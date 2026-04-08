El encuentro más icónico: Miranda Priestly y Anna Wintour juntas en un ascensor

Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para que llegue a la pantalla grande una de las películas más esperadas del año. El 30 de abril se estrena El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), la secuela de la aclamada película de 2006 protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. En la previa del estreno ocurrió una situación digna de ser denominada icónica, porque básicamente juntó a la realidad con la ficción y ¡en un ascensor! Personificada como la despiadada y temible Miranda Priestly, directora de la revista de moda Runway, Streep se reunió con nada más y nada menos que Anna Wintour, la exeditora jefa de la revista Vogue, en quien, justamente, se inspiró su personaje. Encabezaron la tapa de la revista y grabaron un video que rápidamente se volvió viral.

Streep y Wintour son la tapa de la edición de mayo de la revista Vogue. “Viendo doble. Cuando Miranda conoce a Anna”, reza la portada. Además de una sesión de fotos, a cargo de Annie Leibovitz, y de una intensa charla, sobre obviamente la película, pero también sobre moda, familia y amistad, las mujeres grabaron un video inspirado, por supuesto, en El diablo viste a la moda. Ambas se encontraron esperando un ascensor y se miraron de arriba a abajo. La actriz, en personaje, vestida de saco y pantalón gris con anteojos de sol, y la editora con un tapado rojo y lentes oscuros.

Anna Wintour y Meryl Streep juntas en la portada de Vogue de mayo (Foto: Vogue)

“¿Te conozco de algún lugar?”, le preguntó Priestly. ”Me resultás familiar... ¿Tal vez el desfile de Chanel en el Grand Palais? ¿Los Oscar? ¿O la Met Gala?“, le respondió Wintour, pero la expresión irónica de la editora de Runway dio cuenta de que no había forma de que pudieran haberse cruzado allí: ”Definitivamente no".

El personaje de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda estuvo inspirado en Anna Wintour (Foto: Vogue)

Luego, ambas tuvieron ese incómodo momento dentro del ascensor, entre el silencio, las miradas de reojo y los pensamientos en la cabeza. “Realmente siento que nos conocemos de antes”, insistió Wintour, mientras que, en un tono egocéntrico, Priestly se dijo que probablemente vio su trabajo. Finalmente, regresaron al pasillo y, sin dar el brazo a torcer pero con miradas entre pícaras y egocéntricas, se halagaron mutuamente los zapatos antes de irse cada una por su lado.

Los fanáticos quedaron fascinados con la inesperada producción protagonizada por la ganadora del Oscar y la renombrada figura de la moda. Pero esta no fue la primera vez que se encontraron. En septiembre de 2025 coincidieron en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán.

Wintour y Streep durante la Semana de la Moda de Milán 2025

Durante 20 años se especuló con que la directora de la revista Runway estuvo inspirada en Wintour. “Fui a ver la película y la encontré muy disfrutable y muy divertida. Al final, pensé que fue un retrato justo”, dijo la exeditora jefa de Vogue allá por 2006. Sin embargo, a la hora de componerla, la actriz no la tuvo en mente, sino que usó a otras dos personas como referencia, de las cuales tomó el humor y forma de hablar. ¿Quiénes? Los cineastas Mike Nichols y Clint Eastwood.

“Si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un hijo… ese bebé sería Miranda Priestly”, sostuvo recientemente Meryl Streep en The Late Show with Stephen Colbert (CBS) para explicar cómo compuso a uno de sus personajes más icónicos. “Clint nunca alzaba la voz. Él daba instrucciones y la gente tenía que inclinarse hacia adelante para oír lo que decía, y Mike lo hacía con un humor un tanto pícaro”, explicó. “Miranda sabe que lo que dice es un poco sarcástico, pero también sabe que es gracioso. Esa forma de hacer las cosas, la gente la toma como algo cruel, pero yo creo que es graciosa”, reflexionó.