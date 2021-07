Unpregnant: dos chicas en un road trip desbocado donde prima la amistad

Unpregnant (Estados Unidos/2020). Dirección: Rachel Lee Goldenberg. Guion: Ted Caplan, Jenni Hendriks, Jennifer Kaityn Robinson y William Parker, basado en la novela Unpregnant de Ted Caplan y Jenni Hendricks. Fotografia: Doug Emmett. Edición: Julia Wong. Música: Roger Neill. Elenco: Haley Lu Richardson, Barbie Ferreira, Alex MacNicoll. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: buena.

Basada en la novela young adult de Ted Caplan y Jenni Hendricks (quienes adaptan su propio material), Unpregnant jamás se mueve de ese universo teen del que emergió, con la dirección de Rachel Lee Goldenberg y producción de Greg Berlanti, responsable de series como Dawson’s Creek, Riverdale y You. Desde la fotografía de Doug Emmett a las múltiples referencias a la cultura pop que se desprenden del guion, la película de HBO Max conoce cabalmente a su audiencia y nunca traiciona su naturaleza, incluso cuando la balanza no se inclina a su favor.

Trailer de Unpregnant - Fuente: HBO Max

Esta mezcla de comedia, road trip, y buddy buddy movie focaliza en Veronica (la talentosísima Haley Lu Richardson, a quien vimos brillar en The Edge of Seventeen y Columbus), una adolescente de 17 años que vive en Missouri y que tiene como objetivo estudiar en una universidad de élite, mantener una relación cómoda con su novio, y complacer a su familia. Sin embargo, la joven es mucho más que eso: le esconde sus inseguridades a un grupo de amigas superficiales y, para no exponerse, mantiene una versión inmaculada de sí misma que se altera cuando se entera de que está embarazada. La noticia la conmueve pero no la paraliza, primera señal de que Veronica no va a proceder como su núcleo espera de ella.

Por el contrario, no solo no cuenta nada, sino que traza un plan de viaje en carretera para emprender con sus amigas y planea realizarse un aborto en Albuquerque, Nuevo México, dado que en su estado es ilegal. Cuando la comunicación con sus pares falla, aparece como una suerte de salvadora quien fuera su mejor amiga, Bailey (Barbie Ferreira, de Euphoria), cuya puerta toca como última chance de obtener ayuda y tras un período de cuatro años de distanciamiento. Bailey acepta ayudarla sin reproches y así sabremos que en Unpregnant es el viaje lo que verdaderamente importa.

Haley Lu Richardson y Barbie Ferreira, gran dupla Gentileza HBO Max

Es imposible no trazar paralelismos entre este film y Nunca, rara vez, a veces, siempre, la extraordinaria película de Eliza Hittman que también seguía a dos jóvenes (en ese caso, primas) que, con escasos recursos, debían lograr trasladarse de Pennsylvania a Nueva York para que una de ellas pueda interrumpir su embarazo. De todas formas, las similitudes se acaban allí. Mientras que el drama de Hittman es austero, minimalista y crudo, Unpregnant es desbocado, excesivo y pone la lupa más en la dinámica de esa amistad volátil que en el proceso que vivirá Veronica, al que se lo naturaliza desde el inicio.

Muchas secuencias hacen resurgir el espíritu teen que define a la película, una en la cual se habla del aborto como si esa narrativa formara parte de otra historia y no fuera lo central. Ese abordaje resulta, en ocasiones, interesante, sin temas tabú a la vista. En ese aspecto, Unpregnant también canaliza, a través de un personaje queer como el de Bailey, el espíritu de las nuevas generaciones, con adolescentes que experimentan sin conflictos con su sexualidad, y que pueden comunicarse de manera honesta, siempre y cuando halla un interlocutor que esté dispuesto a escuchar sin prejuicios.

Aunque en muchas escenas Unpregnant juega con lo inverosímil -un cameo en particular se incluye a la fuerza y no termina de funcionar-, y se asemeja más a una versión slapstick de la superior La noche de las nerds de Olivia Wilde, cuando llega a su destino, el panorama se vuelve un poco más opaco, pero también más liberador. En esas sentidas interacciones entre Veronica y Bailey, y en ese final del recorrido de la primera es donde el largometraje encuentra su tono justo.

Dónde verla. Unpregnant está disponible en HBO Max.