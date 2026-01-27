Una batalla tras otra recuperó el liderazgo en la temporada de premios gracias a la Academia de cine británico

Esta mañana, el anuncio de la lista de nominados a los premios de la Academia del cine británico (Bafta) sumó suspenso a la carrera por el Oscar y despejó cualquier tipo de dudas respecto a la competencia por venir: Una batalla tras otra y Pecadores ratificaron su lugar como los films dominantes de la temporada de premios modelo 2026.

Así, para los votantes del galardón británico que se entregará el 22 de febrero, apenas cuatro días antes de que los integrantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood deban emitir sus votos, la película de Paul Thomas Anderson mereció el mayor número de menciones, en 14 categorías, mientras que la de Ryan Coogler la siguió con 13. Una inversión del liderazgo que se desprendió de las candidaturas a los Oscar, que colocaron a Pecadores en primer lugar con el récord histórico de 16 nominaciones frente a las 13 que sumó Una batalla tras otra. En las diferencias entre una y otra academia y la posibilidad de que los resultados en los premios británicos afecten a los de Hollywood reside la suerte final de la temporada. Gracias al listado dado a conocer hoy en Londres, el film de Anderson parece haber recuperado algo del favoritismo que había perdido frente a la película de Coogler la semana pasada. Aunque no caben muchas dudas de que la categoría al mejor film se disputará entre esos dos, el rubro también incluye a Hamnet, Marty Supremo y Valor sentimental.

Más allá de las comparaciones con los premios estadounidenses, los Bafta se distinguen por su obvio foco en las producciones y artistas británicos. De hecho, los premios cuya conducción estará a cargo del actor y conductor escocés Alan Cummings cuentan con rubros que reconocen a los films locales como el de mejor película británica categoría en la que figura Matate, amor, film basado en la novela de la escritora argentina Ariana Harwicz, y mejor director, guionista o productor británico debutante.

Chase Infiniti, la revelación del año fue nominada a mejor actriz en los Bafta por su labor en Una batalla tras otra Warner Bros.

Para algunos, las nominaciones reveladas hoy se ocuparon británicos de corregir los “errores” cometidos por los Oscars: Hamnet, la tragedia adaptada de la novela del mismo nombre sobre la vida de William Shakespeare y su familia, a las 8 menciones que acumuló la semana pasada, incluyendo la de mejor película, directora para Chloé Zhao y actriz (Jessie Buckley), hoy sumó las de Paul Mescal y Emily Watson en las categorías de interpretación de reparto y la de mejor film británico. Por el lado de Una batalla tras otra, los Bafta reconocieron a Chase Infiniti en el rubro de mejor actriz protagonista mientras que la Academia de Hollywood no tuvo en cuenta a la novel actriz. Además, Wicked: por siempre, la gran ignorada por los votantes del Oscar, sí participará de la contienda de los Bafta aunque, magro consuelo, solo en los rubros de diseño de vestuario y maquillaje.

Wagner Moura en El agente secreto

En algunos casos, los votantes de los galardones británicos coincidieron al pie de la letra con sus pares de Hollywood. Así fue en el rubro de mejor película no hablada en inglés, cuyos films nominados -la brasileña El agente secreto, la iraní (aunque compite por Francia) Fue solo un accidente, la española Sirat, la libanesa La voz de Hind Rajab y la noruega Valor sentimental- son los mismos largometrajes que competirán por la estatuilla al mejor film internacional en la ceremonia de los Oscar del próximo 15 de marzo. El film de Brasil también consiguió una nominación en la categoría de mejor guion original para su realizador y guionista Kleber Mendonça Filho.

Stellan Skarsgård en Valor sentimental Kasper Tuxen Andersen

El listado difundido hoy, también reafirmó algunas tendencias ya evidentes desde el comienzo de la temporada de premios: a los 73 años Stellan Skarsgård debutó como nominado en los Bafta a pocos días de haber conseguido el mismo honor en los galardones de la Academia de Hollywood por su trabajo en el film Valor sentimental, gracias al que ya ganó un Globo de Oro. A pesar de que la competencia en el rubro de mejor actor de reparto incluye a Sean Penn, Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Peter Mullan (I Swear) y el mencionado Mescal, la acumulación de estatuillas y la intensa campaña de promoción alrededor de Valor sentimental pusieron a Skarsgård en clara ventaja para quedarse primero con el Bafta y para, tres semanas después, repetir la hazaña en el Teatro Dolby.