Vacaciones de invierno: dos destacadas propuestas que combinan cine, cómics y videojuegos

Dos propuestas culturales invitan a pasar unas vacaciones de invierno pop en la ciudad de Buenos Aires. El cine, la historieta, los videojuegos y los múltiples cruces entre estas artes populares, son los materiales con los que están construidos el festival ¡Esto es historieta! y el evento Suiza Pop.

Cada uno tiene sus características propias, pero ambos comparten un espíritu de apertura hacia un público amplio en edades e intereses, unido por el interés en buscar otras formas de entretenimiento y consumo cultural, por fuera de los circuitos comerciales, con el beneficio de contar con entradas gratuitas o a precios muy accesibles.

Suiza Pop, organizado por la Embajada de Suiza en Argentina junto a Présence Suisse (PRS) y El Cultural San Martín, se desarrollará desde el 23 de julio hasta el 27 y está orientado al público infantil y adolescente. El evento tiene un enfoque interdisciplinario, con proyecciones de cortos y largometrajes en las salas del Centro Cultural San Martín, charlas con invitados especiales, talleres de creación de videojuegos y experiencias de realidad virtual, entre otras propuestas.

“Suiza Pop busca hacer ser un puente entre la cultura suiza que le habla a una generación a la que le gusta los video games, que le gusta las artes visuales, la animación -dice Juan Manuel Domínguez, curador y productor del evento, a LA NACION-. Esa generación, obviamente, puede tener 40 años, pero a donde queremos hablar puntualmente es a las adolescencias y las infancias. ¿Por qué hablarle a ese foco puntual? Porque, primero son las vacaciones de invierno; y segundo, la política cultural suiza tiende precisamente a esta expansión, a buscar, a mostrar, a jugar, a conseguir”.

Uno de los platos fuertes del evento será la participación de Clémence Pun, quien forma parte del estudio Hélium, responsable de La vida de Calabacín, nominada al Oscar a Mejor Película de Animación, en 2017, dirigida por Claude Barras. La productora acompañará el estreno en la Argentina de Sauvages, el nuevo film de Barras, que abrirá el evento, ofrecerá la masterclass “El arte de crear animación” (sábado 26, a las 19.30, en la Sala Garciela Borges del Cultural San Martín) y realizará talleres de animación, incluido uno de stop-motion junto a Moco (jueves, a las 16, en el hall de El Cultural San Martín).

Otros invitados incluyen a la artista visual Myriam Gämperli, quien junto a colegas de la región, realizará talleres dirigidos a niños y adolescentes; y Aditya Deshpande, representante del Swiss Game Center, que coordinará una serie de workshops gratuitos que enseñan a crear videojuegos.

Además del estreno de Sauvages y de la proyección de La vida de Calabacín, también habrá dos programas de cortos del estudio Hélium; funciones de cortos suizos y argentinos para el público infantil; un programa para descubrir talentos emergentes de la animación suiza; y una selección de cortos curados por el prestigioso festival de animación Fantoche. Todas las funciones son subtituladas.

Para cerrar el festival, se realizará una función especial de L’Histoire de Monsieur Vieux, un clásico de la animación suiza, de 1921, basado en la obra de Rodolphe Töpffer, en una copia remasterizada por la Cinémathèque Suisse y con musicalización en vivo, a cargo de Axel Krygier.

“No queremos lugares comunes, no queremos decir esto es la cultura suiza -dice Domínguez-. Queremos decir la cultura suiza puede ser esto: un recorrido, puede ser divertido, puede ser un lugar donde se aprende, un lugar donde se juega, un lugar donde se ven cortos que no se vieron antes. En ese sentido, es un evento que no se ha realizado nunca antes, ninguna embajada nunca antes hizo algo así. Por eso el mérito de la embajada Suiza, de presencia Suiza, del cultural San Martín, tiene que ver con apostar a algo distinto, no en su forma, en su recorrido, en su dinámica. Hay estaciones de realidad virtual que llevamos a cabo junto con la región francesa. Hay una idea de un lugar que se convierte en una isla de un montón de cosas y no solamente una versión estática de lo que puede ser una vacación de invierno”.

Todas las actividades del evento son gratuitas y tendrán lugar en el Cultural San Martín, el Centro Cultural Recoleta y la Alianza Francesa. Los talleres requieren de inscripción previa y las entradas al cine se retiran por boletería de El Cultural San Martín hasta dos horas antes (sujeto a capacidad de sala).

La información completa, agenda día por día y las edades sugeridas para cada actividad, se pueden encontrar en la web de El Cultural San Martín, en su perfil de Instagram y en el de la Embajada de Suiza.

Historietas: del papel a la pantalla y más allá

Tras un cambio de fecha que lo lleva a coincidir con las vacaciones de invierno, ¡Esto es historieta! vuelve, desde el 24 de julio hasta el domingo 3 de agosto, a la sala Lugones del Teatro San Martín y la Biblioteca Nacional, entre otros espacios.

En esta segunda edición, el festival dedicado a celebrar el vínculo entre el cómic y el cine, además de otros cruces artísticos en torno a la historieta, rendirá homenaje a una de las figuras claves de este arte en la Argentina: Héctor Germán Oesterheld.

Con la curiosidad y el interés en su trabajo reavivados gracias al éxito de la serie El Eternauta, el público que se acerque al festival podrá conocer más sobre el autor, a través de un programa que integran los documentales Germán, últimas viñetas, de Christian Bernard, Flavio Nardini y Federico Sosa; Hora Cero, de José Luis Cancio; y El Eternauta: huellas de una invasión, de la productora NOS.

“El festival nace de una concreta necesidad: la de ampliar el vínculo entre el público y el universo de las historietas -dice Pablo Conde, creador y director de ¡Esto es historieta!-. Con el pequeño pero maravilloso grupo que hacemos el festival, sentimos que la cinefilia tiene muchos puntos de conexión con la avidez de la lectura de cómics. Así como en el cine podemos encontrar miles de propuestas formales, estéticas y temáticas, lo mismo sucede con la historieta o el cómic. O el manga. O el bandee desinée, como se llama en Francia. Nuestra intención es servir de puente entre esos públicos, exhibiendo una programación en sala que esté a la altura de ambos intereses y una serie amplia de actividades que pongan de manifiesto el excelente momento que está pasando la historieta en nuestro país, independientemente de las ya habituales crisis económicas”.

La variedad que existe en los cruces entre la historieta y el cine, se podrá apreciar en la selección de cortos y largometrajes, de distintas épocas. Entre los films que se podrán ver en la sala Lugones, se cuentan Astérix y Obélix: Misión Cleopatra, de Alain Chabat; la nueva película del director uruguayo Pablo Stoll, El tema del verano; Crimen imperfecto, del recordado Fernando Fernán Gómez; Los lunes: ¡nos vemos “esta” semana!, de Ryo Takebayashi; Virus tropical, de Santiago Caicedo; Los amos del tiempo, de René Laloux; Hugo en Argentina, de Stefano Knuchel; La gran aventura de Mortadelo y Filemón, y Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, ambas de Javier Fesser, entre otras.

Habrá también una función especial de la encantadora El pequeño Nicolás, de Amandine Fredon y Benjamin Massoubre, en el auditorio de la Biblioteca Nacional; dos programas dedicados a Fabián Polosecki y su legendario ciclo televisivo El otro lado (además de una charla sobre el tema, con invitados especiales); proyecciones de cortos en Super 8mm, a cargo del Kinoclub Argentina, en el Espacio Moebius; y La chica que saltaba a través del tiempo, de Mamoru Hosoda, proyectada en 16mm, en La Paz Arriba.

Fuera de la pantalla, se podrá participar de talleres, como “Animación a mano alzada”, con Powerpaola, Paula Boffo y Julia Barata, el jueves, a las 19, en La Paz Arriba; y ser parte de mesas de debate en torno a la historieta y sus creadores, como “¿De dónde vengo? Influencias, pasiones, obsesiones comiqueras”, con Camila Torre Notari, Lucía Martínez Mayer, Salvador Sanz y Max Aguirre, el sábado 2, a las 20.

Por otro lado, el público también tendrá la oportunidad de pasear por la feria editorial de historietas, fanzines y libros de cine, que se realizará el domingo, de 18 a 22, en el Bar San Bernardo; y de disfrutar de shows humorísticos y musicales en vivo, como el cierre con proyección de cortos animados y música del dúo de electropop humorístico, Fiambre moderno.

“Esperamos que el público encuentre en el festival un amplio, rico y diverso universo de propuestas que le resulte cercano a todo el mundo - dice Conde-. Así como sabemos como espectadores qué es lo que nos interesa ver a la hora de pensar el cine, las series o cualquier arte audiovisual, saber que en las librerías y, más específicamente, en las comiquerías hay miles de posibles opciones que nos están esperando, opciones que responden a esos mismos intereses o gustos. Por otro lado lo que buscamos con el festival es formar comunidad, proponer actividades estimulantes en vacaciones de invierno, que propicien el intercambio y, sobre todo, el disfrute”.

Más información sobre la programación, horarios y sedes del festival, en la web de la Sala Lugones, donde ya se pueden adquirir las entradas (Gral.: $7.000.- Estudiantes /Jubilados: $4.000); y en el perfil de Instagram de ¡Esto es historieta!

Imperdibles

Suiza Pop

La vida de Calabacín, de Claude Barras (65’) / Jueves 24, a las 19; sábado 26, a las 18; Sala Manuel Antín, El Cultural San Martín (Funciones subtituladas).

Sauvages, de Claude Barras (87’) / Viernes 25, a las 15; sábado 26, a las 19.15; Sala Manuel Antín, El Cultural San Martín (Funciones subtituladas).

L’Histoire de Monsieur Vieux, de Robert Lortac y Julia Cavé (50’) / Domingo 27, a las 19, Sala Manuel Antín (Función subtitulada, con música en vivo, a cargo de Axel Krygier).

¡Esto es historieta!

El Eternauta: huellas de una invasión, de NOS + Germán, últimas viñetas, de Cristian Bernard, Flavio Nardini, Federico Sosa + Hora Cero, de José Luis Cancio (85’) / Jueves 24, a las 18; viernes 1 de agosto, a las 15; Sala Lugones.

El tema del verano, de Pablo Stoll (90’) / Sábado 26, a las 21, Sala Lugones.

El Pequeño Nicolás, de Amandine Fredon y Benjamin Massoubre (82’) / Lunes 28, a las 18, Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional.