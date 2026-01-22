Quién es Chase Infiniti, la actriz revelación que tiene a todo Hollywood a sus pies

En plena temporada de premios, el nombre Chase Infiniti comenzó a instalarse con fuerza en Hollywood. Su debut en la pantalla grande con Una batalla tras otra, la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, la ubicó entre las actuaciones más comentadas del año.

Durante la última ceremonia de los Globos de Oro 2026, Infiniti estuvo nominada como mejor actriz en una película de comedia o musical, pero no se llevó el premio en su categoría. Sin embargo, Una batalla tras otra fue una de las grandes ganadoras de la noche: obtuvo el galardón a mejor película (comedia o musical), mientras que Paul Thomas Anderson fue reconocido por la dirección y el guion, y Teyana Taylor, coprotagonista del film, ganó como mejor actriz de reparto.

Chase Infiniti durante la 83ª edición de los Golden Globe Awards en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. Foto: Monica Schipper/Getty Images/AFP. MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más allá del resultado individual, la actuación de Infiniti fue considerada una de las revelaciones de la temporada, en un contexto que alimenta la expectativa rumbo a los premios Oscar, cuyas nominaciones se anunciarán el 22 de enero.

Historia y trayectoria

Chase Infiniti Payne nació el 5 de mayo de 2000 en Indianápolis, Indiana. Creció lejos de los circuitos tradicionales de Hollywood, en una familia sin vínculos con la industria, pero con un fuerte estímulo artístico desde la infancia. A los 10 años participó en una obra musical escolar que la marcó; a partir de entonces quiso dedicarse a la actuación.

Chase Infiniti asiste a la 16ª edición de los Governors Awards que entrega la Academia de Hollywood, en noviembre pasado AMY SUSSMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Se formó en teatro musical en el Columbia College Chicago, donde se graduó en 2022. Durante esos años combinó su formación actoral con un intenso trabajo físico: fue bailarina y entrenadora de kickboxing, experiencias que hoy se reflejan en su seguridad escénica y control corporal.

Durante una entrevista en el programa Today, Infiniti reveló el curioso origen de su nombre. Según contó, sus padres acababan de ver la película Batman Forever y quedaron fascinados con el personaje de Nicole Kidman, Chase Meridian. “Estaban convencidos de que, pasara lo que pasara, su hijo tenía que llamarse Chase”, dijo. El segundo nombre lo decidieron en honor a Toy Story, y la frase “hasta el infinito y más allá” (“To infinity and beyond”, en inglés original) terminó de cerrar la idea. Así nació Chase Infiniti, un nombre que, con el tiempo, terminaría dialogando de manera inesperada con su propio destino artístico. “No se cómo predijeron que me dedicaría a esto”, concluyó la actriz.

La actriz estadounidense llevó un vestido vanguardista con efecto mosaico de espejos de Louis Vuitton, durante los Globos de Oro 2026 (Foto de Frederic J. Brown / AFP) FREDERIC J. BROWN - AFP

Antes de llegar al cine, Infiniti había dado un primer paso en televisión. En 2024 integró el elenco de Se presume inocente, la serie de Apple TV+ protagonizada por Jake Gyllenhaal, en la cual interpretó a Jaden Sabich, un personaje emocionalmente complejo que le permitió mostrar su capacidad de interpretación dramática.

Durante las audiciones para Una batalla tras otra, Anderson la eligió luego de verla en una exigente escena física de karate, otra de las especialidades de Infiniti. Aunque era la única principiante del grupo, el director se decidió en el momento, convencido por su entrega y naturalidad frente a cámara.

Su personaje en Una batalla tras otra

Para la joven actriz, Una batalla tras otra no fue solo su primera película sino una experiencia de alta exigencia artística y emocional. En el film interpreta a Willa, la hija adolescente de un ex revolucionario encarnado por DiCaprio, un personaje que funciona como núcleo emocional de la historia.

Lejos de quedar opacada por un elenco de figuras consagradas, como Benicio del Toro y Sean Penn, su presencia se impone con una actuación que atraviesa escenas de acción, drama y el vínculo íntimo entre padre e hija.

La actriz explicó que ese lazo central entre Willa y su padre se trabajó desde el inicio del proyecto, con ensayos y pruebas “de química” que resultaron decisivas para la película. El propio DiCaprio señaló en entrevistas que el corazón del film dependía de quién interpretara a Willa y de la relación que lograran construir juntos en escena.

El debut y la química en pantalla

Infiniti atribuye la química, uno de los aspectos más celebrados del film, al clima de trabajo que propuso el director en el set. “Paul crea un espacio en el que uno se siente seguro y cómodo. Me sentí muy contenida, especialmente con Leo y con el resto del elenco. Eso me dio libertad para experimentar y jugar. Mi foco era hacerle justicia a Willa y a la historia”, remarcó.

Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti posan en Ciudad de México, en septiembre de 2025 Eduardo Verdugo - AP

El camino hasta conseguir el papel fue extenso y exigente. Infiniti atravesó meses de pruebas antes de recibir la confirmación. “Después de seis meses de audiciones, llamadas y pruebas, Paul me lo dijo de una manera muy natural. Todo el proceso ya había sido un regalo enorme, pero cuando finalmente se concretó, pensé: ‘Dios mío, lo conseguí. Estoy acá’”, recordó en una entrevista durante su paso por la alfombra roja de la première.

La temporada de premios y lo que viene

El impacto de Una batalla tras otra, y de Infiniti, en la temporada de premios fue inmediato. Además de haber ganado el reconocimiento a mejor película (comedia o musical) en los Globo de Oro recientes, el film también obtuvo múltiples menciones en los premios Actor -el nuevo nombre del reconocimiento del sindicato de actores, antes conocido como los SAG-, considerados un termómetro clave rumbo al Oscar, en los que Infiniti también está nominada.

De izquierda a derecha, la productora Sara Murphy, la actriz Teyana Taylor, el director Paul Thomas Anderson y Chase Infiniti posan en la sala de prensa de los Globo de Oro ETIENNE LAURENT - AFP

Además de su debut en cine, Infiniti ya tiene en agenda uno de los proyectos televisivos más esperados del año: Los testamentos, la secuela de El cuento de la criada, en en que interpretará a Agnes, la hija de June Osborne.

A eso se suma su proyección en el mundo de la moda: con una estética moderna y juvenil, se convirtió en embajadora de la marca francesa Louis Vuitton, sumando visibilidad internacional a un perfil que crece dentro y fuera de la pantalla.

Lucy Halliday y Chase Infiniti protagonizan una escena de Los testamentos, la secuela de El cuento de la criada, próxima a estrenarse en Disney+ Disney - Disney

Actriz, bailarina y deportista, Chase Infiniti representa a una nueva generación que empieza a ganar espacio en Hollywood. Con apenas 25 años, su debut en la gran pantalla, las nominaciones en los principales premios de la industria y una agenda de proyectos en expansión la posicionan como uno de los nombres a seguir este año.