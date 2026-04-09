Torrente presidente: una comedia sin límites que se burla de la política global, incluida la argentina

Torrente presidente (España/2026). Dirección y guion: Santiago Segura. Fotografía: Javier Salmones. Edición: Fran Amaro. Elenco: Santiago Segura, Gabino Diego, Ramón Langa, Willy Bárcenas, Carlos Areces, Francisco Nicolás, Cañita Brava. Calificación: apta para mayores de 16 años. Distribuidora: Méliès Distribution Company. Duración: 102 minutos. Nuestra opinión: buena

Desde el comienzo, Torrente presidente -la sexta entrega de la saga cómica creada y protagonizada por Santiago Segura- se ocupa de explicitar que lo que el espectador está a punto de ver es una sátira, una parodia o una combinación de las dos. En términos claros la película aclara que nada de lo que se verá o escuchará en pantalla debe ser tomado literalmente.

La advertencia, claro, no es nueva para quienes conocen a José Luis Torrente, el personaje imaginado hace 28 años por Segura. El expolicía corrupto, fascista, racista, misógino, violento y abusivo era en 1998 la encarnación de esos personajes que pululan en los márgenes de las sociedades democráticas. En este caso, su nostalgia por el franquismo, su adoración por el Atlético de Madrid y por El Fary, un cantante español referente de la rumba en los años 80, además de su narcisismo a prueba de realidad, hicieron de Torrente una caricatura entrañable para los que disfrutan del humor zarpado e incorrecto, y un personaje deleznable para los que no.

Ahora, a 12 años de la quinta parte de la serie cinematográfica, esa grieta adquirió dimensiones enormes que exceden a la pantalla. Tal vez porque por más que Segura insista con que lo suyo es una parodia y por más que Torrente siga siendo exactamente quien siempre fue, lo que cambió notablemente es el mundo que lo rodea. De la hilarante Torrente, el brazo tonto de la ley, la mayoría de los espectadores entendía que el lenguaje soez, las expresiones discriminatorias y las situaciones bizarras eran el vehículo para reírse en la cara del más anquilosado fascismo de la España profunda. Las conclusiones que parte del público saque de Torrente presidente, que reparte bromas a todo el espectro de la política tanto española como internacional, incluida la argentina, son menos claras. Con el paso del tiempo, la ideología que añoraba los “buenos viejos tiempos del imperio” pasó de los márgenes al primer plano por lo que el esfuerzo paródico de Segura ya no tiene el mismo efecto.

Torrente presidente Gentileza

Lo cierto es que como autohomenaje al personaje y a su constelación “amiguetes”, esas criaturas esperpénticas que habitan su planeta, Torrente presidente funciona. Carente de cualquier tipo de corrección política, sutilezas o límites marcados por el buen gusto, la comedia va del comentario feroz sobre el estado del mundo a los chistes más chabacanos sin detenerse. Un ritmo frenético que empieza a empantanarse cuando las situaciones que atraviesa el personaje en su nuevo rol como político conservador se repiten para darle lugar a los muchos cameos y apariciones especiales que tiene la película. Esas sorpresas que Segura intentó y -en gran parte- logró mantener en secreto hasta que el film se estrenó en España, le agregan vitalidad, risas y una dosis de espanto a la comedia cuando más lo necesita.

Por eso, no conviene revelar quiénes son ni cómo interactúan con Torrente y los suyos, aunque sí se puede decir que los fanáticos de la saga estarán más que satisfechos con las apariciones especiales. A los que no sean seguidores del personaje, las constantes referencias a las películas anteriores probablemente los excluyan de la diversión, un estado que también podrían provocar muchos de los guiños de la película que señalan a cuestiones intrínsecas a la cultura española. Al aviso inicial del director sobre las intenciones paródicas y satíricas de su comedia, se puede sumar otro complementario: en esta vuelta de Torrente no hay colectivo social, cultural y racial ni afiliación ideológica que se salve de caer bajo la picota de Segura. Aquí no hay buenos ni malos, solo personas horribles por donde y desde se las mire.