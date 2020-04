Michael Madsen en la famosa escena de Perros de la calle

El aislamiento social y la cuarentena provocan diferentes reacciones en las personas. Si algunos se dedican a la pastelería cuando antes no sabían ni como se encendía la cocina y otros optan por convertirse en sommeliers amateurs, a cierta gente el contexto actual les estimula la creatividad. Claro que no a todos les sale hacer tiernos montajes familiares, tal como lo demostró el actor Michael Madsen cuando esta semana dio a conocer el resultado de su encierro en familia.

El prolífico actor es conocido por sus apariciones en las películas de Quentin Tarantino y especialmente por su papel en Perros de la calle , donde interpretaba al psicópata Vic Vega, alias Mr, Blond, protagonista de una de las escenas más inquietantes, violentas y legendarias del film que dio a conocer al director. Y fue justamente esa escena la que inspiró a Madsen y los suyos a grabar un video, al ritmo de la canción de Stealers Wheel, "Stuck in the Middle With You" que musicaliza la famosa secuencia, instando a quedarse en casa aún cuando tengas como compañero de convivencia a un loco aficionado a cortar orejas.

John Travolta y Samuel L. Jackson en Pulp Fiction Crédito: Imdb.com

El gracioso paso de comedia a la Tarantino volvió a poner en el tapete el viejo proyecto del director de filmar una precuela de Perros de la calle y Pulp Fiction que girara en torno a los hermanos Vincent y Vic Vega. De hecho, a partir de la repercusión del video, Madsen contó detalles de la película que iba a protagonizar junto a John Travolta , al que su papel de Vincent Vega en Pulp Fiction le sirvió para revitalizar su alicaída carrera .

"Se suponía que los de Vega iban a encontrarse en Amsterdam. La película iba a comenzar con los dos saliendo de prisión en diferentes estados y viajando a Holanda para abrir un bar", explicó Madsen, que en una charla con The Hollywood Reporter confesó que hizo el video porque se estaba volviendo loco de aburrimiento y que se lo había mandado a Tarantino, con quien trabajó en cuatro oportunidades.

Una escena de Perros de la calle, la primera película de Quentin Tarantino

Lo cierto es que a diferencia de otros de los proyectos postergados del director como Killer Crow (una suerte de cierre de la trilogía de la venganza que puso en marcha con Bastardos sin gloria y Django sin cadenas ) y la adaptación de la novela de Elmore Leonard 40 Lashes Less One , la película de los hermanos Vega tenía una fecha límite. Es que a medida que fue pasando el tiempo y Travolta y Madsen envejecieron, la posibilidad de filmarla se hizo cada vez más improbable. Especialmente porque, como aclaró Tarantino el año pasado durante la etapa promocional de Había una vez... en Hollywood , él no está interesado en utilizar los efectos visuales de rejuvenecimiento que usó Martin Scorsese en El irlándés .

Madsen, Tarantino, Steve Buscemi, Harvey Keitel y Tim Roth reunidos para festejar los 25 años de Perros de la calle

En aquel momento, el director no habló de una de las posibilidades que se le había ocurrido para la familia Vega cuando el tiempo pasaba para los actores. Según contó Madsen, Tarantino le dijo que estaba pensando en revivir a los Vega haciendo que Travolta y Madsen interpretaran a los gemelos de Vincent y Vic, que se reúnen después de la muerte de sus hermanos, una propuesta algo bizarra pero que, como explicó el actor, "cuando Quentin empieza a darle vueltas a una idea es muy fácil darle la razón y seguirlo". Sin embargo, parece que el capítulo de los hermanos Vega en Amsterdam descubriendo que la hamburguesa cuarto de libra se llama Royale con queso ya no podrá ser, aunque la cuarentena haya traído a Mr. Blond de regreso de la muerte por una buena causa.