón Suicida, la versión de Harley Quinn de Margot Robbie se convirtió en uno de los personajes más populares de DC en el cine. La exnovia del Guasón apareció en tres largometrajes y se reveló como una de las figuras más queridas por los fans. Por ese motivo, los rumores de una nueva versión de este papel para el film Joker: Folie à Deux interpretada por Lady Gaga genera una gran expectativa.

Ahora, la propia Robbie se animó a dar su opinión al respecto. En una entrevista con MTV News, se mostró entusiasmada ante la posibilidad de ver a la cantante en la piel de la popular villana y detalló: “Me pone muy contenta porque desde un primer momento yo decía que todo lo que querría para Harley Quinn es que fuera uno de esos personajes tipo Macbeth o Batman, que siempre van de uno a otro, que son legados de un gran intérprete a otro. Y creo que en esa línea no hay muchos ejemplos de personajes femeninos”.

Más adelante, consideró que la reina Isabel I -rol que interpretó en la película María, reina de Escocia- es una de las pocas figuras que tuvo la posibilidad de ser compuesta por varias actrices y concluyó: “Para mí es un gran honor haber sido parte de una construcción tan fuerte que hiciera de Harley un personaje que otras actrices tengan la posibilidad de interpretar”. Y finalmente, aseguró: “Creo que ella podría hacer algo increíble”.

Joker: Folie à Deux se estrenará el 4 de octubre de 2024. Por interpretar nuevamente al payaso del crimen, Joaquin Phoenix obtendrá 20 millones de dólares, un aumento salarial considerable con respecto a su primera iteración, por la cual recibió 4,5 millones. Con respecto a Gaga, se especula con que hay una buena posibilidad de que aporte alguna canción original para el proyecto dirigido por Todd Phillips, uno de los productores de Nace una estrella, la película que la cantante protagonizó junto a Bradley Cooper y que le valió un premio Oscar a Mejor Canción Original por “Shallow”.

La polémica que rodeó a Margot Robbie, en su paso por Buenos Aires

Robbie y Cara Delevingne se encontraban de paseo por la Argentina, pero su visita al país no terminó de la mejor manera. Dos semanas atrás, la actriz y la modelo estaban cenando de incógnito en un restaurante del barrio porteño de La Boca cuando el fotógrafo Pedro Alberto Orquera, que se encontraba cerca del exclusivo restaurante Patagonia Sur, las descubrió.

Aprovechando que era el único testigo del momento, procedió a fotografiarlas. Al darse cuenta de esto, el camarógrafo Jac Rhys Hopkins y el productor Josey McNamara, que compartían el viaje con las actrices, lo atacaron. Orquera sufrió una fractura expuesta en uno de sus codos, y una herida en el cuero cabelludo.

En el transcurso de los últimos días, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, dictaminó: “Tras presentar nuevas pruebas y solicitar el cese inmediato de las medidas restrictivas, la defensa acordó con la Fiscalía el cese de la prohibición para salir del país tanto para Hopkins como para McNamara. El permiso se extenderá a partir del depósito de una caución de 2 millones de pesos”.

No obstante, los dos imputados deberán apersonarse cada vez que la Justicia lo requiera. Durante la audiencia para determinar las responsabilidades, Hopkins, de 29 años, y McNamara, de 45, reconocieron haber estado presentes en el lugar en el que el reportero fue agredido, pero negaron haber sido ellos los agresores.

“Estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui. Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión”, le contó Orquera a LA NACION, a la vez que aseguró: “Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”.

