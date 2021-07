Series de julio: qué ver en HBO MAX, Disney+, Directv GO y otras señales y plataformas

Monsters finalmente tiene su serie, disponible desde este miércoles en Disney + y Gossip Girl su esperada continuación; la oferta de novedades también va a satisfacer a los amantes de los policiales, el terror y los realities

Martín Fernández Cruz PARA LA NACION

Cada vez son más las plataformas de streaming disponibles en el país. Con la llegada de HBO MAX, un nuevo espacio se suma a la oferta de estrenos de series. Por ese motivo, repasamos qué títulos no hay que dejar pasar durante el transcurso de julio.

Monsters at Work (primera temporada)

En el año 2001, Pixar estrenó un largometraje que pronto se convirtió en uno de los más importantes de la productora. Se trataba de Monsters Inc, un título que transcurría en un mundo habitado por monstruos, quienes se nutrían de los gritos de los niños para generar energía eléctrica. A pesar de su popularidad, y del cariño del público por sus protagonistas, el film nunca tuvo una secuela (aunque sí una precuela, estrenada en 2014, bajo el nombre Monster University). Por ese motivo, l a llegada de una serie que, ahora sí, nos permite descubrir cómo siguió la vida en Monstruópolis luego de la aparición de Bu, es motivo de festejo .

En esta nueva serie, el protagonista es un monstruo llamado Tylor Tuskmon, un brillante estudiante que luego de un auspicioso paso por la universidad de asustadores, ahora sueña con convertirse en una gran figura de Monster Incorporated. Claro que su talento no está en causar miedo, sino más bien risa. Y eso que en otro momento podría haber sido motivo de burla, ahora es una herramienta que puede brindarle energía a la ciudad en la que vive. Tuskmon se unirá a un grupo de monstruos inadaptados y con ellos vivirá nuevas aventuras en la que aparecerán otros personajes y varias caras muy conocidas.

Estrena en Disney + el miércoles 7 de julio

Gossip Girl (primera temporada)

A lo largo de 121 episodios emitidos entre 2007 y 2012, Gossip Girl recorrió la vida de un grupo de adolescentes de clase alta, atravesados por todo tipo de conflictos personales y amorosos. El éxito de esa propuesta perduró en el imaginario del público, y por ese motivo llega a la pantalla una continuación, que lleva el mismo nombre. De ese modo, la flamante encarnación de Gossip Girl presentará a un nuevo grupo de personajes anclados en la élite de Nueva York. Aún no se conoce prácticamente nada sobre los nuevos protagonistas, y lo único que confirmó el showrunner Joshua Safran es que el acento estará puesto “en el contenido queer”. Sí se confirmó en varias oportunidades que la nueva Gossip Girl no es un reboot, sino una historia que transcurre en el mismo universo que habitaron Serena Van der Woodsen y Blair Waldorf , lo que enciende el entusiasmo de los fans sobre la posible aparición de viejos conocidos.

Disponible a partir del 8 de julio en HBO MAX

Reprisal (primera temporada)

Katherine (Abigail Spencer) es una mujer que se convierte en el blanco de un peligroso grupo de delincuentes llamados los Banished Brawlers. En un ajuste de cuentas, ellos la atacan y creen haberla asesinado, sin saber que Katherine sobrevivió y pudo huir. Luego de varios años fuera del radar, ella regresa bajo una nueva identidad, decidida a eliminar a quienes quisieron matarla. Luego de casarse con un hombre que muere producto de una enfermedad terminal, ella hereda un restaurante, que servía de tapadera para los negocios sucios de Big Graham (Ron Perlman), el jefe de una familia mafiosa. De esa forma, Katherine, ahora llamada Doris, se sumerge en una guerra por el poder que involucrará a viejos enemigos y en la que conocerá a nuevos aliados.

Estrena el 12 de julio a las 22.00, por AMC

Néboa (miniserie)

Como muchos grandes policiales, la trama de Nébola tiene como disparador un misterioso homicidio. En la isla que da nombre a esta ficción, la aparición de un cuerpo detona la obsesión de la Teniente Ortiz (Emma Suárez) y la Sargento Souto (Isabel Naveira), integrantes del cuerpo de la Guardia Civil. Ambas comienzan a investigar quién pudo ser responsable del asesinato y así descubren que tanto en 1919 como en 1989, ocurrieron en ese mismo lugar dos delitos exactamente iguales. Aunque pasaron cien y ochenta años, respectivamente, esos episodios pueden estar conectados con el presente, a través de un mito popular sobre un misterioso ser, con cuerpo de hombre y cabeza de lobo, que sale del mar a matar a los vivos. Claro que pronto descubrirán que esa leyenda puede servir para ocultar realidades mucho más crueles.

A partir del 12 de julio a las 22.00, por los canales 201 y 1201 de Direct TV. Luego disponibles en Directv GO

Everyone is Doing Great (primera temporada)

Una de las grandes sorpresas del año, y que recibió un aluvión de críticas positivas durante su estreno en Estados Unidos, es esta comedia acerca de dos amigos que dejaron atrás sus días de gloria. En Everyone is Doing Great, los protagonistas son Seth (Stephen Colletti) y Jeremy (James Lafferty), dos actores que supieron encontrar una fama mundial gracias a su trabajo en una novela llamada Eternal. Pero una vez que esa ficción terminó, ellos volvieron a una suerte de anonimato al que por momentos les cuesta acostumbrarse. Con esa excusa, esta historia retrata la vida de dos estrellas que se encuentran muy lejos del éxito, y que dependen de amigos y familiares para salir adelante desde lo emocional y, obviamente, también desde lo económico. Por otra parte, esta serie será de especial interés para los seguidores de One Tree Hill, ya que reúne a dos de sus estrellas.

Disponible en el transcurso de julio en Paramount+

Them (primera temporada)

El éxito de American Horror Story dio pie a otras series antológicas de terror, como Them, la gran propuesta de Amazon Prime Video para este mes de julio. En esta ficción cuya primera temporada cuenta con diez episodios, la historia transcurre en un barrio residencial de Los Ángeles durante la década del cincuenta. Alfred (Ashley Thomas) y Lucky Emory (Deborah Ayorinde) son un matrimonio afroamericano que se muda junto a su familia a un complejo habitado solo por blancos. Poco a poco, ellos comienzan a sentir la presión de una sociedad atravesada por el racismo, pero lo que no sospechan es que una amenaza de orden sobrenatural también los acechará. En la primera temporada de esta ficción, la propuesta combina distintas formas de terror, una fórmula que también le dio muy buenos resultados a Lovecraft County, otro título con el que Them comparte varios rasgos.

Disponible a partir del 23 de julio por Amazon Prime Video

Rescatando propiedades: Atlanta (nueva temporada)

Ken y Anita Corsini, protagonistas de Rescatando propiedades: Atlanta Jerry King / J King Images

En un nuevo año de este popular reality, Ken y Anita Corsini se dedican a visitar y remodelar casas, con el objetivo de modernizarlas y hacerlas más atractivas. Hogares de todo tipo recibirán la visita de los especialistas, que aplicarán todo su ingenio y conocimiento para lograr que esas deterioradas construcciones puedan recuperar su belleza perdida. La pareja encontrará desafíos muy complejos, pero podrá imprimirle a cada uno de esos inmuebles un estilo totalmente particular y atractivo.

Todos los jueves a las 22.50, por Discovery Home & Health