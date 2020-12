Veinte películas para celebrar a los artistas que nos dejaron en 2020

Kirk Douglas, Olivia de Havilland, Ian Holm y Chadwick Boseman, entre los artistas que murieron durante estos doce meses

Algunos nos sorprendieron desde la aparente inquebrantable juventud, otros desde una permanencia que se antojaba eterna y hacía tocar el halo imposible de la inmortalidad. Pero todos tuvieron en común el fatal destino de decir adiós en un año marcado por estadísticas cotidianas que ahondaron esa triste despedida. Pero fueron directores, actores, actrices, figuras del espectáculo y nombres que construyeron una referencia destinada a perdurar en el cine -ese "curioso juguete sin futuro comercial", tal como lo habían definido los hermanos Lumiere hace 125 años- que los cobijó otorgándoles reconocimiento, trascendencia e incluso el deseo de jugar con la presencia eterna.

En nuestro país el cine acompañó trayectorias desde Quino (La película de Mafalda) hasta Sergio Denis (Me enamoré sin darme cuenta, Cara de queso), se permitió encuadrar el perfil de Armando Manzanero (en la lente de Enrique Carreras en Corazón contento), darle permanencia a Juan Carlos Pérez Loizeau por fuera del noticiero (como narrador del documental La gran carrera, de 1963), o a los escritores Rodolfo Rabanal (Gombrowicz o la seducción) y Rubén Tizziani (Noches sin lunas ni soles, El desquite) firmar así sus guiones. Otros como Hugo Arana, Carlos Andrés Calvo, Inés Moreno, Rodolfo Machado, María Bufano, Beatriz Bonnet, Horacio Fontova, Omar Fanucchi, Atilio Pozzobón, Edgardo Nieva, Laura Bove, Pino Solanas, Atilio Polverini y Marcelo Céspedes dejaron una profunda huella en el cine nacional.

En otros horizontes, despidieron a la actriz polaca Halina Kwiatkowska (Cenizas y diamantes); la italiana Daria Nicolodi (Rojo profundo y Suspiria), y a su colega norteamericano Shirley Knight (Dulce pájaro de juventud). También hubo una lágrima para la italoespañola Lucia Bosé, la argentina-norteamericano Linda Cristal, la española Rosa María Sardá y la británica Honor Blackman (una inolvidable Pussy Galore en Goldfinger), o la no menos seductoramente eterna Diana Rigg, que tras componer a la memorable Emma Peel fue la esposa de James Bond en Al servicio secreto de su Majestad. El polaco Wojciech Pszoniak (Dantón), y su par norteamericano Brian Dennehy que persiguió los periplos de Rambo y contempló a los seres extraterrestres de Cocoon, también dijeron adiós en este 2020.

El realizador español José Luis Cuerda (La lengua de las mariposas), su par alemán Joseph Vilsmaier (Comedian Harmonists), el mexicano Paul Leduc (Frida), el director serbio Goran Paskaljevic (Bure baruta), y el gran guionista británico Ronald Harwood junto a la realizadora franco-argentina Nelly Kaplan también asistieron a la imagen final que su cine no llegó a narrar. En el recuerdo, 20 películas -con varios clásicos insoslayables- para volver a ver y celebrar por streaming otros legados de película.

La vida de Brian

Fue el tercer largometraje del célebre grupo inglés Monty Python y hoy es considerada como una de las comedias más importantes de todos los tiempos con su historia paralela y paródica que se centra en Brian, hijo de un soldado romano y una feminista judía, a quien todos confunden con el Mesías. El exBeatle George Harrison fue quien salvó el proyecto hipotecando su casa para que pudiera ser financiada, ante la negativa de los productores originales. Fue dirigida por el galés Terry Jones, quien compuso a la madre de Brian en el film y era miembro fundador del grupo, del cual sobreviven John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle y Michael Palin. Disponible en Qubit.tv

Kirk Douglas murió a los 103 años Fuente: Archivo

La patrulla infernal

El coronel Dax es el encargado de dirigir el ataque a una infranqueable posición alemana. Vencidos, se retiran a las trincheras, pero el alto mando militar se irrita ante el fracaso y decide imponer un "castigo ejemplar" acusando a unos soldados de cobardía. El francés Adolphe Menjou compone al general Broulard, quien ordena la conquista alemana, en tanto es el inolvidable Kirk Douglas, quien nos dejó en febrero último a los 103 años, es el idealista coronel Dax y además el responsable de que el proyecto -con el cual Stanley Kubrick pasó a ser considerado un gran cineasta-, se concretara gracias al peso de su figura. Hondo alegato antibélico. Disponible en Qubit.tv

Max von Sydow en El séptimo sello, de Ingmar Bergman Fuente: Archivo

El séptimo sello

Un caballero vuelve de las Cruzadas a la Europa medieval y se encuentra con que su tierra se ve arrasada por la peste. Es un hombre atormentado por la "ausencia de Dios" y en una partida de ajedrez con la muerte intenta obtener respuestas a los grandes interrogantes de la existencia. Obra fundamental de Ingmar Bergman, premio especial del jurado de Cannes, tiene en la figura de Max von Sydow el perfil perfecto para el caballero Antonius Block.Este 2020 despidió no solo al protagonista de esta película y figura icónica desde El exorcista hasta Star Wars sino también a Maud Hansson, que compone a la mujer acusada de brujería. Disponible en Qubit.tv

El nombre de la rosa

Dueña de terribles críticas en el momento de su estreno consiguió la aceptación del público desligándose del excepcional libro de Umberto Eco, gracias a la labor de su protagonista, que construyó con total convencimiento al fraile franciscano Guillermo de Baskerville. Sean Connery otorgó así una de sus grandes composiciones, aunque en el mundo del streaming al 007 también puede encontrárselo en su oscarizado rol de Los intocables o como el papá de Indiana Jones. No fue la única despedida del elenco de Jean-Jacques Annaud: se añade la partida de Michael Lonsdale, que aquí compuso al abad. Disponible en HBO Go, Movistar Play y Claro Video.

Trenes rigurosamente vigilados

Basado en la obra del checo Bohumil Hrabal, esta comedia dramática narra la vida del joven Milos en una estación de trenes de un pequeño pueblo checoslovaco en la frontera con Alemania, y que en paralelo asiste al descubrimiento del amor y también del coraje. Una de las novelas más importantes del siglo XX que el realizador checo Jiri Menzel, fallecido en septiembre, trasladó a la pantalla convirtiéndolo en otro clásico y por la que obtuvo el Oscar a la Mejor Película (por entonces) extranjera. Puede verse de manera de manera libre y gratuita en el canal de YouTube del sello distribuidor Artkino Pictures, responsable de la llegada de estos títulos al entonces cine Cosmos.

El actor indio Irrfan Khan murió a los 53 años Fuente: Archivo

¿Quién quiere ser millonario?

Obtuvo nada menos que ocho premios Oscar y también significó la llegada de la estética de Bollywood a Hollywood. Jamal, un pobre joven indio, llegó a la final de un programa de preguntas y respuestas pero mientras conocemos momentos de su vida, la policía sospecha de que hay una trampa. Irrfan Khan era el inspector de policía en la película y también se convirtió en una referencia del cine indio en Hollywood sin haber abandonado nunca su Mumbai local, donde murió en abril, a los 53 años. En el universo streaming también puede vérselo en Amor a la carta y en Jurassic World. Disponible en Netflix.

Que no se entere mamá (disponible con el titulo Jóvenes Ocultos)

Sam y Michael son dos chicos que se instalan con su madre en una tranquila ciudad donde, sin embargo, corren rumores de que existen vampiros. Michael conoce allí a una banda de motoqueros que le hace cambiar de carácter, aunque quizás no sea solo eso. Estética de los ochenta para una película que con mucho humor revitalizó el género de vampiros e incluyó la versión de "People Are Strange", de The Doors por Echo and the Bunnymen. Dirigió Joel Schumacher,con una larga filmografía clausurada inevitablemente en este 2020 y que incluye otros títulos disponibles como Batman eternamente, y Línea mortal. Disponible en HBO GO y Movistar Play.

Ian Holm, en El señor de los anillos, uno de sus roles más recordados

El señor de los anillos

En la Tierra Media, un oscuro personaje llamado Sauron buscará apoderarse de un anillo que de las manos de Bilbo Bolsón pasa a manos de su sobrino Frodo, otro hobbit. Este será solo el punto de partida para una cantidad notable de películas con las que Peter Jackson dotó de imágenes la profusa imaginación de J. R. R. Tolkien. En cuatro oportunidades el gran Ian Holm compuso al pequeño Bilbo, cerrando en 2014 el círculo que devolverá la narración a esta película inicial y también a su última y definitiva aparición para la pantalla grande jalonada por otros importantes trabajos en Alien, Brazil, Enrique V o Hamlet. Disponible en Netflix.

Olivia de Havilland, la última estrella del cine de oro de Hollywood, murió a los 104 años Fuente: Archivo

La carga de la brigada ligera

Al experimentado Michael Curtiz aún le faltaban unos años para llegar al hito de Casablanca, pero ya había dirigido con éxito a Errol Flynn y Olivia de Havilland en El capitán Blood y se reunirían varias veces más. Aquí la trama se traslada a 1854, con el mayor Geoffrey Vickers y su hermano, el capitán Perry Vickers, que aman a la misma mujer, Elsa. La llegada del rajá Khan hará que el triangulo amoroso se resuelva en el frente de batalla. Con Patrick Knowles y David Niven. A De Havilland le quedaría un largo camino en el cine y en la vida, llegando hasta los 104 años como la última leyenda del Hollywood de oro que dijo adiós.Disponible en Qubit.tv

Kelly Preston en 2018 Fuente: Reuters

Jerry Maguire

El título hace referencia al protagonista, exitoso promotor de deportistas, hasta que descubre el entramado que esconde el mundo del deporte. Es despedido y decide comenzar de cero con un único cliente, un jugador de segunda categoría, y una secretaria. Pero Jerry (Tom Cruise) tenía una novia tan hermosa como ambiciosa: Kelly Preston, la mujer de John Travolta en la vida real que la pantalla reunirá para siempre en la última película de la actriz, El jefe de la mafia: Gotti. Hace días Travolta recordó en un video la primera navidad sin Kelly. Disponible en HBOGo, Movistar Play y Claro Video.

Pantera negra

Fue la primera película de superhéroes en ser nominada como Mejor Película en la historia de los Oscar, y recibió seis nominaciones adicionales. El éxito vino de la mano de su singular historia, su cuidada producción y también de la mano de su carismático protagonista, Chadwick Boseman, como el rey de Wakanda, una nación africana que debe defenderse de un enemigo hostil. Un extraordinario elenco apuntalaba la elección del protagónico para la cinta de Ryan Coogler y elevó a Boseman al estrellato. Compuso por última vez al popular personaje en Avengers: Endgame, en 2019. Disponible en Disney+

El imperio contraataca

Estrenada en 1980, fue la segunda realización de la saga, se la considera una de las mejores, y es la quinta en orden "histórico". Aquí Darth Vader persigue a los rebeldes y se vale también de un cazarrecompensas Boba Fett, quien hace su primera aparición en la versión original, aunque la remasterización de 1997 lo incluyó en la primera película. David Prowse y Jeremy Bulloch lucieron los trajes originales de Darth Vader y Boba Fett, respectivamente, aunque nunca le dieron la voz a sus personajes ni tampoco se vieron sus rostros en la pantalla. Bulloch pudo ponerle aquí rostro al personaje de un almirante en la ciudad de las nubes. Se reencontraron en El regreso del Jedi y en el adiós en 2020. Disponible en Disney+

El tiempo

Una pareja está muy enamorada, pero al cabo de dos años de relación, ella le propone que piense en otras mujeres cuando esta con ella. La desesperación romántica tomará su rol en la búsqueda de la transformación estética como drama romántico en la trama que, con astucia, construyó el gran cineasta surcoreano Kim Ki-Duk y que estrenó en el Festival de Karlovy-Vary. Director de películas de relieve como Hierro 3, El arco o La red, se había instalado en Letonia, donde murió de coronavirus. Disponible en Qubit.tv.

Ennio Morricone, el gran maestro de las bandas sonoras del cine Fuente: AP

La misión

La labor de los misioneros jesuitas de la Compañía de Jesús en el marco de la selva guaraní y su expulsión por España son la síntesis de esta película de Roland Joffe que trajo a la Argentina a Robert De Niro y a Jeremy Irons y que tuvo en la partitura de Ennio Morricone una de sus más aclamadas bandas de sonido y una nominación al Oscar, que siempre se señaló le correspondía. Galardonado este año con el premio Princesa de Asturias junto a su colega John Williams, murió el 6 de julio, a los 91 años, legando una de las labores más importantes del siglo XX en el terreno de la composición y bandas sonoras. Disponible en Qubit.tv

Silvia Prieto

Silvia Prieto decide cambiar de vida y se muda a Mar del Plata, pero allí se entera de que existe otra Silvia Prieto. El film de Martin Rejtman es una de las películas basales del Nuevo Cine Argentino y ganó en Nantes el premio a la mejor actriz para una de sus protagonistas, Rosario Bléfari. Una copia de la película fue restaurada por iniciativa del Museo del Cine y Constanza Sanz Palacios, en colaboración con el Eye Institute de Amsterdam y exhibida en el Festival de Mar del Plata. El temprano adiós de Bléfari clausuró una trayectoria de enorme relevancia en la escena cultural argentina. Disponible en MUBI.

Maradona

El documental del británico Asif Kapadia tuvo su premiere mundial en el Festival de Cannes y centró su mirada a los años de Diego Armando Maradona en el Nápoli entre 1985 y 1991. Kapadia construye una de las mejores, y más polémicas, miradas sobre el astro mundial del fútbol y conquistó la nominación al Mejor Documental en los premios Bafta. Si bien las 500 horas de material visionado permiten una aproximación original y distintiva, la construcción argumental en derredor del famoso "Gol del siglo" en México 86 consigue electrizar la pantalla tanto como si Maradona estuviese jugando el partido en ese preciso momento. Disponible en DirecTVGo.

Silvia Legrand en 1959

El juego del amor y del azar

La obra de Pierre de Marivaux fue varias veces llevada al cine, y la pantalla nacional no fue la excepción. Una chica cambia su rol con la criada al no querer casarse con el hombre que eligió su padre. Dirigida por Leopoldo Torres Ríos, la película estrenada el 23 de Junio de 1944 tuvo un importante reparto integrado por Eloiza Cañizares, Severo Fernández, Roberto Airaldi y el protagónico que desarrolla Silvia Legrand, quien ya tenía su propio desempeño en la pantalla grande por separado de su hermana Mirtha, consigue brillar con un acertado toque de comedia y es uno de los mejores ejemplos para recordar a la popular Goldy. Disponible en Cine.Ar.

Re-animator

Stuart Gordon fue reconocido como una de las manos maestras del cine de terror y ciencia ficción y esta es una de sus películas más renombradas, al combinar eficazmente el terror con una comedia que vagamente se basa en Lovecraft y añade la estética gore, llevándola hasta el extremo en la clásica historia del investigador y el experimento que logra con los muertos vivientes, a los que Gordon dota de un clima tan bizarro que provocó la admiración de los cultores del género que, sin duda, lloran su pérdida como uno de los artífices del género. Disponible en Qubit.tv

El sacrificio

Séptimo y último trabajo de Andrei Tarkovski tuvo estreno en Cannes poco antes de la explosión del reactor de Chernobyl, lo que acrecentó la repercusión de la película que situaba a Alexander (Erland Josephson), un periodista preocupado por el devenir de un mundo sin espiritualidad, cuando se entera que ha estallado la Tercera Guerra Mundial y es convencido de un último sacrificio. Obra profunda de notable meditación sobre el tiempo, su reducido reparto incluyó al actor sueco Sven Wollter, que personifica a Victor, el médico, y que falleció en noviembre a causa de la Covid-19, a los 86 años. Disponible en MUBI.

Michel Piccoli en el Festival de Cannes de 2011 Fuente: Archivo - Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

El discreto encanto de la burguesía

Enmarcar una de las trayectorias más extraordinarias del cine en una película es un cruel reduccionismo, pero si bien hablar de Michel Piccoli es referirse a varias décadas del cine europeo, hacerlo desde este trabajo de Luis Buñuel permite también volver a ver la película que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1972 y donde don Rafael Acosta, embajador de Miranda (el siempre impar Fernando Rey), asistirá a una comida que dispara la confusión y otras situaciones absolutamente inexplicables e inolvidables como el célebre Ministro del Interior que delineó el gran actor francés. Disponible en Qubit.tv

Marcos Mundstock también supo brillar en el cine Fuente: Archivo - Crédito: EFE

No sos vos, soy yo

Javier es un médico recién casado, cuyos planes de vida cambian cuando decide radicarse en Miami pero, justo antes de viajar a encontrarse con su esposa, ella lo llama y le confiesa que se enamoró de otro decidiendo terminar con todo. Javier (Diego Peretti) no sabe qué hacer y busca entender la situación, entre otros, con su psicoanalista. Con dirección de Juan Taratuto, es uno de los mejores trabajos en cine del recordado integrante de Les LuthiersMarcos Mundstock en la pantalla grande, quien interpreta a ese profesional que construye su reflexión a partir de metáforas como "el fuego del asado" y termina perdiendo los estribos. Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play.

