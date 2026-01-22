Oscar 2026: cuáles son las candidatas a mejor película extranjera
Los integrantes de la principal institución del cine en Hollywood presentaron este jueves las cinco obras internacionales que compiten por el galardón extranjero
- 3 minutos de lectura'
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood difundió este jueves las ternas definitivas para la 98ª entrega de los premios Oscar 2026. Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman revelaron el listado de los nominados en un evento transmitido por la plataforma X. La entrega de las estatuillas tuvo lugar en las instalaciones del Dolby Theatre.
Oscar 2026: cuáles son las candidatas a mejor película extranjera
La categoría que premia a las producciones internacionales cuenta con cinco títulos seleccionados por los miembros de la organización. Estas obras representan diversas propuestas estéticas y narrativas de la industria cinematográfica global. La lista oficial para este rubro incluye:
- El agente secreto
- Un simple accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- La voz de Hind Rajab
La producción El agente secreto suma además una nominación en la terna principal de mejor película y en la categoría de casting. El actor Wagner Moura obtuvo una candidatura como mejor actor protagónico por su trabajo en este filme.
Valor sentimental destaca con múltiples menciones que incluyen mejor dirección y mejor guion original. La película Sirat figura también en la competencia por el premio a mejor sonido. El filme Un simple accidente completa su presencia en la gala con una nominación a mejor guion original.
Los títulos que compiten por el galardón a mejor película
El organismo rector del cine en Hollywood eligió diez largometrajes para disputar el premio más importante de la noche. La lista de candidatos a mejor película para los premios Oscar 2026 presenta las siguientes opciones:
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
La película Pecadores, bajo la dirección de Ryan Coogler, lidera esta edición con 16 nominaciones totales. El proyecto de la empresa Warner Bros compite en rubros como mejor música original, mejor sonido y mejor edición. El largometraje Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ocupa el segundo lugar con 13 candidaturas. Este título aparece en las ternas de mejor dirección de fotografía y mejor diseño de producción.
Protagonistas y directores nominados en esta edición
Cinco realizadores disputan el premio a la mejor dirección en la ceremonia de marzo. Los nominados son: Chloé Zhao por Hamnet, Josh Safdie por Marty Supremo, Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, Joachim Trier por Valor sentimental y Ryan Coogler por Pecadores.
En el rubro de mejor actor protagónico la competencia incluye a:
- Timothée Chalamet, por Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Pecadores
- Wagner Moura, por El agente secreto
La categoría de mejor actriz protagónica muestra una terna variada. Las candidatas son Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue: sueño inquebrantable, Renate Reinsve por Valor sentimental y Emma Stone por Bugonia.
Las ternas de actuación secundaria incluyen figuras como Jacob Elordi, quien obtuvo su mención por el filme Frankenstein de la plataforma Netflix. En el mismo rubro participan Benicio del Toro y Sean Penn por Una batalla tras otra. Las actrices Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor completan la lista femenina de reparto.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Premios Oscar 2026. Cómo ver la ceremonia en vivo
"Hay que castigar a los responsables". Chubut: un especialista aclaró por qué se trata de “un incendio muy complejo” y qué se necesita para extinguirlo
"Esto no termina más". Incendios en la Patagonia: qué se sabe de los nuevos focos y cuáles son las zonas más afectadas por el fuego
- 1
Ámbar de Benedictis se dio un chapuzón en las playas de Punta del Este y sorprendió por el parecido con su madre, Juana Viale
- 2
Carla Quevedo contó su experiencia con Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham: “Me hizo esperarla afuera del baño”
- 3
Se agrandó la familia Simeone: Giovanni fue papá y compartió la primera foto del bebé con Carolina Baldini
- 4
MasterChef Celebrity y una de las peores devoluciones de la temporada: “Totalmente alucinógeno y casi tóxico”