La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood difundió este jueves las ternas definitivas para la 98ª entrega de los premios Oscar 2026. Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman revelaron el listado de los nominados en un evento transmitido por la plataforma X. La entrega de las estatuillas tuvo lugar en las instalaciones del Dolby Theatre.

Oscar 2026: cuáles son las candidatas a mejor película extranjera

La categoría que premia a las producciones internacionales cuenta con cinco títulos seleccionados por los miembros de la organización. Estas obras representan diversas propuestas estéticas y narrativas de la industria cinematográfica global. La lista oficial para este rubro incluye:

El agente secreto

Un simple accidente

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

El agente secreto se presenta como una de las preferidas para el galardón Cannes Film Festival

La producción El agente secreto suma además una nominación en la terna principal de mejor película y en la categoría de casting. El actor Wagner Moura obtuvo una candidatura como mejor actor protagónico por su trabajo en este filme.

Valor sentimental destaca con múltiples menciones que incluyen mejor dirección y mejor guion original. La película Sirat figura también en la competencia por el premio a mejor sonido. El filme Un simple accidente completa su presencia en la gala con una nominación a mejor guion original.

La reacción de Dolores Fonzi por su no nominación a los Premios Óscar

Los títulos que compiten por el galardón a mejor película

El organismo rector del cine en Hollywood eligió diez largometrajes para disputar el premio más importante de la noche. La lista de candidatos a mejor película para los premios Oscar 2026 presenta las siguientes opciones:

Bugonia

F1: la película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Trailer oficial de "Sinners"

La película Pecadores, bajo la dirección de Ryan Coogler, lidera esta edición con 16 nominaciones totales. El proyecto de la empresa Warner Bros compite en rubros como mejor música original, mejor sonido y mejor edición. El largometraje Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ocupa el segundo lugar con 13 candidaturas. Este título aparece en las ternas de mejor dirección de fotografía y mejor diseño de producción.

Protagonistas y directores nominados en esta edición

Cinco realizadores disputan el premio a la mejor dirección en la ceremonia de marzo. Los nominados son: Chloé Zhao por Hamnet, Josh Safdie por Marty Supremo, Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, Joachim Trier por Valor sentimental y Ryan Coogler por Pecadores.

En el rubro de mejor actor protagónico la competencia incluye a:

Timothée Chalamet, por Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Leonardo DiCaprio destacó en su rol protagónico (Foto: Redes Sociales)

La categoría de mejor actriz protagónica muestra una terna variada. Las candidatas son Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue: sueño inquebrantable, Renate Reinsve por Valor sentimental y Emma Stone por Bugonia.

Las ternas de actuación secundaria incluyen figuras como Jacob Elordi, quien obtuvo su mención por el filme Frankenstein de la plataforma Netflix. En el mismo rubro participan Benicio del Toro y Sean Penn por Una batalla tras otra. Las actrices Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor completan la lista femenina de reparto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.